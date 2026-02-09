靖娟：114年兒童事故死傷增33% 交通類為大宗

（中央社記者張雄風台北9日電）靖娟基金會今天表示，統計114年兒童傷害事故新聞，死傷人數較前一年增加33%，其中「交通安全」仍是最嚴重類別，呼籲正確使用安全座椅；另提醒留意充氣式遊具安全措施。

靖娟基金會今天舉辦「114年兒童事故傷害新聞統計分析」記者會。根據基金會統計，114年全年媒體露出的265件兒童事故新聞，排除兒虐、性侵等人身安全類別後，14歲以下兒童事故死傷人數較前一年增加33%，共造成47名兒童死亡、354人受傷；其中「交通安全」仍是造成兒童死傷最嚴重的類別，死傷人數達164人。

另外，靖娟基金會指出，遊戲場域事故風險呈現新變化，從近幾年發生在公園等公共場所的溜滑梯、攀爬架等固定式遊具，到去年集中於親子活動、假日市集的充氣式遊具。統計114年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人涉及充氣式遊具。

靖娟基金會執行長許雅荏會中引用警政署交通事故數據，統計111年至114年10月，全台0至14歲兒童因未使用安全配備，在自小客車中死傷約347人。

她強調，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%的死亡風險；若採後向乘坐，安全性更可提高約75%。

在充氣式遊具部分，許雅荏表示，過去曾呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並盡速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，制度補強未能到位；此類場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。

許雅荏提醒家長，春節期間若帶孩子使用遊戲設施，應全程在旁陪同，留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，並確認現場是否落實設備固定、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施。（編輯：吳素柔）1150209