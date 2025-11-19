Yahoo奇摩娛樂新聞

青龍電影獎2025／《徵人啟弒》12項入圍！李炳憲、玄彬爭影帝 孫藝珍、宋慧喬搶影后！完整入圍名單、直播平台一次看

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎入圍名單公布，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。影帝部分由《哈爾濱》玄彬、《醜得要命》朴正民、《非普通家族》薛景求、《徵人啟弒》李炳憲、《我和我的殭屍女兒》曹政奭角逐；影后入圍者包括孫藝真、宋慧喬、林潤娥、李在仁、李慧英。2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台不斷更新。

2025青龍電影獎｜時間地點

  • 典禮時間：2025/11/19（三）18:00 紅毯｜19:30 頒獎典禮

  • 典禮地點：汝矣島KBS大廳

  • 主持人：韓志旼、李帝勳

  • 直播平台：KBS Entertain（紅毯）｜KBS2TV（典禮）

《徵人啟弒》入圍大贏家

今年入圍的大贏家就是國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》，包括最優秀作品獎、最佳男主角（李炳憲）、最佳女主角（孫藝真）、最佳導演（朴贊郁）、最佳男配角（李星民）、最佳女配角（廉惠蘭）、攝影照明、劇本、美術、音樂、剪輯、技術等12個獎項，在國際影展上也嶄露頭角，榮獲多倫多影展觀眾票選獎殊榮，10/9已在台正式上映。僅追在後的是延尚昊導演的《醜得要命》入圍10項，包含最優秀作品獎、最佳男主角（朴正民）、最佳導演（延尚昊）、最佳男配角（權海驍）、最佳女配角（申鉉彬）、攝影照明、劇本、美術、剪輯、技術獎。其餘作品《哈爾濱》以8項；《我和我的殭屍女兒》、《異能5：死了一個超人以後》各6項、《聖母殺手》、《戰，亂》各5項入圍。

2025青龍電影獎入圍最多的五部作品。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際）
2025青龍電影獎入圍最多的五部作品。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際）

名導對決！朴贊郁 VS 延尚昊

本屆入圍最多的兩部作品《徵人啟弒》和《醜得要命》，分別由兩位名導朴贊郁、延尚昊執導。朴贊郁執導過包括《原罪犯》、《下女的誘惑》等知名作品，2022年以《分手的決心》斬獲第75屆坎城影展最佳導演獎，這次的《徵人啟弒》與李炳憲、孫藝珍合作，以黑色驚悚喜劇的方式，寫實地拍出了韓國中年男性的兩難困境。延尚昊因《屍速列車》廣為影迷所知，之後陸續與Netflix合作推出科幻影集《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》，建立起獨具風格的「延尚昊宇宙」，這次他帶著全新懸疑作《醜得要命》回歸，這部片是延尚昊自編自導，改編自他在2018年的創作《臉》，故事懸疑又充滿寫實人性。

👉李炳憲x孫藝珍《徵人啟弒》六大魅力！影壇魔法師朴贊郁展現華麗視覺魔力
👉《屍速》名導延尚昊新作！《醜得要命》 揭一具屍體40年前恐怖真相

2025青龍電影獎兩位名導對決。（圖／龍祥電影、壹壹喜喜）
2025青龍電影獎兩位名導對決。（圖／龍祥電影、壹壹喜喜）

李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強

本屆最佳男主角競爭激烈，李炳憲不負眾望以《徵人啟弒》站一席，孫藝珍現實中的丈夫玄彬也憑藉戰爭片《哈爾濱》獲得提名；朴正民以《醜得要命》入圍影帝，同時也以《哈爾濱》入圍最佳男配角；曾以《人民公敵》橫掃韓國電影三大獎的薛景求，本屆以《非普通家族》強時入圍；最後是曹政奭，今年才以《變身機長》拿下百想影帝，又以《我和我的殭屍女兒》入圍青龍獎，陣容堅強。

