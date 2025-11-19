Yahoo奇摩娛樂新聞

青龍電影獎2025／安普賢、金度延奪新人獎！直播平台、完整得獎名單不斷更新

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。影帝部分由《哈爾濱》玄彬、《醜得要命》朴正民、《非普通家族》薛景求、《徵人啟弒》李炳憲、《我和我的殭屍女兒》曹政奭角逐；影后入圍者包括孫藝真、宋慧喬、林潤娥、李在仁、李慧英。2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台不斷更新。

2025青龍電影獎｜時間地點

  • 典禮時間：2025/11/19（三）18:00 紅毯｜19:30 頒獎典禮

  • 典禮地點：汝矣島KBS大廳

  • 主持人：韓志旼、李帝勳

  • 直播平台：KBS Entertain（紅毯）｜CHZZK（典禮）

《徵人啟弒》入圍大贏家

今年入圍的大贏家就是國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》，包括最優秀作品獎、最佳男主角（李炳憲）、最佳女主角（孫藝真）、最佳導演（朴贊郁）、最佳男配角（李星民）、最佳女配角（廉惠蘭）、攝影照明、劇本、美術、音樂、剪輯、技術等12個獎項，在國際影展上也嶄露頭角，榮獲多倫多影展觀眾票選獎殊榮，10/9已在台正式上映。僅追在後的是延尚昊導演的《醜得要命》入圍10項，包含最優秀作品獎、最佳男主角（朴正民）、最佳導演（延尚昊）、最佳男配角（權海驍）、最佳女配角（申鉉彬）、攝影照明、劇本、美術、剪輯、技術獎。其餘作品《哈爾濱》以8項；《我和我的殭屍女兒》、《異能5：死了一個超人以後》各6項、《聖母殺手》、《戰，亂》各5項入圍。

廣告
2025青龍電影獎入圍最多的五部作品。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際）
2025青龍電影獎入圍最多的五部作品。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際）

名導對決！朴贊郁 VS 延尚昊

本屆入圍最多的兩部作品《徵人啟弒》和《醜得要命》，分別由兩位名導朴贊郁、延尚昊執導。朴贊郁執導過包括《原罪犯》、《下女的誘惑》等知名作品，2022年以《分手的決心》斬獲第75屆坎城影展最佳導演獎，這次的《徵人啟弒》與李炳憲、孫藝珍合作，以黑色驚悚喜劇的方式，寫實地拍出了韓國中年男性的兩難困境。延尚昊因《屍速列車》廣為影迷所知，之後陸續與Netflix合作推出科幻影集《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》，建立起獨具風格的「延尚昊宇宙」，這次他帶著全新懸疑作《醜得要命》回歸，這部片是延尚昊自編自導，改編自他在2018年的創作《臉》，故事懸疑又充滿寫實人性。

👉李炳憲x孫藝珍《徵人啟弒》六大魅力！影壇魔法師朴贊郁展現華麗視覺魔力
👉《屍速》名導延尚昊新作！《醜得要命》 揭一具屍體40年前恐怖真相

2025青龍電影獎兩位名導對決。（圖／龍祥電影、壹壹喜喜）
2025青龍電影獎兩位名導對決。（圖／龍祥電影、壹壹喜喜）

李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強

本屆最佳男主角競爭激烈，李炳憲不負眾望以《徵人啟弒》站一席，孫藝珍現實中的丈夫玄彬也憑藉戰爭片《哈爾濱》獲得提名；朴正民以《醜得要命》入圍影帝，同時也以《哈爾濱》入圍最佳男配角；曾以《人民公敵》橫掃韓國電影三大獎的薛景求，本屆以《非普通家族》強時入圍；最後是曹政奭，今年才以《變身機長》拿下百想影帝，又以《我和我的殭屍女兒》入圍青龍獎，陣容堅強。

  • 朴正民／《醜得要命》

  • 薛景求／《非普通家族》

  • 李炳憲／《徵人啟弒》

  • 曹政奭／《我和我的殭屍女兒》

  • 玄彬／《哈爾濱》

2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）
2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）

孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍

最佳女主角獎項同樣競爭激烈，《徵人啟弒》孫藝珍將對上玄彬的前女友宋慧喬，宋慧喬以《祭司2：闇黑修女》入圍。此外年僅21歲的李在仁以《異能5：死了一個超人以後》殺出重圍；還有「少女時代」成員林潤娥也以《凌晨兩點的惡魔》四度角逐青龍影后；實力派影后李慧英則以《聖母殺手》參戰，影后寶座鹿死誰手還未可知。

