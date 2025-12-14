靖平專案執行 查獲191名被告羈押22人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
最高檢察署統合各級檢察機關、法務部調查局、廉政署，自113年6月至114年8月底，發動三波「靖平專案」執行綠能掃黑肅貪行動，共查獲鄉長3人、民意代表8人、公務員17人，共191名被告，羈押22人，查扣現金4308萬3000元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等不法所得。
至於通案執行成果自110年1月1日起至114年9月30日止，檢察機關累計查辦綠能相關犯罪案件221案，羈押44人，起訴86案142人，緩起訴7案23人，含扣案帳戶內金額1億742萬4115元，人民幣1萬7600元，日幣60萬6000元，自動繳回6131萬2999元，合計金額超過1.5億元，另扣押不動產18筆、車輛5輛、黃金金條2條、名錶7只、金飾1盒。
台灣高檢署日前召開「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢討檢、警、調、廉、海巡共同打擊不法妨害綠能產業發展犯罪，維護國內綠能產業發展環境，成果豐碩。
高檢署指出，再生能源發展為我國重要能源政策，政府預計在2030年前投入新台幣9000億元持續加速推動再生能源發展，為排除不法外力介入綠能產業，並制止不良廠商違法經營破壞產業形象，台高檢署自110年起成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」。
114年1月23日函頒「檢察機關打擊妨害綠能產業發展犯罪執行方案」，統合檢察、警察、調查、廉政、海巡、經濟部能源署、台電公司等跨機關力量，積極查緝綠能犯罪，擴大犯罪情資蒐報，完善行政法規，推動行政透明，深化與綠能企業對話，為建構公平、透明、廉能的綠能投資環境投入心力。
聯繫會議由檢察長張斗輝主持，會中由嘉義地方檢察署主任檢察官陳鼎文進行查緝綠能犯罪標竿案例分享，交流執法經驗，續由法務部廉政署就建置太陽光電案場可能衍生之風險及因應作為專題報告，末由經濟部能源署就太陽光電大型案件管控平臺運作成效報告。
本次會議結合執法查緝、廉政治理及綠能主管機關之行政透明作為，有效促進跨機關交流合作，提升執法人員專業能力及知能，展現政府全方位維護綠能產業的決心。
張斗輝並督請各地檢署與轄區司法警察機關持續深化與綠能企業交流訪視，呼籲業界自律，落實法律遵循，暢通檢舉管道，共同守護廠商權益。
高檢署表示，113年及114年由各地檢署綠能專責檢察官帶領轄區警、調、廉、海巡執法人員，至綠能企業及案場進行聯合訪視，已完成109家；114年更對設置於彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東地檢署轄區內裝置容量達20MW以上申設中之大型光電案場辦理專案訪視，已完成52個案場；辦理綠能企業座談會或論壇，共計39場次，由檢察官講授綠能犯罪案例、宣導圖利與便民之區辨、倡議企業落實誠信治理及法律遵循。
同時，研編「綠能防貪指引手冊」為業界、行政機關提供指引；支持成立與綠能主題相關之中央及地方廉政平臺，公私協力，加速跨機關溝通，推動綠能犯罪防治作為。本年度透過各項平臺工作與企業建立交流，強化對執法機關的信任，共同守護廠商合法權益。
