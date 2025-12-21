靖娟基金會協助體檢親子館安全

基隆市政府攜手靖娟基金會，全面進行親子館及祖孫館環境安全總體檢 。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為營造安心友善的育兒環境，確保嬰幼兒及親子活動安全，基隆市政府近日與國內兒童安全權威「靖娟兒童安全文教基金會」展開深度合作，雙方針對全市的親子館及祖孫館啟動「環境安全總體檢」，透過專業視角全面盤點館舍設施，落實高標準的預防性安全管理。

此次安全總體檢由靖娟兒童安全文教基金會副執行長彭詠晴親自率領專業團隊執行。查核小組以嚴謹標準，針對館舍的「親子活動空間動線規劃」、「整體環境設備」、「教玩具遊戲設備」及「公共安全消防逃生」等四大關鍵項目進行逐一檢視。團隊不僅核對設施是否符合兒童使用安全標準，更針對潛在風險提出具體改善建議，協助各場館即時強化防護措施，將意外發生的風險降至最低。

廣告 廣告

兒少處處長吳雨潔表示，親子館與祖孫館是支持家庭育兒、促進世代交流的重要場域，因此環境安全細節絕不容許任何疏忽，透過引進靖娟基金會的外部專業資源進行總體檢，能更客觀地檢視館舍環境，提前發掘並改善隱形危機，致力於讓每一位家長在陪伴孩子時，都能感到無比安心。

吳雨潔強調，市府將依據檢核結果持續追蹤各場館改善進度，並將安全檢核納入日常管理與教育訓練中，持續提升親子及祖孫共融空間的安全品質，打造讓市民放心使用的公共育兒支持環境。