青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台不斷更新。
2025青龍電影獎｜主要得獎名單即時更新
男女新人：安普賢、金度延
新人導演：金慧英／《沒關係，我沒事！》
年度最高票房電影獎：《我和我的殭屍女兒》
人氣獎：朴珍榮、玄彬、孫藝真、潤娥
男配角獎：李星民／《徵人啟弒》
女配角獎：朴智賢／《窺鏡》
導演獎：朴贊郁／《徵人啟弒》
影帝：玄彬／《哈爾濱》
影后：孫藝真／《徵人啟弒》
最優秀作品獎：《徵人啟弒》
（得獎作品與完整入圍名單請往下滑👇👇👇）
2025青龍電影獎｜紅毯報導
2025青龍電影獎｜時間地點
典禮時間：2025/11/19（三）18:00 紅毯｜19:30 頒獎典禮
典禮地點：汝矣島KBS大廳
主持人：韓志旼、李帝勳
直播平台：KBS Entertain（紅毯）｜CHZZK（典禮）
《徵人啟弒》入圍大贏家
今年入圍的大贏家就是國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》，包括最優秀作品獎、最佳男主角（李炳憲）、最佳女主角（孫藝真）、最佳導演（朴贊郁）、最佳男配角（李星民）、最佳女配角（廉惠蘭）、攝影照明、劇本、美術、音樂、剪輯、技術等12個獎項，在國際影展上也嶄露頭角，榮獲多倫多影展觀眾票選獎殊榮，10/9已在台正式上映。僅追在後的是延尚昊導演的《醜得要命》入圍10項，包含最優秀作品獎、最佳男主角（朴正民）、最佳導演（延尚昊）、最佳男配角（權海驍）、最佳女配角（申鉉彬）、攝影照明、劇本、美術、剪輯、技術獎。其餘作品《哈爾濱》以8項；《我和我的殭屍女兒》、《異能5：死了一個超人以後》各6項、《聖母殺手》、《戰，亂》各5項入圍。
名導對決！朴贊郁 VS 延尚昊
本屆入圍最多的兩部作品《徵人啟弒》和《醜得要命》，分別由兩位名導朴贊郁、延尚昊執導。朴贊郁執導過包括《原罪犯》、《下女的誘惑》等知名作品，2022年以《分手的決心》斬獲第75屆坎城影展最佳導演獎，這次的《徵人啟弒》與李炳憲、孫藝真合作，以黑色驚悚喜劇的方式，寫實地拍出了韓國中年男性的兩難困境。延尚昊因《屍速列車》廣為影迷所知，之後陸續與Netflix合作推出科幻影集《地獄公使》、《寄生獸：灰色部隊》，建立起獨具風格的「延尚昊宇宙」，這次他帶著全新懸疑作《醜得要命》回歸，這部片是延尚昊自編自導，改編自他在2018年的創作《臉》，故事懸疑又充滿寫實人性。
👉李炳憲x孫藝真《徵人啟弒》六大魅力！影壇魔法師朴贊郁展現華麗視覺魔力
👉《屍速》名導延尚昊新作！《醜得要命》 揭一具屍體40年前恐怖真相
李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強
本屆最佳男主角競爭激烈，李炳憲不負眾望以《徵人啟弒》站一席，孫藝真現實中的丈夫玄彬也憑藉戰爭片《哈爾濱》獲得提名；朴正民以《醜得要命》入圍影帝，同時也以《哈爾濱》入圍最佳男配角；曾以《人民公敵》橫掃韓國電影三大獎的薛景求，本屆以《非普通家族》強時入圍；最後是曹政奭，今年才以《變身機長》拿下百想影帝，又以《我和我的殭屍女兒》入圍青龍獎，陣容堅強。
朴正民／《醜得要命》
薛景求／《非普通家族》
李炳憲／《徵人啟弒》
曹政奭／《我和我的殭屍女兒》
玄彬／《哈爾濱》
孫藝真、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍
