青龍獎／李光洙台上「隔空放閃女友」！她1手勢引爆全場尖叫：太甜了吧

年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大登場，今年星光陣容超華麗，其中「小情侶檔」李光洙、李先彬的甜蜜互動，更在典禮上掀起一波尖叫。

李光洙、李先彬的甜蜜互動全被鏡頭捕捉。（圖／翻攝自KBS）

李光洙與金宇彬一同擔任頒獎人，登台頒發最佳導演獎。就在李光洙亮相的瞬間，台下鏡頭意外捕捉到女友李先彬的反應，只見她對著舞台方向做出可愛的手勢，像是在為男友打氣，瞬間讓全場觀眾嗨翻，甜度直接破表，小倆口悄悄放閃被大銀幕「抓包」。

李先彬以電影《噪音殺機》入圍最佳新人女演員，卻未順利抱回獎項。（圖／翻攝自KBS）

李先彬今年以電影《噪音殺機》入圍最佳新人女演員，雖然最終獎項由《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》的金度延奪下，但她在紅毯與典禮上的亮眼表現依舊備受討論。

她當天以一身裸色禮服亮相紅毯，合身剪裁搭配自然妝容，展現優雅又不失存在感的氣場。典禮期間，她在台下專心觀賞、也為其他演員加油，尤其在鏡頭掃到李光洙時露出的自然反應，被網友稱讚「比電視劇還甜」。

第46屆青龍電影獎以2024年10月至2025年10月間上映或在OTT公開的韓片為評選範圍，共頒發18個獎項，包括最終觀眾票房獎與人氣明星獎。今年除了神仙陣容吸睛，明星們舞台上、台下的互動也成為討論亮點。

