青龍獎／玄彬奪影帝！台上深擁孫藝真放閃 告白老婆兒子：我很愛你

記者林汝珊／台北報導

玄彬拿下影帝。（圖／翻攝自Naver）

韓國2025第46屆青龍獎在今（19）日晚間盛大舉行，才與老婆孫藝真合體獲得人氣獎的玄彬，再憑著《哈爾濱》拿下最佳男主角獎，打敗李炳憲、曹政奭等強敵。

孫藝真台下為玄彬鼓掌。（圖／翻攝自Naver）

玄彬在得知獲獎後，便深深擁抱身旁的孫藝真，不僅感動也閃瞎全場。玄彬更直接放閃，在台上感謝妻子的辛勞，也向兒子喊話：「很感謝也很愛他。」

孫藝真、玄彬台下深擁。（圖／翻攝自Naver）

玄彬以《哈爾濱》獲得影帝，事實上當時拍攝當下，愛妻孫藝真正懷孕準備生產，他先前受訪也表示因為感受到導演的真心與熱情，才決定參演，「可以跟優秀導演一起陳述一段這樣的歷史，覺得很有意義，所以決定參演。」

