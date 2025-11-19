青龍獎／跟孫藝真合體抱走人氣獎！ 玄彬典禮放閃：今天很幸福

【緯來新聞網】2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，玄彬、孫藝真夫婦先前在走紅毯時，各自放話說表示，如果只能一個人拿獎，希望是希望自己拿獎，誰也不讓誰。稍早典禮頒發人氣獎，夫妻倆與潤娥、朴珍榮4人共同抱走人氣獎肯定。被問到夫妻共同獲獎的心情，玄彬靦腆笑回：「我覺得今天很幸福。」閃瞎台下眾人。



上台領時，玄彬、孫藝真一開始保持安全距離，玄彬一如既往冷靜地感謝粉絲支持，直到主持人李帝勳提到，這是首次有夫妻共同獲得人氣獎，孫藝真才俏皮地往玄彬身旁站一步比出YA，讓緊張的玄彬也忍不住露出寵溺笑容。



被問到得獎感言，孫藝真露出燦爛笑容，直呼：「對我來說，這也是難忘的一天。很榮幸能和我的丈夫一起獲得人氣獎，也感謝大家給了我如此美好的回憶。」一旁的老公玄彬則是目光離不開老婆，認真聆聽。接著主持人韓志旼再次提及夫妻共同獲獎，原先一本正經的玄彬這時才露出靦腆笑容：「上次我們一起拿到獎，是我們合作《愛的迫降》的時候，這次能夠像這樣再一次一起獲獎，今天很幸褔。」大方放閃。

廣告 廣告

孫藝真俏皮往玄彬身旁比YA。（圖／翻攝自CHZZK）

孫藝真、玄彬共同抱回青龍電影獎人氣獎。（圖／翻攝自CHZZK）

玄彬一本正經放閃，表示能跟老婆孫藝真一起獲獎很幸福。（圖／翻攝自CHZZK）

更多緯來新聞網報導

「日本第一男公關」加入台實境節目 羅蘭為《上船了》下海！

67歲影后恬妞現狀曝！網驚「認不出來」 起底2段婚姻失敗收場