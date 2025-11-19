青龍獎／孫藝真抱回影后 甜喊玄彬本名：我最愛的男人

【緯來新聞網】2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，影帝、影后則由玄彬、孫藝珍夫妻檔分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》抱回，創下夫妻檔共登影帝后的新紀錄。夫妻倆上台前都給對方深深的擁抱，由於先揭曉影帝，揭曉影后得獎者時，孫藝珍一臉不敢置信，就連抱著老公都露出驚訝表情，反倒是玄彬露出欣慰表情，看起來比自己獲獎更開心，上台時也不忘放閃，謝謝最愛的老公玄彬及兒子。

玄彬這次以《哈爾濱》抱回影帝肯定，上台前他除了擁抱同片演員們，也沒忘了身旁的妻子孫藝真。他先是對電影合作的演員及工作人員致謝，「拍攝《哈爾濱》期間，我學到和感受到的遠不止電影本身。我相信，我今天能夠生活在韓國，能夠擁有現在的成就，要歸功於無數為保衛祖國而奉獻和犧牲的人們。」接著則提到了家人，他感性表示：「謝謝我的妻子成為我的力量，以及我的兒子，謝謝你們。」孫藝真則俏皮地在台下比出愛心，向老公示愛，畫面十分可愛。



接著揭曉影后獎項，孫藝真打敗宋慧喬、潤娥等勁敵獲獎，她一臉不敢置信，即使抱著身旁老公仍舊不敢相信。她匆匆上台發表感言，坦言自己「腦袋一片空白」。她表示第一次獲獎時她27歲，如今相隔多年她再獲得同獎項肯定，她感性表示：「我已經七年沒有拍電影了，朴贊郁導演邀請我出演這個角色時，我既興奮又開心，但也擔心自己能否勝任。雖然戲份不多，但我很感謝導演提前精心塑造了這個角色。」



最後她感謝老公及兒子，並以玄彬本名金泰坪呼喚，「最後我要將獎項獻給兩位我最愛的男人，金泰坪和我的兒子。」

