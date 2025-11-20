青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角、音樂、技術等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。
2025青龍電影獎｜典禮亮點
男子新人獎：安普賢
安普賢憑藉《凌晨兩點的惡魔》打敗朴珍榮、安孝燮、鄭星一、趙宥炫等人拿下男子新人獎，從聽到自己的名字時就一臉不敢置信，登台更激動哽咽，表示從沒想過自己能得獎。他也在台上特別感謝女主角潤娥，以及重視的家人。
女子新人獎：金度延
金度延以《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》拿下一次的新人獎，她曾是限定女團「I.O.I」成員之一，偶像出身的她近來跨足演員，表現亮眼，如今又獲青龍獎肯定，忍不住感動落淚。她說：，「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同，這個獎將是我未來演戲很大的助力。」
人氣獎：玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮
在眾多大獎頒發前，透過觀眾票選的人氣獎，今年頒發給玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮四位演員，四人紛紛向支持者致謝。玄彬、孫藝真台上合體，加上林潤娥、朴珍榮兩位偶像出身的神顏，讓舞台都亮了起來。
典禮插曲：李光洙頒獎偷放閃
典禮上最讓人印象深刻的小插曲，當屬李光洙與金宇彬一同擔任頒獎人，頒發最佳導演獎時，李光洙一登場，台下鏡頭就很懂的捕捉光洙女友李先彬的反應，只見她對著舞台方向做出可愛的手勢，像是在表達「我有在看喔」，為男友打氣，讓現場笑聲不斷。
最佳男主角獎：玄彬
玄彬今年以《哈爾濱》拿下最佳男主角獎，打敗李炳憲、曹政奭、朴正民、薛景求等強敵。玄彬在得知獲獎後，深深擁抱身旁的孫藝真，閃瞎全場。玄彬更直接在台上感謝妻子的辛勞，也向兒子喊話：「很感謝也很愛他。」
2025青龍電影獎完整得獎名單
最優秀作品獎
🏆《徵人啟弒》
《醜得要命》
《我和我的殭屍女兒》
《聖母殺手》
《哈爾濱》
最佳男主角
朴正民／《醜得要命》
薛景求／《非普通家族》
李炳憲／《徵人啟弒》
曹政奭／《我和我的殭屍女兒》
🏆玄彬／《哈爾濱》
最佳女主角
🏆孫藝真／《徵人啟弒》
宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》
李在仁／《異能5：死了一個超人以後》
李慧英／《聖母殺手》
林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》
🏆導演獎
閔奎東／《聖母殺手》
🏆朴贊郁／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
禹民鎬／《哈爾濱》
畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》
🏆新人導演獎
金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》
金秀珍／《噪音殺機》
🏆金慧英／《沒關係，我沒事！》
朴俊浩／《3670》
張秉基／《夏天過去後》
🏆最佳男配角
權海驍／《醜得要命》
金聖喆／《聖母殺手》
朴正民／《哈爾濱》
尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》
🏆李星民／《徵人啟弒》
🏆最佳女配角
🏆朴智賢／《窺鏡》
申鉉彬／《醜得要命》
廉惠蘭／《徵人啟弒》
李姃垠／《我和我的殭屍女兒》
全余贇／《祭司2：闇黑修女》
🏆最佳新人男演員
朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》
🏆安普賢／《凌晨兩點的惡魔》
安孝燮／《全知讀者視角》
鄭星一／《戰，亂》
趙宥炫／《3670》
🏆最佳新人女演員
🏆金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》
金珉周／《聽說》
盧允瑞／《聽說》
李先彬／《噪音殺機》
洪藝智／《非普通家族》
🏆攝影照明獎
金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》
裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》
朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》
🏆洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》
崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》
🏆劇本獎
🏆金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》
朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
申哲、朴贊郁／《戰，亂》
姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》
🏆音樂獎
🏆曹英沃／《徵人啟弒》
趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》
金泰成／《我和我的殭屍女兒》
曹英沃／《哈爾濱》
金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》
🏆美術獎
鄭銀英／《終極對弈》
柳成熙／《徵人啟弒》
李莫坤／《醜得要命》
🏆李娜姬／《戰，亂》
金博穆／《哈爾濱》
🏆剪輯獎
金尚範／《終極對弈》
金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》
朴珠愛／《醜得要命》
金滿根／《哈爾濱》
🏆南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》
🏆技術獎
朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）
🏆趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）
趙泰熙／《醜得要命》（化妝）
金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）
徐廷柱／《聖母殺手》（武術）
2025青龍電影獎｜時間地點
典禮時間：2025/11/19（三）18:00 紅毯｜19:30 頒獎典禮
典禮地點：汝矣島KBS大廳
主持人：韓志旼、李帝勳
直播平台：KBS Entertain（紅毯）｜CHZZK（典禮）
