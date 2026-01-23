靖康之恥不是亡國，而是一場「內部清洗」真正劊子手是金鑾殿內的自己人

大陸中心／唐家興報導

金兵南下不可怕！靖康之恥揭露了北宋朝堂內鬥毀了國家。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

西元1127年，北宋政權在金軍鐵騎下轟然倒塌。長久以來，教科書將這場歷史巨變，歸因於「遊牧民族對農耕文明的降維打擊」。但翻開《宣和遺事》與當時奏章，一個更殘酷的事實浮現：北宋不是被打敗，而是被自己人一步步推進深淵。

靖康之恥，並非單純的亡國悲劇，而是一場發生在朝堂內部、無聲卻致命的「政治自殺」。

【真正的劊子手，不在城外而在金鑾殿】

1126年，金軍首度圍困開封，城外主帥完顏宗望虎視眈眈，城內掌控生死的卻是滿朝文武。令人錯愕的是，宋廷放著禁軍名將不用，竟迷信道士郭京，讓其率領7777名市井之徒組成的「六甲正兵」施法。

宋欽宗甚至準備封官重賞，背後真相令人心寒：在當時朝堂眼中，「能打仗的武將，遠比外敵更威脅權力。」

【寧信神棍不重名將：權力的逆淘汰】

就在神棍粉墨登場前，種師道、李綱等能扭轉戰局的將領，卻接連因「不合時宜」或「立場不純」被排擠出局。當時開封城內禁軍與勤王兵力超過20萬，是金軍的3倍之多，卻因「逆淘汰」讓庸才上位。

當郭京打開宣化門逃跑、讓數千士兵送死時，北宋國運也隨之崩斷。敗的從不是兵力，而是朝堂的決策。

【城外兵臨城下，城內忙著清算自己人】

城破在即，士大夫們最關心的不是守城，而是「清算蔡京餘黨」與「恢復舊法」。這場政治與學術的內部清洗，讓懂實務的官員被驅逐，留下的僅是滿口道德、不懂財政軍事的「清流」。

行政癱瘓與軍令失效，導致面對金人割地賠款的要求時，朝廷除了空洞的宣言，只剩下對百姓無止境的搜刮。

北宋為換取短暫苟安，朝廷下令搜刮開封城，金銀不夠，就以女子抵數，明碼標價送入金營。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【宋欽宗的搖擺，成了致命一擊】

身為最高決策者，宋欽宗趙桓深陷黨爭。他一日主戰、一日主和，甚至在圍城時下詔「大赦天下」試圖感天動地。這種對現實的嚴重誤判，讓他淪為空談者的提線木偶，比金兵鐵騎更具殺傷力。

【真正的恥辱，是選擇跪著死】

靖康之恥最悲哀之處，不在於二帝被俘，而是北宋擁有翻盤條件卻選擇放棄尊嚴。為求苟安，朝廷搜刮全城金銀，甚至將皇妃、公主與百姓女子明碼標價送入金營抵數。這不是軍事失誤，而是人格與文明的集體潰敗。

【靖康之難：一場朝堂內部的腐爛鬧劇】

後世總結「禍起於蕭牆之內」。若無對武將的猜忌與無止盡的黨爭，金軍絕難踏破開封。靖康之恥警示後世：外敵再強也難滅一國，唯有內部先爛，才會讓人把刀親手遞給敵人。

