青龍獎／玄彬、孫藝真台上合體了！共同獲頒人氣獎 現場甜喊：很幸福

年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於19日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年明星陣容備受矚目，典禮尚未開始就因多組「神仙級同台」掀起熱議。人氣獎率先公布由玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮四位演員獲得，四人紛紛向支持者致謝。潤娥以《凌晨兩點的惡魔》入圍最佳女主角，今年同時拿下人氣獎，她向粉絲表達感謝：「真的很感謝努力幫我們投票的粉絲們。」

玄彬、孫藝真夫婦終於一起站上頒獎台。（圖／翻攝自KBS）

玄彬也向粉絲致意：「這個獎大概是很多粉絲努力投票才得來的，讓我非常感謝。」他提到，與孫藝真上一次一起得獎已是5年前的百想藝術大賞，「今天我們再次一起站在這個舞台，真的非常幸福。」孫藝真同樣感性表示：「能和老公玄彬一起獲得這個帥氣的人氣獎，讓我覺得非常榮幸，也會成為很難忘的回憶。」她也向粉絲們送上謝意。

兩人今年各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍影帝、影后，夫妻檔在頒獎前率先合體領獎，成為外界焦點。此外，朴珍榮從男團 GOT7 出道，擔任領唱、領舞，轉型演員後表現受到肯定，這次奪下人氣獎，也引發粉絲熱烈迴響。