最佳女主角獎項同樣競爭激烈，《徵人啟弒》孫藝真將對上玄彬的前女友宋慧喬，宋慧喬以《祭司2：闇黑修女》入圍。此外年僅21歲的李在仁以《異能5：死了一個超人以後》殺出重圍；還有「少女時代」成員林潤娥也以《凌晨兩點的惡魔》四度角逐青龍影后；實力派影后李慧英則以《聖母殺手》參戰，影后寶座鹿死誰手還未可知。
孫藝真／《徵人啟弒》
宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》
李在仁／《異能5：死了一個超人以後》
李慧英／《聖母殺手》
林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》
2025青龍電影獎完整得獎名單
最優秀作品獎
🏆《徵人啟弒》
《醜得要命》
《我和我的殭屍女兒》
《聖母殺手》
《哈爾濱》
最佳男主角
朴正民／《醜得要命》
薛景求／《非普通家族》
李炳憲／《徵人啟弒》
曹政奭／《我和我的殭屍女兒》
🏆玄彬／《哈爾濱》
最佳女主角
🏆孫藝真／《徵人啟弒》
宋慧喬／《祭司2：闇黑修女》
李在仁／《異能5：死了一個超人以後》
李慧英／《聖母殺手》
林潤娥／《凌晨兩點的惡魔》
🏆導演獎
閔奎東／《聖母殺手》
🏆朴贊郁／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
禹民鎬／《哈爾濱》
畢鑑盛／《我和我的殭屍女兒》
🏆新人導演獎
金敏荷／《單細胞女孩與校園怪談》
金秀珍／《噪音殺機》
🏆金慧英／《沒關係，我沒事！》
朴俊浩／《3670》
張秉基／《夏天過去後》
🏆最佳男配角
權海驍／《醜得要命》
金聖喆／《聖母殺手》
朴正民／《哈爾濱》
尹敬浩／《我和我的殭屍女兒》
🏆李星民／《徵人啟弒》
🏆最佳女配角
🏆朴智賢／《窺鏡》
申鉉彬／《醜得要命》
廉惠蘭／《徵人啟弒》
李姃垠／《我和我的殭屍女兒》
全余贇／《祭司2：闇黑修女》
🏆最佳新人男演員
朴珍榮／《異能5：死了一個超人以後》
🏆安普賢／《凌晨兩點的惡魔》
安孝燮／《全知讀者視角》
鄭星一／《戰，亂》
趙宥炫／《3670》
🏆最佳新人女演員
🏆金度延／《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》
金珉周／《聽說》
盧允瑞／《聽說》
李先彬／《噪音殺機》
洪藝智／《非普通家族》
🏆攝影照明獎
金佑炯、金珉載／《徵人啟弒》
裴尚宇、宋賢碩／《醜得要命》
朱成林、崔鍾夏／《戰，亂》
🏆洪坰杓、朴正宇／《哈爾濱》
崔燦民、劉錫文／《異能5：死了一個超人以後》
🏆劇本獎
🏆金亨柱、尹鍾彬／《終極對弈》
朴贊郁、李京美、唐·麥克凱勒、李慈惠／《徵人啟弒》
延尚昊／《醜得要命》
申哲、朴贊郁／《戰，亂》
姜炯哲／《異能5：死了一個超人以後》
🏆音樂獎
🏆曹英沃／《徵人啟弒》
趙英旭、李明魯、權昭賢、申賢智／《戰，亂》
金泰成／《我和我的殭屍女兒》
曹英沃／《哈爾濱》
金俊錫／《異能5：死了一個超人以後》
🏆美術獎
鄭銀英／《終極對弈》
柳成熙／《徵人啟弒》
李莫坤／《醜得要命》
🏆李娜姬／《戰，亂》
金博穆／《哈爾濱》
🏆剪輯獎
金尚範／《終極對弈》
金尚範、金浩彬／《徵人啟弒》
朴珠愛／《醜得要命》
金滿根／《哈爾濱》
🏆南娜詠／《異能5：死了一個超人以後》
🏆技術獎
朴容基、朴振洪／《噪音殺機》（音效）
🏆趙相慶／《徵人啟弒》（服裝）
趙泰熙／《醜得要命》（化妝）
金伍哲／《全知讀者視角》（視覺特效）
徐廷柱／《聖母殺手》（武術）
