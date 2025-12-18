紅色短版無領皮夾克 價格店洽；黑紅波點V領荷葉邊絲質上衣 價格店洽；黑色彈性針織七分褲 價格店洽；Medals復古金頸鍊 價格店洽；Script復古金手環 價格店洽 all by Chloé。

褲裝是稱霸冬季的主角，

雖然也有保暖成分，

但這樣的女裝早已跳脫實用思維；

如何穿出能夠展現個人風采與性格的態勢，

才會是褲裝最能令本尊加分的地方。

2025年的冬季，

各種褲型不妨嘗試著駕馭，

給自己更多的不同面向，

也給自己滿滿的創意與勇氣。

線條美滋滋

讓曲線完美展現的針織褲，是冬日散發魅力的利器，順著身形的輪廓是女人獨有的美；皮夾克與荷葉邊襯衫所增強的分量感能夠更凸顯下半身的纖細，這樣的小心機絕對需要筆記。

突圍灰撲撲

COLONNE夾克 NT$112,000 by CELINE；橙色羊絨毛衣 NT$61,200 by FENDI；雙色（深灰色／藍色）高領衣 NT$36,900 by FERRAGAMO；勃根地酒紅色塔夫綢長褲 NT$78,000 by FENDI；羊皮革短靴 價格店洽 by CELINE；GUCCI Bondie系列耳環 NT$30,700 by GUCCI；金色項鍊 價格店洽 by Chloé。

撞色搭配是在灰撲撲的季節中突破重圍的穿搭要點，放眼望去盡是黑灰藍色系的制服系中，那一抹橘、那一片酒紅，濃濃的滲進了每個人的心頭。泛著啞光光澤的塔夫綢寬褲是一種不拘泥，就像世間瑣事輕掠即可，不用上心頭。

氣息亮晶晶

輕羊毛金屬紗花呢上衣 NT$122,000 by GUCCI；高領上衣 NT$29,000 by CELINE；輕羊毛金屬紗花呢短褲 NT$94,500 by GUCCI；金色戒指 價格店洽 by Chloé。

隱隱約約的亮閃閃是一種想高調卻得不經意展出的手感，在身影晃動之間、在舉手投足的時刻，細微的閃光晶亮的一秒乍現，在對方還來不及抓住時，那一刻已經消失無影無蹤；而留下的呢？是短褲下一雙令人回味的修長美腿。

悠遊笑呵呵

深灰人字紋羊毛外套 價格店洽；白色翻領襯衫 價格店洽；藍色牛仔七分褲 價格店洽；Medals復古金吊牌頸鍊 價格店洽；Anita皮革鉚釘寬版腰帶 價格店洽 all by Chloé。

最自在的穿搭，應該就是丹寧褲了？當妳不確定白天與夜晚的行程時，七分褲展現了可以優雅可以閒適的兩種性格；而一件襯衫、一條腰帶，當妳束起了腰身，就是一位妥妥的得體女子，能夠悠遊在夜晚的杯觥交錯之間。

溫順鐵錚錚

羊絨羊毛席紋夾克荷葉邊 NT$58,000 by CELINE；淺藍色真絲塔夫綢襯衫 NT$53,200 by FENDI；Docks長褲 NT$54,000 by CELINE；羊皮革短靴 價格店洽 by CELINE；CELINE CHARMS金色飾面項鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE TRIOMPHE金色飾面吊飾 NT$14,000 by CELINE。

不能再更帥氣了吧？黑色寬褲繫上硬挺的荷葉邊裝飾時，柔化了原本的剛毅線條，多了些許溫順態度，然而充滿個性的藍，更滲進了黑，彷彿潛入靈魂般的蝕刻著，讓翻起褲腳的長褲，隱隱的透著一點桀驁不馴。

規矩鬧哄哄

灰色火鶴刺繡毛衣 價格店洽 by Chloé；丹寧襯衫 NT$38,000 by CELINE；緊身牛仔褲 NT$35,000 by CELINE；O'Lock耳環 NT$24,200 by FENDI。

不用為了找尋緊身長褲的好搭檔而心煩意亂，寬鬆的大件毛衣絕對名列首選之列。同色系的丹寧襯衫配上丹寧長褲，單一色調可以說是一致性，但也過於規矩。選擇穿上超大尺寸與貼身產生對比感，帶來的視覺上衝擊，會是一種冬日妙招。

氣勢硬邦邦

炭灰色細條紋羊毛西裝外套 NT$89,900 by FERRAGAMO；炭灰色細條紋羊毛西裝褲 NT$41,900 by FERRAGAMO；尖頭高跟鞋 價格店洽 by Chloé；CELINE CHARMS金色飾面安全扣針胸針 NT$11,500 by CELINE；CELINE CHARMS PEARL吊飾 NT$11,500 by CELINE。

西裝長褲傳遞的是幹練氣勢，雙手插進口袋時則是一種卸下鎧甲的隨意。職場上的穿著彷彿總有些規則與顧慮，不用嘆息自己被硬邦邦的教條綁住，即使是成套西服也能在細節上增加小變化，破除好陽剛的堅毅。

化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Our Model：董冠辰