  • 孫藝真／《徵人啟弒》

  • 宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》

  • 李在仁／《異能5：死了一個超人以後》

  • 李慧英／《聖母殺手》

  • 林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》

2025青龍電影獎影后入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、鴻聯國際）
2025青龍電影獎影后入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、鴻聯國際）

2025青龍電影獎完整入圍名單

最優秀作品獎

  • 《徵人啟弒》

  • 《醜得要命》

  • 《我和我的殭屍女兒》

  • 《聖母殺手》

  • 《哈爾濱》

最佳男主角

  • 朴正民／《醜得要命》

  • 薛景求／《非普通家族》

  • 李炳憲／《徵人啟弒》

  • 曹政奭／《我和我的殭屍女兒》

  • 玄彬／《哈爾濱》

最佳女主角

  • 孫藝真／《徵人啟弒》

  • 宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》

  • 李在仁／《異能5：死了一個超人以後》

  • 李慧英／《聖母殺手》

  • 林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》

導演獎

  • 閔奎東／《聖母殺手》

  • 朴贊郁／《徵人啟弒》

  • 延尚昊／《醜得要命》

  • 禹民鎬／《哈爾濱》

  • 畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》

新人導演獎

  • 金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》

  • 金秀珍／《噪音殺機》

  • 金慧英／《沒關係，我沒事！》

  • 朴俊浩／《3670》

  • 張秉基／《夏天過去後》

最佳男配角

  • 權海驍／《醜得要命》

  • 金聖喆／《聖母殺手》

  • 朴正民／《哈爾濱》

  • 尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》

  • 李星民／《徵人啟弒》

最佳女配角

  • 朴智賢／《窺鏡》

  • 申鉉彬／《醜得要命》

  • 廉惠蘭／《徵人啟弒》

  • 李姃垠／《我和我的殭屍女兒》

  • 全余贇／《祭司2：闇黑修女》

🏆最佳新人男演員

  • 朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》

  • 🏆安普賢／《凌晨兩點的惡魔》

  • 安孝燮／《全知讀者視角》

  • 鄭星一／《戰，亂》

  • 趙宥炫／《3670》

🏆最佳新人女演員

  • 🏆金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》

  • 金珉周／《聽說》

  • 盧允瑞／《聽說》

  • 李先彬／《噪音殺機》

  • 洪藝智／《非普通家族》

攝影照明獎

  • 金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》

  • 裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》

  • 朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》

  • 洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》

  • 崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》

劇本獎

  • 金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》

  • 朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》

  • 延尚昊／《醜得要命》

  • 申哲、朴贊郁／《戰，亂》

  • 姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》

音樂獎

  • 曹英沃／《徵人啟弒》

  • 趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》

  • 金泰成／《我和我的殭屍女兒》

  • 曹英沃／《哈爾濱》

  • 金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》

美術獎

  • 鄭銀英／《終極對弈》

  • 柳成熙／《徵人啟弒》

  • 李莫坤／《醜得要命》

  • 李娜姬／《戰，亂》

  • 金博穆／《哈爾濱》

剪輯獎

  • 金尚範／《終極對弈》

  • 金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》

  • 朴珠愛／《醜得要命》

  • 金滿根／《哈爾濱》

  • 南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》

技術獎

  • 朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）

  • 趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）

  • 趙泰熙／《醜得要命》（化妝）

  • 金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）

  • 徐廷柱／《聖母殺手》（武術）

更多相關報導：

青龍獎／宋慧喬「同框兩任前男友」！玄彬、孫藝真夫妻檔對決成最大亮點
《異能5》砸4.3億展超能力 導演認「沒剪掉劉亞仁戲分」
《全知讀者視角》有多好看？ 看「與神同行」獨自升級故事也吸睛！

其他人也在看

青龍獎今晚揭曉！孫藝真超旺夫　「兩個老公」玄彬、李炳憲都入圍竟強碰舊愛宋慧喬

青龍獎今晚揭曉！孫藝真超旺夫　「兩個老公」玄彬、李炳憲都入圍竟強碰舊愛宋慧喬

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚揭曉，孫藝真本屆以結婚生子後的銀幕復出作《徵人啟弒》問鼎影后，而「幫夫運」很旺的她，戲裡戲外的老公李炳憲及玄彬，也都入圍本屆最佳男主角，只是他倆的前女友「喬妹」宋慧喬，也以《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后，讓頒獎典禮還沒登場，已花絮不斷，火藥味十足。

