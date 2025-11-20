青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角、音樂、技術等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。

2025青龍電影獎｜典禮亮點

男子新人獎：安普賢

安普賢憑藉《凌晨兩點的惡魔》打敗朴珍榮、安孝燮、鄭星一、趙宥炫等人拿下男子新人獎，從聽到自己的名字時就一臉不敢置信，登台更激動哽咽，表示從沒想過自己能得獎。他也在台上特別感謝女主角潤娥，以及重視的家人。

女子新人獎：金度延

金度延以《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》拿下一次的新人獎，她曾是限定女團「I.O.I」成員之一，偶像出身的她近來跨足演員，表現亮眼，如今又獲青龍獎肯定，忍不住感動落淚。她說：，「我原本以為獎項對我來說沒有太大意義，但實際這樣拿到獎，原來我也想要被認同，這個獎將是我未來演戲很大的助力。」

人氣獎：玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮

在眾多大獎頒發前，透過觀眾票選的人氣獎，今年頒發給玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮四位演員，四人紛紛向支持者致謝。玄彬、孫藝真台上合體，加上林潤娥、朴珍榮兩位偶像出身的神顏，讓舞台都亮了起來。

典禮插曲：李光洙頒獎偷放閃

典禮上最讓人印象深刻的小插曲，當屬李光洙與金宇彬一同擔任頒獎人，頒發最佳導演獎時，李光洙一登場，台下鏡頭就很懂的捕捉光洙女友李先彬的反應，只見她對著舞台方向做出可愛的手勢，像是在表達「我有在看喔」，為男友打氣，讓現場笑聲不斷。

最佳男主角獎：玄彬

玄彬今年以《哈爾濱》拿下最佳男主角獎，打敗李炳憲、曹政奭、朴正民、薛景求等強敵。玄彬在得知獲獎後，深深擁抱身旁的孫藝真，閃瞎全場。玄彬更直接在台上感謝妻子的辛勞，也向兒子喊話：「很感謝也很愛他。」

2025青龍電影獎完整得獎名單

最優秀作品獎

🏆《徵人啟弒》

《醜得要命》

《我和我的殭屍女兒》

《聖母殺手》

《哈爾濱》

最佳男主角

朴正民／《醜得要命》

薛景求／《非普通家族》

李炳憲／《徵人啟弒》

曹政奭／《我和我的殭屍女兒》

🏆玄彬／《哈爾濱》

2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）

最佳女主角

🏆孫藝真／《徵人啟弒》

宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》

李在仁／《異能5：死了一個超人以後》

李慧英／《聖母殺手》

林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》

2025青龍電影獎影后入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、鴻聯國際）

🏆導演獎

閔奎東／《聖母殺手》

🏆朴贊郁／《徵人啟弒》

延尚昊／《醜得要命》

禹民鎬／《哈爾濱》

畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》

2025青龍電影獎兩位名導對決。（圖／龍祥電影、壹壹喜喜）

🏆新人導演獎

金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》

金秀珍／《噪音殺機》

🏆金慧英／《沒關係，我沒事！》

朴俊浩／《3670》

張秉基／《夏天過去後》

🏆最佳男配角

權海驍／《醜得要命》

金聖喆／《聖母殺手》

朴正民／《哈爾濱》

尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》

🏆李星民／《徵人啟弒》

🏆最佳女配角

🏆朴智賢／《窺鏡》

申鉉彬／《醜得要命》

廉惠蘭／《徵人啟弒》

李姃垠／《我和我的殭屍女兒》

全余贇／《祭司2：闇黑修女》

🏆最佳新人男演員

朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》

🏆 安普賢／《凌晨兩點的惡魔》

安孝燮／《全知讀者視角》

鄭星一／《戰，亂》

趙宥炫／《3670》

🏆最佳新人女演員

🏆金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》

金珉周／《聽說》

盧允瑞／《聽說》

李先彬／《噪音殺機》

洪藝智／《非普通家族》

🏆攝影照明獎

金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》

裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》

朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》

🏆洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》

崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》

🏆劇本獎

🏆金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》

朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》

延尚昊／《醜得要命》

申哲、朴贊郁／《戰，亂》

姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》

🏆音樂獎

🏆曹英沃／《徵人啟弒》

趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》

金泰成／《我和我的殭屍女兒》

曹英沃／《哈爾濱》

金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》

🏆美術獎

鄭銀英／《終極對弈》

柳成熙／《徵人啟弒》

李莫坤／《醜得要命》

🏆李娜姬／《戰，亂》

金博穆／《哈爾濱》

🏆剪輯獎

金尚範／《終極對弈》

金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》

朴珠愛／《醜得要命》

金滿根／《哈爾濱》

🏆南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》

🏆技術獎

朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）

🏆趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）

趙泰熙／《醜得要命》（化妝）

金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）

徐廷柱／《聖母殺手》（武術）

2025青龍電影獎｜時間地點