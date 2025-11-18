青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」

青龍獎玄彬、孫藝宋、慧喬、李秉憲四位影壇重量級人物將同台。（圖／中時資料照）

第46屆青龍電影獎將於明（19）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，本屆最大焦點莫過於玄彬與孫藝珍，這將是兩人婚後首次共同出席公開頒獎典禮，還分別要對上李秉憲與宋慧喬。再加上玄彬與李秉憲都曾是宋慧喬的前男友，四人錯綜的過往關係線一曝光，網友紛紛驚呼：「今年青龍獎根本比韓劇還精彩！」

玄彬以《哈爾濱》入圍影帝，孫藝珍則憑《徵人啟弒》角逐影后；而《徵人啟弒》的男主角正是李秉憲，使得孫藝珍同時要面臨「支持老公」與「替同劇演員加油」的微妙兩難。宋慧喬則以《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后，與孫藝珍正面對決。四位影壇重量級人物同場競爭、同走紅毯，讓今年青龍獎比往年更添戲劇張力。

廣告 廣告

今年影后戰線更被稱為「死亡之組」。除了孫藝珍、宋慧喬外，潤娥以《凌晨兩點的惡魔》展現突破性的暗黑演技，李在仁憑《異能5：死了一個超人之後》入圍，李慧英則以《聖母殺手》呈現深度心理戲，五人全是評審口中的強敵，獎落誰家難以預測。

此外，Jisoo前男友安普賢憑《凌晨兩點的惡魔》入圍最佳新人男演員；而砸下300億韓元製作的《全知讀者視角》僅入圍兩項技術相關提名，使唯一入圍最佳男配安孝燮成為劇組唯一「希望」。本屆青龍獎最吸睛的仍是玄彬、孫藝珍與宋慧喬、李秉憲罕見四角組合。19日晚間的頒獎結果，也因此更讓外界期待。

2025青龍獎入圍名單：

◆最佳男主角

朴正民《醜得要命》、薛景求《非普通家族》、李炳憲《徵人啟弒》、曹政奭《我和我的殭屍女兒》、玄彬《哈爾濱》

◆最佳女主角

孫藝真《徵人啟弒》、宋慧喬《黑祭司2：闇黑修女》、李在仁《異能5：死了一個超人以後》、李慧英《聖母殺手》、林潤娥《凌晨兩點的惡魔》

◆最佳男配角

權海驍《醜得要命》、金聖喆《聖母殺手》、朴正民《哈爾濱》、尹敬浩《我和我的殭屍女兒》、李星民《徵人啟弒》

◆最佳女配角

朴智賢《窺鏡》、申鉉彬《醜得要命》、廉惠蘭《徵人啟弒》、李姃垠《我和我的殭屍女兒》、全余贇《黑祭司2：闇黑修女》

◆最佳男新人

朴珍榮《異能5：死了一個超人以後》、安普賢《凌晨兩點的惡魔》、安孝燮《全知讀者視角》、鄭星一《戰，亂》、趙宥炫《3670》

◆最佳女新人

金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》、金珉周《聽說》、盧允瑞《聽說》、李先彬《噪音殺機》、洪藝智《非普通家族》

◆最佳作品獎

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《我和我的殭屍女兒》、《聖母殺手》、《哈爾濱》

◆最佳導演獎

閔奎東《聖母殺手》、朴贊郁《徵人啟弒》、延尙昊《醜得要命》、禹民鎬《哈爾濱》、畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》

◆新人導演獎

金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》、金秀珍《噪音殺機》、金慧英《沒關係，我沒事！》、朴俊浩《大都會愛的迫降 3670》、張秉基《夏天過去後》

◆攝影燈光獎

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆劇本獎

《終極對弈》、`《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《異能5：死了一個超人以後》

◆音樂獎

《徵人啟弒》、《戰，亂》、《我和我的殭屍女兒》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆美術獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》

◆剪輯獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆技術獎

《噪音殺機》（音效）、《徵人啟弒》（服裝）、《醜得要命》（化妝）、《全知讀者視角》（視覺特效）、《聖母殺手》（武術）

更多中時新聞網報導

美初步研究 長期吃褪黑激素 恐增心臟衰竭風險

黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」惹議

養胖普發萬元 金管會授3祕訣