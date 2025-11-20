青龍獎》韓劇「最美大嫂」朴智賢逆襲奪青龍！金高銀後台尖叫：瘋了吧
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇「最美大嫂」朴智賢昨晚在青龍獎上，以電影《窺鏡》大提琴演奏家一角，擊敗廉惠蘭、李姃垠等前輩，獲頒最佳女配角，台上激動落淚，直言沒想過獲獎；和她主演韓劇《妳和其餘的一切》的金高銀也展現最真實的反應。
朴智賢在韓劇《財閥家的小兒子》飾演野心勃勃的大嫂打開知名度，亮眼外表和精湛演技獲討論；她曾以電影《鬼病院：靈異直播》獲青龍最佳女新人提名，7年後以《窺鏡》拿下女配角獎，特別感謝導演和曹汝貞、宋承憲的鼓勵。
朴智賢的韓劇搭檔金高銀則在IG發文「瘋了吧(太厲害了)」表示祝賀；昨晚金高銀以影后頒獎人身分出席典禮，在後台看到朴智賢的得獎瞬間，忍不住開心發文。
金高銀在頒獎時表示「今晚這個場合特別開心，因為《柔美的細胞小將》成員們都在現場，恭喜大家」，此番發言讓朴智賢露出燦笑。
金高銀和朴智賢繼《柔美的細胞小將》後，又在《妳和其餘的一切》再度合作，金高銀曾在訪問中提及：「聽到智賢要演『商燕』這角色時，我真的興奮得跳起來。」大讚她是讓人對演技產生信任的演員。
全場融化！孫藝真奪下影后喊本名告白 玄彬聽到瞬間泛淚
「盤仔vs.關燈人」鄭黃互送佳禮引發聯想！陳君瑋律師憂：真不吉利…
青龍獎》踢走李炳憲！玄彬《哈爾濱》稱帝 孫藝真台下紅了眼眶
青龍獎得獎名單》朴贊郁《徵人啟弒》6獎大贏家 《醜得要命》10項入圍全槓
