「靚客都會」引爆臺北盛夏！ 115年客家社區巡迴展演 6/13 溫馨起跑

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臺北都会的夏日夜空，即將染上最絢麗的客家藝文色彩！為持續推廣客家文化之美、深化基層社區的藝文參與率，臺北市政府客家事務委員會重磅宣布，「115年度客家藝文活動社區巡迴展演」將於本週六（13日）起至 9 月 20 日全城起跑！

今年客委會大手筆串聯臺北市 15 個行政區與里鄰空間，破天荒邀集全臺 15 組頂尖、陣容最豪華的優秀藝文團隊深入基層，透過精緻戲劇、交響音樂、當代舞蹈及高互動性的親子兒童劇，讓市民朋友在輕鬆歡樂的盛夏氛圍中，零距離感受兼具「古典傳統與現代創新」的客家藝文超凡魅力。

「靚客都會」打破傳統框架！15組黃金團隊聯手，打造全齡化藝文嘉年華

臺北市客委會表示，本年度社區巡迴展演特別以「靚客都會．客藝綻放」為策展核心主題，完美將新潮的都會生活步調與精緻客家文化DNA深度揉合，打破過去客家文化只有長輩參與的刻板印象，升級為兼具「親子高娛樂性」與「沉浸式文化體驗」的夏日藝文大賽。

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今年的演出團隊陣容堪稱歷年最頂級，橫跨古典樂、現代劇到兒童劇：

交響與室內樂： 龍潭愛樂管弦樂團、奇岩室內樂團、詠吟樂坊。

特技與創意劇團： 好玩的劇團、流浪小丑劇團、自然而然劇團、搏逗兄弟、SHOW影劇團、瑪奇藝文工作坊。

人氣兒童劇團： 銀河谷音劇團、海波兒童劇團、鞋子兒童實驗劇團、小青蛙劇團、打勾勾劇團。

精緻編舞： 咚咚舞蹈團。

15 組明星團隊將輪番深入臺北市各大公園與活動中心，用汗水與創意為市民編織出最熱鬧的夏日嘉年華。

6月份高能節目預告！大安、文山、松山強棒連發，經典《魯冰花》樂章再現

引頸期盼的巡迴首波高潮，將由 6 月份的三大強棒演出率先在鄰里間引爆熱潮：

首場閃耀：6月13日（六）傍晚｜大安區龍生里－龍鳳公園

由享譽國際的「龍潭愛樂管弦樂團」帶來《客家靚聲樂饗客庄》重磅主秀。現場將以氣勢磅礡的管弦樂，重新改編演繹臺灣文學經典《魯冰花》，並穿插台語名曲《四季紅》與《望春風》，用音符穿透大安都會街廓，勾勒最深沉的文化情感。

弦歌客曲：6月14日（日）下午｜文山區萬祥里－全聯超市3樓（興隆路一段15號）

由「奇岩室內樂團」接棒帶來《弦歌客曲》音樂會。樂團將以精緻的弦樂編制，演奏傳統經典《落水天》、現代客語名曲《客家世界》與俏皮的《細妹按靚》，用悠揚樂聲陪伴文山區鄉親度過愜意的美好夏日午後。

奇幻冒險：6月27日（六）傍晚｜松山區開明里－復興公園

深受大朋友小朋友喜愛的「好玩的劇團」將帶來王牌劇碼《宇宙馬戲團-幸福魔法書》。透過高難度肢體特技、魔幻故事與現場高頻率的泡泡特技互動，帶領大小朋友展開尋找幸福魔法的旅程，在歡笑中體感客家藝文的現代創意。

不止看戲！手作彩繪油紙傘、限定傳統「豬籠粄」美食吃飽拿滿

除了舞台上高潮迭起的精彩演出，主辦單位客委會今年在舞台下更是做足功課。

每一場巡迴活動現場，皆貼心規劃了豐富的「客家庶民文化體驗區」：

1.親子文創DIY： 現場提供免費材料，由專業老師指導小朋友親手「彩繪迷你油紙傘」，將美學與傳統工藝帶回家。

2.正宗舌尖體驗： 現場限量供應最具代表性的客家傳統點心「鹹菜包（又稱豬籠粄）」，讓市民朋友透過舌尖直覺式品嚐客家粄食的純粹美味。

3.驚喜大摸彩： 只要前來參與活動，就有機會參與幸運摸彩，將市府精心準備的各項智慧家電與精美禮品抱回家。

客委會誠摯邀請全體臺北市民、親子家庭與喜愛藝文的朋友踴躍參與，一起走入社區巷弄、親近大自然與客家文化。想鎖定 15 個行政區最完整的全場次時間表與即時天候動態，請即刻上「臺北市政府客家事務委員會官方網站」或至 Facebook 搜尋官方粉絲專頁「臺北客家」追蹤第一手消息！

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