青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福

玄彬和孫藝珍在青龍獎台上甜蜜緊靠放閃。（圖／翻攝CHZZK）

韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。

玄彬以電影《哈爾濱》入圍最佳男主角，老婆孫藝珍則是靠著驚悚片《徵人啟弒》挑戰影后。紅毯時，兩人一前一後，刻意保持距離，但仍避免不了夫妻同台的相關話題，小倆口還互相鬥嘴，說如果夫妻倆只有一人得獎，那就是自己，誰也不讓誰。

玄彬和孫藝珍同台致詞。（圖／翻攝CHZZK）

結果頒獎典禮現場，玄彬和孫藝珍立刻被拍到坐在一起，而且還有許多夫妻之間親暱的舉動。而在人氣獎部分，一唸到玄彬和孫藝珍的名字，全場尖叫不斷，在台上也是互相依偎著，種種親密又可愛的畫面，不斷對著觀眾們放閃，狂灑狗糧。

首度和老婆同台的玄彬，在台上致謝，「這項人氣獎是粉絲很努力為我投票的，感謝！」結果，一旁主持人立刻調侃，說這是他第一次看到夫妻一起上台獲獎的。孫藝珍聽完後立刻露出燦笑，馬上靠在老公旁邊比YA，「很開心可以和老公一起拿獎」，形容今晚令她難以忘懷。

在主持人要求多講幾句後，玄彬才害羞地說，「這好像是繼《愛的迫降》之後，我們兩人再次一起拿獎，今天真的好幸福！」

