青龍獎／安普賢抱走男新人「謝潤娥讓我發光」 金度延得女新人當場噴淚

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，以《梨泰院Class》等韓劇聞名的安普賢，今以《凌晨兩點的惡魔》抱走最佳男新人；限定女團I.O.I出身的金度延，則以《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》搶下最佳女新人，她聽到名字被唱名時，不禁激動落淚！

安普賢今晚擊敗安孝燮、朴珍榮等人氣韓星，以《凌晨兩點的惡魔》拿下首座青龍獎肯定，他除了感謝對手演員潤娥，還說：「我當了很久的拳擊選手，當時最喜歡的電影是《哭泣的拳頭》，那部片讓我萌生當演員的夢。」也趁此機會感謝一直在幕後協助他的貴人們。

安普賢最後更感性說道：「今天是父親生日，覺得像收到一份特別的禮物……我很久沒和父親聯絡了，回去一定會主動聯絡。也會親自把這座獎帶到釜山給奶奶看。我會不忘初心，繼續努力。」真摯言語令人動容。

而新科女新人金度延，則含著淚表示，「我原本是以偶像身分出道，很多粉絲喜歡我在舞台上唱跳的模樣，也謝謝大家願意喜歡我演戲的樣子。原本以為獎項沒有那麼重要，但直到真的站在這裡，才發現自己渴望被認可。這個獎會成為我繼續演戲的巨大力量，未來我會成為思考更多、猶豫變少，成為不退縮的演員。」令人動容的得獎感言，獲得熱烈掌聲。

