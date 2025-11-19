青龍獎／玄彬、孫藝真先後現身紅毯 互相放話拿獎

玄彬、孫藝真先後踏上紅毯。（圖／翻攝自翻攝自KBS YouTube）





韓國一年一度盛事「青龍電影獎」今（19）日在首爾盛大登場，現場眾星雲集，包含少女時代成員潤娥、入圍影帝的曹政奭、新人獎朴珍榮、安普賢、安孝燮等，其中最具話題的莫過於夫妻檔玄彬、孫藝真先後踏上紅毯。

玄彬以《哈爾濱》入圍最佳男主角，他以一襲帥氣西裝，搭配粗框眼鏡現身，一登上紅毯立刻吸引粉絲尖叫，被問到如果和老婆孫藝真只能一個人得獎，希望誰得獎，玄彬思考一下後堅決選擇自己，隨後則換孫藝真現身。

孫藝真今天穿著一襲薄紗禮服大秀美背，搭配短髮造型宛如少女，本屆以《徵人啟弒》入圍最佳女主角，主持人以同樣問題問孫藝真，要她猜測老公玄彬會怎麼答，孫藝真笑回「他應該會選他自己」，隨後也選擇自己會拿獎，即便沒有一起登上紅毯，仍充滿粉紅泡泡。



