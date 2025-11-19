青龍獎》韓影壇史上首例！玄彬奪影帝 老婆孫藝珍下秒也封后

在拿獎前，夫妻倆就共同上台領取人氣獎，把全場給閃爆。（圖／翻攝CHZZK）

韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）晚出現超大劇本，憑藉《哈爾濱》擊敗眾多強敵的玄彬摘下影帝，上台前還緊緊和一旁的老婆孫藝珍擁抱，結果過沒幾分鐘，孫藝珍也獲得最佳女主角，憑藉《徵人啟弒》ˇ奪下影后，成為韓國影壇史上首例演藝圈夫妻共同獲得影帝后的創舉。

玄彬致詞說道：「這段時間學到、感受到的遠不止於電影本身。我想能在我們的國家生活，能站在這樣的舞台上，是因為有無數為此付出和犧牲的人，當初第一次接到演繹安重根角色的提議時，那個時代經歷的無數事件，他的痛苦、煎熬與挫折，以及仍要肩負保衛國家的責任感與沉重感，都是我無法想像也無法承受的。我曾拒絕過，但多虧導演一直給我力量，握著我的手告訴我可以做到，才有今天站在這裡的我，想對一起走過那段艱辛旅程的演員夥伴、各部門的優秀工作人員說，能與你們一起工作非常幸福，也感到榮幸。」

玄彬《哈爾濱》獲封青龍獎影帝。（圖／翻攝CHZZK）

孫藝珍《徵人啟弒》獲得影后，與老公玄彬橫掃大獎。（圖／翻攝CHZZK）

最後，玄彬對著台下的孫藝珍喊話：「僅僅是存在就給我很大力量的妻子藝珍，還有我們的兒子，我想對你們說我非常愛你們。」孫藝珍也用愛心手勢害羞回應。

幾分鐘後，孫藝珍跟隨老公腳步，一舉拿下影后，她上台說道：「非常感謝。每次入圍時我都會準備感言，但這次真的沒準備好。因為心裡想『我真的可以拿嗎？』，所以現在腦袋一片空白。」並回憶道：「我記得27歲時，第一次在青龍獎獲得女主角獎。當時在感言中說，作為27歲的女演員生活很辛苦，但這個獎會給我力量。現在我已經40多歲了，而演戲時夢想的其中一個，就是拿到青龍女主角獎。」

談到《徵人啟弒》時，孫藝珍說：「7年後再次拍電影，能與朴贊郁導演合作很開心，但也擔心自己能否表現好。雖然戲份不多，但導演幫我塑造了非常完整的角色，我非常感謝。同時，看著李秉憲前輩的演技，我受到很多刺激，也學到很多。」

她也提到「結婚並成為孩子的媽媽後，能感受到自己看待世界和情感的方式變得不同。我想成為一個好成年人，也希望不斷成長，成為大家身邊優秀、出色的演員。我想把這個獎的喜悅與我最愛的兩個男人——金泰坪先生（玄彬本名）和我們的兒子金宇珍一起分享。」

