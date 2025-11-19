青龍電影獎2025／《徵人啟弒》12項入圍！李炳憲、玄彬爭影帝 孫藝珍、宋慧喬搶影后！完整入圍名單、直播平台一次看
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎入圍名單公布，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。影帝部分由《哈爾濱》玄彬、《醜得要命》朴正民、《非普通家族》薛景求、《徵人啟弒》李炳憲、《我和我的殭屍女兒》曹政奭角逐；影后入圍者包括孫藝真、宋慧喬、林潤娥、李在仁、李慧英。2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台不斷更新。
2025青龍電影獎｜時間地點
典禮時間：2025/11/19（三）18:00 紅毯｜19:30 頒獎典禮
典禮地點：汝矣島KBS大廳
主持人：韓志旼、李帝勳
直播平台：KBS Entertain（紅毯）｜KBS2TV（典禮）
《徵人啟弒》入圍大贏家
今年入圍的大贏家就是國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》，包括最優秀作品獎、最佳男主角（李炳憲）、最佳女主角（孫藝真）、最佳導演（朴贊郁）、最佳男配角（李星民）、最佳女配角（廉惠蘭）、攝影照明、劇本、美術、音樂、剪輯、技術等12個獎項，在國際影展上也嶄露頭角，榮獲多倫多影展觀眾票選獎殊榮，10/9已在台正式上映。僅追在後的是延尚昊導演的《醜得要命》入圍10項，包含最優秀作品獎、最佳男主角（朴正民）、最佳導演（延尚昊）、最佳男配角（權海驍）、最佳女配角（申鉉彬）、攝影照明、劇本、美術、剪輯、技術獎。其餘作品《哈爾濱》以8項；《我和我的殭屍女兒》、《異能5：死了一個超人以後》各6項、《聖母殺手》、《戰，亂》各5項入圍。
名導對決！朴贊郁 VS 延尚昊
本屆入圍最多的兩部作品《徵人啟弒》和《醜得要命》，分別由兩位名導朴贊郁、延尚昊執導。朴贊郁執導過包括《原罪犯》、《下女的誘惑》等知名作品，2022年以《分手的決心》斬獲第75屆坎城影展最佳導演獎，這次的《徵人啟弒》與李炳憲、孫藝珍合作，以黑色驚悚喜劇的方式，寫實地拍出了韓國中年男性的兩難困境。延尚昊因《屍速列車》廣為影迷所知，之後陸續與Netflix合作推出科幻影集《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》，建立起獨具風格的「延尚昊宇宙」，這次他帶著全新懸疑作《醜得要命》回歸，這部片是延尚昊自編自導，改編自他在2018年的創作《臉》，故事懸疑又充滿寫實人性。
👉李炳憲x孫藝珍《徵人啟弒》六大魅力！影壇魔法師朴贊郁展現華麗視覺魔力
👉《屍速》名導延尚昊新作！《醜得要命》 揭一具屍體40年前恐怖真相
李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強
本屆最佳男主角競爭激烈，李炳憲不負眾望以《徵人啟弒》站一席，孫藝珍現實中的丈夫玄彬也憑藉戰爭片《哈爾濱》獲得提名；朴正民以《醜得要命》入圍影帝，同時也以《哈爾濱》入圍最佳男配角；曾以《人民公敵》橫掃韓國電影三大獎的薛景求，本屆以《非普通家族》強時入圍；最後是曹政奭，今年才以《變身機長》拿下百想影帝，又以《我和我的殭屍女兒》入圍青龍獎，陣容堅強。
朴正民／《醜得要命》
薛景求／《非普通家族》
李炳憲／《徵人啟弒》
曹政奭／《我和我的殭屍女兒》
玄彬／《哈爾濱》
孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍
最佳女主角獎項同樣競爭激烈，《徵人啟弒》孫藝珍將對上玄彬的前女友宋慧喬，宋慧喬以《祭司2：闇黑修女》入圍。此外年僅21歲的李在仁以《異能5：死了一個超人以後》殺出重圍；還有「少女時代」成員林潤娥也以《凌晨兩點的惡魔》四度角逐青龍影后；實力派影后李慧英則以《聖母殺手》參戰，影后寶座鹿死誰手還未可知。
孫藝真／《徵人啟弒》
宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》
李在仁／《異能5：死了一個超人以後》
李慧英／《聖母殺手》
林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》
2025青龍電影獎完整入圍名單
最優秀作品獎
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《我和我的殭屍女兒》
《聖母殺手》
《哈爾濱》
最佳男主角
朴正民／《醜得要命》
薛景求／《非普通家族》
李炳憲／《徵人啟弒》
曹政奭／《我和我的殭屍女兒》
玄彬／《哈爾濱》
最佳女主角
孫藝真／《徵人啟弒》
宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》
李在仁／《異能5：死了一個超人以後》
李慧英／《聖母殺手》
林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》
導演獎
閔奎東／《聖母殺手》
朴贊郁／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
禹民鎬／《哈爾濱》
畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》
新人導演獎
金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》
金秀珍／《噪音殺機》
金慧英／《沒關係，我沒事！》
朴俊浩／《3670》
張秉基／《夏天過去後》
最佳男配角
權海驍／《醜得要命》
金聖喆／《聖母殺手》
朴正民／《哈爾濱》
尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》
李星民／《徵人啟弒》
最佳女配角
朴智賢／《窺鏡》
申鉉彬／《醜得要命》
廉惠蘭／《徵人啟弒》
李姃垠／《我和我的殭屍女兒》
全余贇／《祭司2：闇黑修女》
最佳新人男演員
朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》
安普賢／《凌晨兩點的惡魔》
安孝燮／《全知讀者視角》
鄭星一／《戰，亂》
趙宥炫／《3670》
最佳新人女演員
金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》
金珉周／《聽說》
盧允瑞／《聽說》
李先彬／《噪音殺機》
洪藝智／《非普通家族》
攝影照明獎
金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》
裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》
朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》
洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》
崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》
劇本獎
金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》
朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
申哲、朴贊郁／《戰，亂》
姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》
音樂獎
曹英沃／《徵人啟弒》
趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》
金泰成／《我和我的殭屍女兒》
曹英沃／《哈爾濱》
金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》
美術獎
鄭銀英／《終極對弈》
柳成熙／《徵人啟弒》
李莫坤／《醜得要命》
李娜姬／《戰，亂》
金博穆／《哈爾濱》
剪輯獎
金尚範／《終極對弈》
金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》
朴珠愛／《醜得要命》
金滿根／《哈爾濱》
南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》
技術獎
朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）
趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）
趙泰熙／《醜得要命》（化妝）
金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）
徐廷柱／《聖母殺手》（武術）
