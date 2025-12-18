靖娟uTagGo 校園推線上道安遊戲

靖娟兒童安全文教基金會、遠創智慧uTagGo、遠通電收與徐元智先生紀念基金會為守護交通弱勢族群用路安全，今年共推「校外教學安全Go」線上闖關遊戲，模擬校外教學教導兒童乘車、停車場道安知識，發現安全意識普遍提升，但仍有近1成孩童不清楚視野死角成因，需加強宣導維護安全。

近4年，每年平均有1萬476名12歲以下兒童在交通事故傷亡，每日近30名孩童因事故傷亡。靖娟基金會分析，兒童身為行人與乘客時為2大高風險情境，身為行人時，主要死傷肇因包括穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，及在道路上嬉戲或奔走。

遠通電收與靖娟基金會合推「校外教學安全Go」線上闖關遊戲與道安測驗，以沉浸式互動情境宣導乘車安全須知，提醒位處停車場時，避免在大車周邊逗留與奔跑，降低風險。經分析5766個結果，近1成學童不清楚駕駛視野死角是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍造成，凸顯視野死角認知待加強。

靖娟基金會提醒，兒童身形矮小，比大人更易進入駕駛視野死角，呼籲兒童與家長熟記「集、探、轉」口訣，專心行走與行車、左右轉確認查看來車與行人、在視線遮蔽處探頭查看車輛。

遠通電收民國107年起參與靖娟小黃帽計畫，合力製作3部兒童道安數位教材及交安繪本，提供小學免費申請，加總今年線上遊戲，累積逾3500校申請、觸及逾35萬名學童，縮短城鄉道安教育落差。遠通與uTagGo將ETC服務延伸至停車場，擴大道安守護深度與廣度，並持續偕同交通部、高公局、國道警察局等公益夥伴共同推廣人本交通與停讓文化。