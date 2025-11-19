青龍獎／宋慧喬坐台下！孫藝真甜偎玄彬比YA放閃 激動喊：一輩子難忘

玄彬（左圖左）與孫藝真今晚一同拿下青龍人氣獎，昔日舊愛宋慧喬坐在台下。翻攝體育朝鮮

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，今晚的最大亮點莫過於玄彬、孫藝真婚後首度同台拿獎，兩人以高人氣搶下粉絲投票的人氣獎，上台領獎時夫妻互動超有愛，孫藝真還甜蜜地靠在玄彬身旁，俏皮比YA放閃，頓時讓青龍獎大冒粉紅泡泡，引爆尖叫聲。

孫藝真（右）靠向玄彬比YA。翻攝體育朝鮮

玄彬獲獎後首先向全場致謝，他說：「我知道有很多粉絲為了把這座獎放到我手上，努力地投票，真的非常感謝大家。」更提到兩人一同出席頒獎盛會，是繼定情作《愛的迫降》後，相隔多年再度有的難得機會，直呼：「幸福。」

孫藝真也感動地表示，「今天真的是一輩子都忘不了的一天。」接著說能和老公一起拿下人氣獎，是莫大的榮耀，也再次向粉絲及幕後工作人員表達謝意。

孫藝真（右）與玄彬繼《愛的迫降》後再度同台拿獎。翻攝體育朝鮮

而今晚典禮播出時，鏡頭也捕捉到玄彬、孫藝真並肩坐在台下的畫面，而當《徵人啟弒》片中女兒崔昭律在台上演奏大提琴時，孫藝真也立刻拿出手機以「媽媽視角」拍下這段表演；而稍早沒現身紅毯的宋慧喬，則被捕捉到坐在台下觀禮的畫面，等著影后獎項揭曉。

宋慧喬今晚以《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后。翻攝體育朝鮮

另外，今晚潤娥與朴珍榮也一同抱走人氣獎，剛與男新人失之交臂的朴珍榮，特別提到：「雖然錯失了新人獎，但很開心拿到人氣獎，感謝我的粉絲們。」再次感激粉絲的努力投票。



