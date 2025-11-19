北港媽祖南巡連4天 遶境行程路線圖一次看

【緯來新聞網】「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將於20日（週四）起進入市區範圍，北區、中西區、安平區交通影響恐受較大影響，台南市政府交通局籲請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段。

北港媽祖20日起連4天南巡。（圖／北港朝天宮FB）

交通局表示，「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」自20日起至22日在北區、中西區、安平區，23日從安南區往將軍區、北門區等，遶境隊伍每日7時起將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，上下班尖峰時段請民眾預先改道；20日遶境隊伍由北區往中西區，建議改道公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路；21日於中西區遶境，建議改道公園南路、金華路、北門路(台20)及永華路等外圍道路；22日改道成功路、中華西路（台17線）、北門路、永華路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

廣告 廣告

北港媽祖20日起連4天南巡。（圖／台南市政府提供）

本市公車於遶境期間配合機動調整路線及站位，20日至22日府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北範圍）依實際路況機動通報交管不停靠，23日安南、七股、將軍取消停靠部分公車站位，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

北港媽祖20日起連4天南巡。（圖／台南市政府提供）

本週末尚有多項自行車、路跑活動舉行，柳營區德元埤荷蘭村周邊「2025臺南柳營牛奶節」；新市區「2025中信騎跡‧永續同行」公益自行車活動；安南區「2025紅崴科技路跑嘉年華」；官田區「2025 仙境西拉雅環騎 5COOL 188K 挑戰」；龍崎區、關廟區有「第七屆經典新玉門關 x EDWONDER 公路自行車聯名賽」，行經活動會場周邊請注意交通安全。





交通局局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對本市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。



局長王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

更多緯來新聞網報導

等18年終於！李千娜剛發專輯又曝喜訊 揪粉絲全部都來

77歲葉青親揭坐輪椅真相！愛徒狄鶯寒冬解放身材跳到肩帶斷了