青龍獎／影帝后全包！孫藝真、玄彬雙獲男女主 放閃：我最愛的男人

記者林汝珊／台北報導

韓國2025第46屆青龍獎在今（19）日晚間盛大舉行，孫藝真、玄彬夫妻倆除了合體獲得人氣獎外，兩人更分別獲得最佳男女主角，兩人台下深深擁抱，閃下全場。

孫藝真驚訝獲獎，玄彬立刻給他抱抱。（圖／翻攝自Naver）

孫藝真睽違多年以《徵人啟弒》再獲獎，她上台笑說先前常常都準備好感言但都沒得獎，不過這次是真的沒準備。更向台下老公玄彬喊話：「我最愛的男人。」

稍早玄彬也以《哈爾濱》拿下最佳男主角獎，獲獎後也深深擁抱身旁的孫藝真，並在台上感謝孫藝真辛勞，告白老婆、兒子：「很愛你們。」

玄彬台下深情看著老婆。（圖／翻攝自Naver）

