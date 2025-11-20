青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底

娛樂中心／綜合報導

第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎，兩人不僅在宣布得獎時深情擁抱，互相在台上向對方告白，溫馨畫面瞬間成為全場最亮眼的一幕。

玄彬以《哈爾濱》封帝，感謝妻子和孩子給他力量；孫藝真則以《徵人啟弒》同登后座，上台直呼要把喜悅與「最愛的太平（玄彬）」及兒子一起分享。然而這對「雙冠夫妻」雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。

廣告 廣告

玄彬以《哈爾濱》獲封青龍電影獎影帝。（圖／翻攝自KBS）

多家韓媒在報導中直接點出爭議核心，認為孫藝真在《徵人啟弒》偏屬配角，角色份量不及其他主演級的入圍者，批評從候選名單開始就顯得「不合理」，並指出玄彬擊敗李炳憲等競爭者也讓評選標準再次受到質疑。有媒體更以「話題性過高」形容今年的頒獎狀況，直言青龍獎近年愈來愈依賴明星效應，評價與公信力恐受到衝擊。

孫藝真、玄彬。（圖／翻攝自Naver）

韓網討論度更是爆炸，全站幾乎一面倒炮火猛烈，不少人批評：「青龍獎公信力已經崩盤」、「為了玄孫夫妻同框硬塞獎」、「明明配角卻拿影后，不懂」、「演技好的反而落馬」、「這根本是玄孫夫婦秀場」，還有人酸整場典禮像是「伴郎伴娘大集合」。也有人提到朴贊郁導演打造的《徵人啟弒》苦等20年、入圍威尼斯影展競賽卻空手而回，這次總算在青龍獎雪恥成功，結果卻還是被夫妻檔的話題蓋掉風采。多數網友強調，一個頒獎典禮最重要的是「讓得獎名單令人信服」，但今年結果卻反而激起更多問號。

雖然青龍獎本屆依舊以18個獎項表揚年度佳作，《徵人啟弒》技壓群雄、被外界認為是實至名歸，但玄彬、孫藝真的「夫妻雙冠軍」卻成為最大爭議中心。至今討論聲仍持續延燒，讓這屆青龍獎成為最具話題、同時也最多爭議的一年。

更多三立新聞網報導

三位大師盛讚！他奪金馬創投「百萬獎金」 動畫《彌河上的荒野》超感人

金馬62／韓國大咖影后現身台北！親曝「舞台恐懼症」：只在鏡頭前活過來

青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光

青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公

