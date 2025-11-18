青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」
第46屆青龍電影獎將於明（19）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，本屆最大焦點莫過於玄彬與孫藝珍，這將是兩人婚後首次共同出席公開頒獎典禮，還分別要對上李秉憲與宋慧喬。再加上玄彬與李秉憲都曾是宋慧喬的前男友，四人錯綜的過往關係線一曝光，網友紛紛驚呼：「今年青龍獎根本比韓劇還精彩！」
玄彬以《哈爾濱》入圍影帝，孫藝珍則憑《徵人啟弒》角逐影后；而《徵人啟弒》的男主角正是李秉憲，使得孫藝珍同時要面臨「支持老公」與「替同劇演員加油」的微妙兩難。宋慧喬則以《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后，與孫藝珍正面對決。四位影壇重量級人物同場競爭、同走紅毯，讓今年青龍獎比往年更添戲劇張力。
今年影后戰線更被稱為「死亡之組」。除了孫藝珍、宋慧喬外，潤娥以《凌晨兩點的惡魔》展現突破性的暗黑演技，李在仁憑《異能5：死了一個超人之後》入圍，李慧英則以《聖母殺手》呈現深度心理戲，五人全是評審口中的強敵，獎落誰家難以預測。
此外，Jisoo前男友安普賢憑《凌晨兩點的惡魔》入圍最佳新人男演員；而砸下300億韓元製作的《全知讀者視角》僅入圍兩項技術相關提名，使唯一入圍最佳男配安孝燮成為劇組唯一「希望」。本屆青龍獎最吸睛的仍是玄彬、孫藝珍與宋慧喬、李秉憲罕見四角組合。19日晚間的頒獎結果，也因此更讓外界期待。
2025青龍獎入圍名單：
◆最佳男主角
朴正民《醜得要命》、薛景求《非普通家族》、李炳憲《徵人啟弒》、曹政奭《我和我的殭屍女兒》、玄彬《哈爾濱》
◆最佳女主角
孫藝真《徵人啟弒》、宋慧喬《黑祭司2：闇黑修女》、李在仁《異能5：死了一個超人以後》、李慧英《聖母殺手》、林潤娥《凌晨兩點的惡魔》
◆最佳男配角
權海驍《醜得要命》、金聖喆《聖母殺手》、朴正民《哈爾濱》、尹敬浩《我和我的殭屍女兒》、李星民《徵人啟弒》
◆最佳女配角
朴智賢《窺鏡》、申鉉彬《醜得要命》、廉惠蘭《徵人啟弒》、李姃垠《我和我的殭屍女兒》、全余贇《黑祭司2：闇黑修女》
◆最佳男新人
朴珍榮《異能5：死了一個超人以後》、安普賢《凌晨兩點的惡魔》、安孝燮《全知讀者視角》、鄭星一《戰，亂》、趙宥炫《3670》
◆最佳女新人
金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》、金珉周《聽說》、盧允瑞《聽說》、李先彬《噪音殺機》、洪藝智《非普通家族》
◆最佳作品獎
《徵人啟弒》、《醜得要命》、《我和我的殭屍女兒》、《聖母殺手》、《哈爾濱》
◆最佳導演獎
閔奎東《聖母殺手》、朴贊郁《徵人啟弒》、延尙昊《醜得要命》、禹民鎬《哈爾濱》、畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》
◆新人導演獎
金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》、金秀珍《噪音殺機》、金慧英《沒關係，我沒事！》、朴俊浩《大都會愛的迫降 3670》、張秉基《夏天過去後》
◆攝影燈光獎
《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》
◆劇本獎
《終極對弈》、`《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《異能5：死了一個超人以後》
◆音樂獎
《徵人啟弒》、《戰，亂》、《我和我的殭屍女兒》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》
◆美術獎
《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》
◆剪輯獎
《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》
◆技術獎
《噪音殺機》（音效）、《徵人啟弒》（服裝）、《醜得要命》（化妝）、《全知讀者視角》（視覺特效）、《聖母殺手》（武術）
更多中時新聞網報導
美初步研究 長期吃褪黑激素 恐增心臟衰竭風險
黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」惹議
養胖普發萬元 金管會授3祕訣
其他人也在看
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 3 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泰勒絲2025街拍手袋盤點：這幾款LV愛包重複亮相、姊妹聚會有The Row、Dior美包加持
泰勒絲（Taylor Swift）2025年不僅發行了新專輯《The Life of a Showgirl》，幾乎稱霸全球音樂榜，更與男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚，愛情事業兩得意，而泰勒絲私下的穿搭依然是粉絲與媒體們marie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 5 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前