鏡報 ・ 12 小時前
青龍獎／典禮亮點一次看！玄彬、孫藝真同台神仙打架　最大贏家明晚揭曉

青龍獎／典禮亮點一次看！玄彬、孫藝真同台神仙打架　最大贏家明晚揭曉

年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」將於明（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。其中最大焦點無疑是「神顏夫妻檔」玄彬與孫藝真 —— 兩人分別以《哈爾濱》與《徵人啟弒》入圍影帝、影后，這也是他們結婚生子後首度一起亮相公開典禮。兩人是否會牽手踏上紅毯，成為粉絲最期待的畫面。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎紅毯／玄彬老婆前也不讓！喊話「得獎人是我」孫藝真一句話回擊

青龍獎紅毯／玄彬老婆前也不讓！喊話「得獎人是我」孫藝真一句話回擊

45屆青龍獎在今（19）日晚間盛大舉行，星光紅毯眾星雲集，男神女神比美比帥、競爭激烈，閃亮登場超吸睛。稍早分別入圍最佳男女主角的玄彬、孫藝真夫妻檔接連進場。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前
香港樂隊RubberBand巡演來台　主唱6號15年前首次台北開唱

香港樂隊RubberBand巡演來台　主唱6號15年前首次台北開唱

【緯來新聞網】香港人氣樂隊RubberBand 16日晚間在台北舉辦《A NIGHT IN TAIP

緯來新聞網 ・ 1 天前
青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」

青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」

第46屆青龍電影獎將於明（19）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，本屆最大焦點莫過於玄彬與孫藝珍，這將是兩人婚後首次共同出席公開頒獎典禮，還分別要對上李秉憲與宋慧喬。再加上玄彬與李秉憲都曾是宋慧喬的前男友，四人錯綜的過往關係線一曝光，網友紛紛驚呼：「今年青龍獎根本比韓劇還精彩！」

中時新聞網 ・ 1 天前
青龍獎／孫藝珍3度低溫裸秀白皙美背 跟玄彬互相放話「想拿獎」

青龍獎／孫藝珍3度低溫裸秀白皙美背 跟玄彬互相放話「想拿獎」

【緯來新聞網】韓國「青龍電影獎」今（19日）舉行，玄彬、孫藝珍夫妻檔各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入

緯來新聞網 ・ 37 分鐘前
中國正妹「半裸陳屍」峇里島青旅　死因驚人！「臭蟲肆虐」同旅館10人送醫

中國正妹「半裸陳屍」峇里島青旅　死因驚人！「臭蟲肆虐」同旅館10人送醫

中國一名25歲正妹，在今年8月前往印尼峇里島旅遊，竟然被發現半裸陳屍於峇里島一處便宜的青年旅館，正妹被發現時半裸昏迷，身旁有嘔吐物，送醫仍不治。另外一名女遊客也證實，不少青旅房客們紛紛出現吐血、高燒不退症狀，甚至有人直接在走廊暈倒。對此，官方調查死因，結果出爐，但更讓外界傻眼的是，這家青旅臭蟲肆虐多時，但仍持續接待旅客，讓許多網友痛批黑心。

太報 ・ 2 小時前
台中超巨蛋模擬圖曝光！外觀像貝殼非傳統蛋型　盧秀燕：全力催生國際級地標

台中超巨蛋模擬圖曝光！外觀像貝殼非傳統蛋型　盧秀燕：全力催生國際級地標

台中市議會今(19)日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關心超巨蛋的規劃期程，市長盧秀燕表示，超巨蛋要求設計必須具備地標性的建築美學，並融入現代科技感，成為世界級的標誌性建築。

TSNA ・ 4 小時前
孫正華爆與神通少東苗華斌離婚　傳男方外遇成分開主因

孫正華爆與神通少東苗華斌離婚　傳男方外遇成分開主因

【緯來新聞網】前名模孫正華今（19日)被爆與丈夫、神通集團少東苗華斌已經結束婚姻，引起外界關注。孫正

緯來新聞網 ・ 10 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/20) 持續受東北季風影響，北部東部陰雨、早晚較冷，中南部天氣穩定、早晚涼

