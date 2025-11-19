青龍獎／玄彬、孫藝真摘影帝、影后 台上互相告白甜翻

玄彬、孫藝真分別摘下影帝、影后。（圖／翻攝自Naver）





南韓影壇盛事「青龍電影獎」今（19）日在首爾舉辦，朴珍榮、潤娥以及玄彬、孫藝真夫妻檔共同獲得人氣獎，夫妻同台引起全場歡呼。玄彬再以《哈爾濱》奪下影帝後，老婆孫藝真隨後也憑藉《徵人啟弒》拿下影后的殊榮，堪稱最強夫妻檔。

玄彬打敗李炳憲、曹政奭等演技派男星，拿下本屆青龍獎影帝，第一時間也擁抱坐在一旁的老婆孫藝真，他在台上感謝《哈爾濱》的演員及工作人員外，也哽咽感謝愛妻孫藝真及兒子，「我真的很愛你們」，孫藝真也紅了眼眶。

廣告 廣告

緊接著頒發影后的獎項，孫藝真以《徵人啟弒》擊敗宋慧喬、潤娥，她不敢置信自己會得獎，上台發表感言時，不忘感謝另一半及兒子，「我最愛的男人金泰坪（玄彬本名）」，讓全場再度尖叫。



【更多東森娛樂報導】

●李濬榮烏龍衝上台！親發文道歉 李浚赫重提AAA舊事約飯

●車銀優弟弟真面目曝光！「為AI登台演講」 網讚：兄弟倆為國爭光

●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

