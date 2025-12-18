靖娟、uTagGo、遠通合推線上道安遊戲進校園

遠通、uTagGo攜手靖娟基金會推動《校外教學安全Go》線上闖關遊戲進校，方便老師、同學使用平板、電腦等數位工具學習道安。（圖：遠通電收提供）

為守護VIPS交通弱勢族群用路安全，靖娟兒童安全文教基金會、遠創智慧uTagGo、遠通電收與徐元智先生紀念基金會，今（一一四）年共同推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，模擬校外教學情境教導兒童乘車、停車場道安知識；並透過測驗發現，學童安全意識普遍提升，但仍有近一成參與者不清楚「視野死角」成因，需加強宣導「集、轉、探」維護安全。

靖娟基金會分析近四年兒童交通事故資料則發現，兒童身為行人與乘客時為兩大高風險情境。在身為行人時，主要死傷肇因前三名包括：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，及在道路上嬉戲或奔走不定。

為深化兒童道安意識，遠通電收今年再與靖娟基金會合作推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。

遠通電收自一○七年起即參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全台小學免費申請。加總今年創新線上遊戲，累積逾三千五百所學校申請、觸及超過三十五萬名學童，持續縮短城鄉道安教育落差。《校外教學安全Go》遊戲與線上測驗共分析五千七百六十六份測驗結果，發現近一成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，凸顯視野死角認知待加強。

靖娟基金會特別提醒，兒童因身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記「集、探、轉」三字口訣防範視野死角：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

遠通與uTagGo將ETC服務延伸至停車場域，同時擴大道安守護深度與廣度，除攜手靖娟基金會守護兒童，亦持續偕同交通部、高速公路局、國道公路警察局等公益夥伴共同推廣「人本交通、停讓文化」，為提升交通安全盡心力。