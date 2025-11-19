青龍獎／孫藝真露美背殺進紅毯！ 玄彬「想自己得獎」老婆也不讓

玄彬（左圖）與孫藝真今晚一前一後步上青龍獎紅毯。翻攝xsports、startoday

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，孫藝真今年以結婚生子後的銀幕復出作《徵人啟弒》問鼎影后，今晚與演員老公玄彬，一前一後的步上紅毯，剪了俏麗短髮的她，大露美背，絲毫看不出已是孩子媽，瞬間成為紅毯矚目「嬌」點。

43歲的孫藝真狀態超好，今晚還大露美背。翻攝Newsen

孫藝真2022年3月與玄彬結婚、同年11月誕下一子，婚後專心相夫教子的她，相隔3年終於推出新作《徵人啟弒》，也是她繼《極智對決》後，相隔7年的電影作品。該片叫好叫座，孫藝真也問鼎青龍獎最佳女主角，不過今晚她也強碰玄彬的舊愛宋慧喬，還將與潤娥、李慧英、李在仁等勁敵一同搶獎。

孫藝真今晚在老公玄彬之後，壓軸步上紅毯，由於玄彬也以《哈爾濱》問鼎影帝，他在星光大道受訪被問及若夫妻只有一人能得獎，希望自己拿還是老婆孫藝真拿獎？沒想到玄彬立刻說：「我要自己拿！」笑翻眾人。孫藝真隨後被問到這題，她說：「我猜他（玄彬）會說自己拿！」果然很懂老公。

玄彬被問起得獎，就算是老婆也不能讓。翻攝世界日報

不過孫藝真提到拿獎，也當仁不讓地說：「如果是我倆只能一人得獎，我也要自己拿。」並準備好享受今晚盛會。另外玄彬、孫藝真已在粉絲投票的人氣獎中拔得頭籌，夫妻預計同台領取人氣獎。而孫藝真今晚的勁敵宋慧喬，以及片中老公李炳憲未現身青龍紅毯。沒讓四人牽起的愛情蜘蛛網，在青龍紅毯發酵。

潤娥今晚以《凌晨兩點的惡魔》問鼎影后。翻攝xsports

潤娥的《暴君的廚師》螢幕搭檔李彩玟今擔綱頒獎嘉賓。翻攝體育朝鮮

安孝燮今晚以《全知讀者視角》入圍男新人。翻攝news1



