青龍獎／曾認愛Jisoo！安普賢奪新人獎哽咽到說不出話 激動謝潤娥

記者林汝珊／台北報導

韓國2025第46屆青龍獎今（19）日晚間盛大舉行，現場眾星雲集，男神女神比美比帥、競爭激烈，閃亮登場超吸睛。稍早頒發的「最佳男新人獎」由安普賢獲得。

安普賢憑藉《凌晨兩點的惡魔》打敗朴珍榮、安孝燮等人拿下男新人獎，一上台就激動哽咽，兩眼含淚表示從沒想過自己能得獎，相當不可置信。

他也在台上特別感謝同劇女主角潤娥，「要感謝的人很多，我會親自一一聯絡的。」安普賢透露今天剛好是爸爸生日，也把這座獎視為送給爸爸的禮物，最後更向奶奶喊話：「我得獎了！」

更多三立新聞網報導

青龍獎紅毯／孫藝真短髮美翻！「辣露側胸」大面積美背全開全場暴動

青龍獎紅毯／玄彬老婆前也不讓！喊話「得獎人是我」孫藝真一句話回擊

才宣布退圈！45歲女星爆「癌症轉移」病情惡化 經紀人認了：正處於命危

喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃

