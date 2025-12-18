靖娟攜uTagGo推線上道安遊戲進校園
[NOWnews今日新聞] 為守護弱勢交通族群（Vulnerable Individual Protection Services, VIPS）用路安全，遠創智慧uTagGo、遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會與徐元智先生紀念基金會，今（114）年共同推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，透過模擬校外教學情境，持續教導兒童乘車、停車場等道安知識。遊戲測驗雖顯示學童安全意識普遍提升，但仍有近1成學童不清楚「視野死角」成因，需加強宣導「集、轉、探」維護自身安全。
交通部公布今年1至7月交通事故死亡人數與（113）年同期比較，包括機車、高齡、酒駕及兒少等重要指標皆呈下降，惟行人死亡增加2人。然而，根據警政署統計，近四年台灣每年平均有10,476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天近30名孩子因事故受傷或失去生命。
靖娟基金會分析近4年兒童交通事故資料則發現，兒童身為行人與乘客時為兩大高風險情境。在身為行人時，主要死傷肇因前3名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定。
為深化兒童交通安全意識，遠通電收今年再與靖娟基金會合作推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。
遠通電收表示，自107年起即參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全台小學免費申請。加總今年推出的線上道安遊戲，累計超過3,500所學校申請、觸及超過35萬名學童，持續縮短城鄉道安教育落差。
視野死角是關鍵風險 靖娟提醒：兒童身形矮小更危險
今年透過《校外教學安全Go》線上遊戲，同時分析5,766份道安測驗結果發現，仍有近1成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。但也發現，學童在乘車與停車場安全觀念普遍正確，有高達98%知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達91%的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留、97%的學童認知停車場並非遊戲場所。
有鑒於此，靖娟基金會特別提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。
攜手全民推廣人本交通 國道服務區推廣「停讓文化」
遠通電收持續將ETC服務延伸至停車場域，並擴大道安守護範圍。今年除與靖娟合作線上道安教育外，亦與交通部、高公局、國道公路警察局等夥伴合作，於國道清水服務區舉辦「道安童樂會」，透過寓教於樂方式，於國道服務區推廣「停讓文化」，從小紮根人本交通觀念，並呼籲更多公益夥伴共同為交通安全環境盡一份心力。
