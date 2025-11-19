青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光

娛樂中心／綜合報導

《徵人啟弒》成為本屆青龍電影獎典禮最大贏家。（圖／翻攝自IG @bluedragonawards）

年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。

《徵人啟弒》故事聚焦資深造紙技師萬洙（李炳憲 飾），原本擁有理想家庭與安穩人生，卻在被公司無預警解雇後走向失控邊緣。影片以荒謬又犀利的筆法，揭露人性在壓力下的扭曲。

廣告 廣告

朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》也抱回最佳導演獎。（圖／翻攝自IG @bluedragonawards）

朴贊郁透過代理人李星民領獎，並由他朗讀導演的感言。朴贊郁寫道，這部作品是他20年前讀到原著時就萌生的夢想，如今實現讓他十分感動。他也感謝所有演員與劇組，「是他們讓作品呈現出超越我想像的層次。」此外，《徵人啟弒》音樂指導趙英旭奪下音樂獎，他提到本片採用極簡配器，旨在營造「冷調的情緒反差」，呈現故事中的荒誕與壓迫感。

值得一提的是，片中主演孫藝真與玄彬夫妻倆也在典禮上大放異彩，兩人先以人氣獎合體亮相，後又雙雙獲得最佳男女主角，甜蜜擁抱瞬間成為全場焦點。孫藝真上台時笑說：「以前常常準備好感言卻沒得獎，這次反而沒準備。」並在感言中向台下的玄彬喊話：「我最愛的男人。」讓現場氣氛瞬間升溫。

更多三立新聞網報導

青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公

青龍獎／李光洙台上「隔空放閃女友」！她1手勢引爆全場尖叫：太甜了吧

青龍獎／玄彬、孫藝真台上合體了！共同獲頒人氣獎 現場甜喊：很幸福

青龍獎紅毯／潤娥火紅禮服超驚豔！入圍影后又當MC 喊：站在這裡就幸福

