静岡濱松料理長 搶「鮮」回歸，不用出國也能品嚐靜岡冬季好味！
晴山日料推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本靜岡縣擁有豐富的自然與人文風情，從唯美的富士山到湛藍的海岸線，孕育著多樣化美食及美景。從台北美福於今(2025)年8月首度邀請靜岡縣濱松市美食大使一木敏哉客座晴山日本料理，滿載靜岡特色的套餐好評迴響，就可得知國人對日料及靜岡美食的喜歡！為此， 晴山日本料理即日起「美味」回歸，推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，除了大阪萬博會推廣的茶高湯料理，選用時令白身魚王的金目鯛、鱈魚白子及帝王蟹等食材，以靜岡特色烹調技法推出限定套餐，活動至1月31日止，餐點每日限量推出，需提前一天預訂！
靜岡縣濱松市「懷石 一木」餐廳的料理長一木敏哉
一木敏哉料理長曾於京都米其林三星餐廳「菊乃井本店」學習，為道地的靜岡縣濱松市人，28歲於家鄉開設「懷石 一木」懷石餐廳，選用靜岡縣當地食材，透過料理的展現，推廣家鄉的特產及餐飲文化。2024年獲靜岡「富士之國大師」表彰，被肯定對靜岡縣飲食文化的貢獻。熱衷於飲食推廣的一木敏哉，多次受邀米蘭、大阪萬博會，並於今年的萬博會發表以靜岡茶製作高湯的創新想法。此次特別將「茶高湯」帶到台灣，搭配多款靜岡特色料理，即日起於晴山餐廳的午、晚餐期推出冬季限定套餐。
「茶湯黃金伊勢龍蝦」
沙朗牛陶板燒
暖胃的海味鍋物
11月再度客座晴山的一木敏哉料理長，選用冬季盛產的漁獲，搭配美福鮮牛推出「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐，餐前小湯端上暖胃生薑湯，味辛卻溫和的生薑，搭配些許砂糖熬製，溫和暖胃。先付前菜「銀湯蒸白子」選用冬季特有色澤雪白的鱈魚白子，因捲曲的外觀又名為雲子，以柴魚及昆布熬製的高湯蒸煮，口感滑順細緻，帶有清香海味。接著端上的煮物椀「茶湯黃金伊勢龍蝦」肉質鮮美的伊勢龍蝦，沾裹上蛋黃後油炸至表面金黃，再搭配一木料理長獨家研發的「柴魚茶湯」，飽滿的海味中帶著淡淡茶香，甘美清甜。
季節小菜端呈冬季盛產的松葉蟹及帝王蟹，以清蒸方式保留來自大海的清甜，品嚐可搭配特調柚子醋，清香果酸讓海味更加甘甜馥郁。菜色特別搭配「靜岡關東煮」，有別於一般昆布清湯的關東煮，靜岡關東煮的湯體帶有濃厚醬色，熬煮過程除了添加醬油，還加入了熬煮牛筋的湯汁，帶有些許鮮牛香氣。食材搭配有靜岡縣燒津特有的魚漿料理黑魚糕、煮至軟嫩的牛筋以及昆布等食材，鮮香湯汁沁入食材，冬令時節熱騰上桌。冬季好味還有「比目魚昆布卷」，以薄鹽調味的比目魚，表面裹上切成絲狀的昆布，飽滿海味盈繞味蕾。
日式燒物「沙朗牛陶板燒」，將肉質鮮嫩的沙朗牛肉以炭火炙烤表面，再淋上特調的南蠻醬，上桌時由賓客依喜好的熟度續烤，牛肉透過陶板熱度釋放鮮美脂香，搭配南蠻醬香，風味鮮濃。主菜「日式鍋物」選用有白身魚王美稱的金目鯛，冬令盛產時期肉質肥美，再搭配冬季盛產的白蘿蔔、細嫩豆腐及時蔬，以小鍋方式上桌，清鮮湯底隨著熱度咕嚕嚕的滾煮，帶來暖暖的幸福感。
主食「靜岡御廚蕎麥麵」為靜岡縣御殿場市御廚地區的傳統料理，主要於正月或舉辦特別活動時用來款待客人，因御殿場市昔稱「御廚」而有「御廚蕎麥麵」名稱。料理長將鴨肉外皮乾煎逼出脂香，再與蕎麥高湯烹煮，最後搭配特製雞肉醬，以及選用烹煮鴨肉、雞肉的湯汁調製成蕎麥高湯，清香的蕎麥麵帶著鴨肉脂味與雞肉醬香，風味獨特。
餐後甜點「金桔蜜柑優格冰」，選用台灣冬季蜜棗及蓮霧，搭配以蜜柑及金桔製成的冰品，每一口帶有清新的柑橘風味。另一道為「草莓白玉紅豆」選用冬季盛產的草莓、甘酒及些許白豆沙製成細緻滑順的甘酒草莓泥，搭配自製白玉糰子及蜜煮紅豆，酸香甘甜，再品飲一杯煎茶，為精彩的味蕾饗宴畫下甜美句點。
除了個人套餐，也推出五道精選單點，每道580元起，其中兩道是鰻魚料理，雖日本吃鰻魚多在夏天，但鰻魚於冬眠前會蓄積油脂，於秋冬時節品嘗最是肥美油潤，「鰻魚牛蒡丼飯」將鮮美鰻魚以特調醬汁烹煮，再搭配洋蔥、牛蒡絲，以及煮至口感滑嫩的雞蛋，淋上白米飯，香濃滋味，回味無窮。「鰻魚炸春卷」則將醬煮鰻魚搭配蓮藕餡、西京味噌與九層塔葉，以春捲皮包裹後油炸。味噌的米麴甘甜讓醬香鰻魚的鮮味更加提升，香酥的外皮包裹著軟嫩的鰻魚及脆口的蓮藕，口感層次豐富。
※.「食之都美食大使 匠心旬味」冬季套餐 資訊──
推出期間：即日起至2026年1月31日 午、晚餐期，請提前一天預約。
餐廳：晴山日本料理
餐價/菜單：個人套餐 每位6,980元+10%，單點每道580元起！