一分鐘報天氣 / 週四 (11/20) 持續受東北季風影響，北部東部陰雨、早晚較冷，中南部天氣穩定、早晚涼

明天天氣如何？ 週五前天氣型態大致類似，受到東北季風影響，北部及東北部普遍為陰天，並時有地形降雨，環境水氣不多，整體雨量較前期縮減。氣溫呈逐日回升趨勢，預測高溫約17-20度逐漸回升至20-22度，清晨夜晚低溫約15-16度；白天體感偏涼、早晚較冷，請留意保暖。中南部受影響較小，雖偶有雲增轉陰、局部短暫陣雨，但大致仍屬穩定；高溫逐日回升的幅度較大，預測週四週五高溫約24-28度，清晨夜晚低溫則普遍為17-20度，日夜溫差擴大，早出晚歸請留意衣物添加，避免感冒著涼了。 週末為東北季風減弱的空檔，各地氣溫持續回升，北部也將有放晴機會；不過隨著環境轉為偏東風後，東北角至東部雲量仍較多、且有地形性短暫陣雨，建議外出備妥雨具以備不時之需。 下週一預估另一波東北季風再度南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨；不過自下週一晚間至週二有乾空氣移入趨勢，迎風側降雨可望再度減緩，後續再視最新資料滾動調整。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前
北市信義雙屍命案新進展　富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押

北市信義雙屍命案新進展　富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押

37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭李姓男子，訊後聲押，法院裁定收押不禁見。

鏡報 ・ 9 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...

styletc ・ 10 小時前
輝達財報將公布！ 專家曝法說關鍵：要聽黃仁勳講「這個」

輝達財報將公布！ 專家曝法說關鍵：要聽黃仁勳講「這個」

輝達財報將公布！ 專家曝法說關鍵：要聽黃仁勳講「這個」

EBC東森新聞 ・ 8 小時前
唐嫣新戲突喊停　與羅晉幾零互動傳已離婚

唐嫣新戲突喊停　與羅晉幾零互動傳已離婚

中國女星唐嫣近日再度成為熱門話題，她的新戲《愛情沒有神話》原訂於本月初上檔，卻在無預警情況下喊停，近期又傳她與丈夫羅晉已離婚，更引發外界關注。

鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
唐嫣被瘋傳婚變羅晉「兩人已分居」　男方曾6度提分手！她親揭真相

唐嫣被瘋傳婚變羅晉「兩人已分居」　男方曾6度提分手！她親揭真相

最近大陸微博出現不少娛樂八卦相關的爆料帳號，紛紛發文指出，「朋友在大平台做綜藝，從他那兒吃瓜，內娛一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，文中更形容這狀況太震撼，因為這對夫妻在螢幕前是出了名感情深厚，因此不免驚呼，「再也不相信愛情了，內娛還有真情侶嗎？」爆...

CTWANT ・ 3 小時前
劉品言生了！女兒臉圓鼻高腿長長「衝著漂亮來的」　連晨翔反應曝光

劉品言生了！女兒臉圓鼻高腿長長「衝著漂亮來的」　連晨翔反應曝光

37歲演員劉品言和連晨翔因戲結緣，劉品言上月還挺著9個月孕肚走金鐘紅毯，兩人女兒今（19日）日報到，劉品言透過社群媒體發文歡迎女兒到來，並感謝丈夫連晨翔一直都陪在身邊，還笑虧連晨翔「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
陳亭妃贏了市長初選馬上登門拜會？林俊憲反應曝光

陳亭妃贏了市長初選馬上登門拜會？林俊憲反應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取2026台南市長初選，陳亭妃日前表示，初選勝出後會第一時間登門拜會林俊憲，對此，林俊憲...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前
黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯　反轟執政黨鷹犬

黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯　反轟執政黨鷹犬

即時中心／高睿鴻報導雖然國民黨、民眾黨近日不斷合力炒作「藍白合」聲勢，但如今，白營多名政治要角官司纏身；主席黃國昌今（18）更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」的「凱思國際」，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」沈淳浤200萬，隨後質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，黃國昌稍早回應說：「儘管放馬過來」。

民視 ・ 1 天前
文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董...

聯合新聞網 ・ 50 分鐘前
堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃

堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃

健康資訊普及，越來越多人知道堅果有益健康，但醫師李思賢表示，黃麴毒素是最強的天然肝癌致癌物之一，因此，保持食物乾燥、避免食用發霉的食物，是最有效的預防方式，「我自己平時不吃花生。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前