  • 朴正民／《醜得要命》

  • 薛景求／《非普通家族》

  • 李炳憲／《徵人啟弒》

  • 曹政奭／《我和我的殭屍女兒》

  • 玄彬／《哈爾濱》

2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）
2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）

孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍

最佳女主角獎項同樣競爭激烈，《徵人啟弒》孫藝珍將對上玄彬的前女友宋慧喬，宋慧喬以《祭司2：闇黑修女》入圍。此外年僅21歲的李在仁以《異能5：死了一個超人以後》殺出重圍；還有「少女時代」成員林潤娥也以《凌晨兩點的惡魔》四度角逐青龍影后；實力派影后李慧英則以《聖母殺手》參戰，影后寶座鹿死誰手還未可知。

  • 孫藝真／《徵人啟弒》

  • 宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》

  • 李在仁／《異能5：死了一個超人以後》

  • 李慧英／《聖母殺手》

  • 林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》

2025青龍電影獎影后入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、鴻聯國際）
2025青龍電影獎影后入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、鴻聯國際）

2025青龍電影獎完整入圍名單

最優秀作品獎

  • 《徵人啟弒》

  • 《醜得要命》

  • 《我和我的殭屍女兒》

  • 《聖母殺手》

  • 《哈爾濱》

最佳男主角

  • 朴正民／《醜得要命》

  • 薛景求／《非普通家族》

  • 李炳憲／《徵人啟弒》

  • 曹政奭／《我和我的殭屍女兒》

  • 玄彬／《哈爾濱》

最佳女主角

  • 孫藝真／《徵人啟弒》

  • 宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》

  • 李在仁／《異能5：死了一個超人以後》

  • 李慧英／《聖母殺手》

  • 林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》

導演獎

  • 閔奎東／《聖母殺手》

  • 朴贊郁／《徵人啟弒》

  • 延尚昊／《醜得要命》

  • 禹民鎬／《哈爾濱》

  • 畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》

新人導演獎

  • 金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》

  • 金秀珍／《噪音殺機》

  • 金慧英／《沒關係，我沒事！》

  • 朴俊浩／《3670》

  • 張秉基／《夏天過去後》

最佳男配角

  • 權海驍／《醜得要命》

  • 金聖喆／《聖母殺手》

  • 朴正民／《哈爾濱》

  • 尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》

  • 李星民／《徵人啟弒》

最佳女配角

  • 朴智賢／《窺鏡》

  • 申鉉彬／《醜得要命》

  • 廉惠蘭／《徵人啟弒》

  • 李姃垠／《我和我的殭屍女兒》

  • 全余贇／《祭司2：闇黑修女》

最佳新人男演員

  • 朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》

  • 安普賢／《凌晨兩點的惡魔》

  • 安孝燮／《全知讀者視角》

  • 鄭星一／《戰，亂》

  • 趙宥炫／《3670》

最佳新人女演員

  • 金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》

  • 金珉周／《聽說》

  • 盧允瑞／《聽說》

  • 李先彬／《噪音殺機》

  • 洪藝智／《非普通家族》

攝影照明獎

  • 金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》

  • 裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》

  • 朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》

  • 洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》

  • 崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》

劇本獎

  • 金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》

  • 朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》

  • 延尚昊／《醜得要命》

  • 申哲、朴贊郁／《戰，亂》

  • 姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》

音樂獎

  • 曹英沃／《徵人啟弒》

  • 趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》

  • 金泰成／《我和我的殭屍女兒》

  • 曹英沃／《哈爾濱》

  • 金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》

美術獎

  • 鄭銀英／《終極對弈》

  • 柳成熙／《徵人啟弒》

  • 李莫坤／《醜得要命》

  • 李娜姬／《戰，亂》

  • 金博穆／《哈爾濱》

剪輯獎

  • 金尚範／《終極對弈》

  • 金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》

  • 朴珠愛／《醜得要命》

  • 金滿根／《哈爾濱》

  • 南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》

技術獎

  • 朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）

  • 趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）

  • 趙泰熙／《醜得要命》（化妝）

  • 金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）

  • 徐廷柱／《聖母殺手》（武術）

