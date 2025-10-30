太極是中國哲學中代表宇宙運行的邏輯與生命的流動，象徵萬物未分陰陽前的原始狀態與動靜合一的能量。透過鏡頭，以二元關係為視覺，在層層象徵中傳遞虛實、陰陽的哲思。

白，是自由是無限

白色馬甲襯衫 NT$130,000 by Dior

白是簡約，是清晰，是不被定義的自由。它是風格的起點，是一切設計的容器。白，不是空白，而是所有可能的集合，是風格的無限延伸。

黑，藏底氣藏靈魂

黑色鋪棉夾克 價格店洽、by GLENN MARTENS x H&M

是神祕，是力量，是不容妥協的態度。黑是深度，是風格的底色，不需要裝飾，本身即是語言。黑，是時尚的靈魂，是風格的無限可能。

陽，不隱藏不退讓

黑色蝴蝶領結襯衫 價格店洽 by Moschino、黑色長褲 價格店洽 by Sandro Homme、黑色德比鞋 NT$40,000 by Dior

陽性之美，是挺拔的剪裁，是陽光灑落在襯衫上的自信，是不妥協的風格態度。不隱藏、不退讓，是一種向世界說「我在這裡」的存在感。

陰，有包容有力量

象牙色蕾絲洋裝 價格店洽、象牙色蕾絲胸衣 價格店洽、象牙色蕾絲襯褲 價格店洽 all by Dior

陰性之美，是柔中帶剛的靈魂線條。擁有包容的力量，像水、像霧，像一場無聲的革命；不喧譁、不爭奪，卻讓人無法忽視。她不需要光芒，因為本身就是黑夜裡最亮的星。

虛，是呼吸是餘韻

白色抓褶長洋裝 價格店洽 by Loewe

它不是實體，卻有存在感；如香氣、如情緒、如未說出口的話。虛是設計中的呼吸空間，是時尚裡的靈性，讓人想像，讓人停留，是風格的餘韻，是未完的詩。

實，不模糊不妥協

黑色皮革洋裝 價格店洽 by Louis Vuitton

它不模糊、不妥協，是風格的骨架，是每一個細節都經得起檢視的自信，是時尚裡的建築師，用線條與結構說話。實，是風格的根基。

靜，是不爭是本質

飾黑色皮革白罩衫 NT$154,000、白色長褲 價格店洽 all by Louis Vuitton

不喧譁卻讓人駐足，是無聲勝有聲的風格宣言。是沉穩，是深思，是時尚裡的冥想空間。靜不是缺席，而是選擇不爭，讓風格回歸本質，回歸自己。

動，是變化是態度

黑色不規則下襬大衣 價格店洽 by GLENN MARTENS x H&M、黑色芭蕾舞平底鞋 NT$33,000 by Dior

街拍裡的瞬間，是步伐裡的節奏感，是鏡頭捕捉不到的靈魂。它是時尚的脈搏，是流動的美，是設計與身體的共舞，也是風格的呼吸，即興的演出。

化妝：MENG SHU LEE @KC_mgmt 髮型：Chian 模特兒：趙曉賢 @LoWen

