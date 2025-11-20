皮革外套 價格店洽 by PRADA；Adria羊毛帽 價格店洽 by Loro Piana。

沒有任何季節比秋冬更接近優雅

毛呢 羊絨 皮革與光線

像情緒的層次

在鬆弛與克制之間找到呼吸的平衡。

那些不著力的姿態

是時間給予的從容

成為秋冬最溫柔的語言。

收納晦澀氣息

或許是夜晚太溫馴

讓時間變得模糊

或許那一瞬的靜止

已足以藏下帽簷中整個季節的呼吸。

她像一個未完成的句子

被光輕輕標註

是另一種優雅的樣子。

淡定成就姿態

羊毛短外套 NT$175,000 by CELINE；Mutisia羊毛高領針織衫 NT$36,800 by Loro Piana ；藍色短裙子 約NT$22,000 by MONCLER；水晶刺繡絲質長襪 NT$79,000 by MIU MIU；皮革樂福鞋 NT$43,500 by MIU MIU；（上）Up and Down項圈 NT$20,400 by APM MONACO；（下）個性密鑲項圈 NT$41,400 by APM MONACO

或許是午後太安靜

讓思緒慢慢滑落

或許那一刻的鬆弛

已足以將世界折成一張柔軟的紙。

她將自己散落在椅背之上

被空氣輕輕收攏

是另一種優雅的弧度。

編就定格氣韻

Syd羊毛外套 價格店洽 by Loro Piana；紅色高領衣 NT$30,000 by CELINE；Stefanie羊毛半截裙 NT$98,000 by Loro Piana；Judy繫帶高跟鞋 NT$36,500 by CELINE

或許是風聲太近

讓心裡的節奏也慢了下來

或許那分沉思的低鳴

已足以在空氣裡留下回聲。

她斜倚在牆邊

被格紋織出的陰影輕輕擁抱

是另一種優雅的平衡。

靜謐承接悲喜

Ladurns羊絨上衣 價格店洽 by Loro Piana；Ladurns羊絨長褲 價格店洽 by Loro Piana；La Plagne羊絨襪 價格店洽 by Loro Piana；Floaty羊絨平底鞋 價格店洽 by Loro Piana；拉菲亞及牛皮革TRIOMPHE頭帶 NT$28,500 by CELINE；咖啡色剪羊毛披肩 NT$215,000 by MIU MIU；個性密鑲戒指 NT$5,500 by APM MONACO

或許是羊絨太溫柔

讓等待變得沒有邊界

或許那片靜謐的白

已足以包容所有未被說出的情緒。

她微微傾身

被時間攬進一個無聲的擁抱

是另一種優雅的耐心。

轉身疏離一切

紅色V領上衣 約NT$32,000 by MONCLER；馬海毛桑蠶絲混紡高領毛衣 NT$46,900 by CELINE；白色皮革刷舊不修邊剪裁及膝裙 NT$170,000 by PRADA；La Plagne羊絨襪 價格店洽 by Loro Piana；Racer運動鞋 NT$28,500 by CELINE

或許是方向變了

讓思緒也跟著回身

或許那分不語的孤獨

已足以輕撫整個午後。

她背對人群

被靜默的仿舊皮裙輕輕覆上陰影

是另一種優雅的距離。

神韻無聲提問

墨綠色羊毛開襟衫 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質背心 NT$43,000 by MIU MIU；米色棉質Bra NT$36,000 by MIU MIU；軍褐色長裙 NT$69,000 by CELINE；刷舊皮革高跟鞋 NT$51,000 by PRADA；TRIOMPHE OCTAGON項鍊 NT$39,500 by CELINE；桑蠶絲方巾 NT$9,900 by CELINE；金屬及皮革手環（作為腳環） NT$20,500 by MIU MIU

或許是空氣太誠實

讓沉默變得銳利

或許那一道眼神

已足以讓整個世界退後一步。

她雙手藏在身後

被心思推到現實裡

是另一種優雅的質詢。

悲秋情緒籠罩

La Plagne羊絨洋裝 價格店洽 by Loro Piana；La Plagne羊絨頭套帽 NT$28,600 by Loro Piana；個性綠色戒指 NT$5,700 by APM MONACO

或許是感知太近

讓脆弱無處藏身

或許那一瞬的猶疑

已足以滲入每一寸呼吸。

她以手支頰

被情緒的頭套包裹成一個安靜的問號

是另一種優雅的傷感。

Model：周姵辰 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

