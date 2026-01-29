靚時尚／從此人生圓滿

酒紅色印花羊毛夾克 NT$203,900 by FENDI

圓點從來不只是懷舊的標籤、單純的裝飾，

它是流動於織品上的視覺密碼，

一種關於節奏與比例的視覺語言。

透過皮革的張力、絲綢的垂墜以及色彩的解構，

它可以改變性格，展現出截然不同的氣場。

當圓點造型以不同密度與位置呈現出多重表情，

讓圖案不再被定義為風格標籤時，

即是穿搭中最自由、

也最無限的表現方式。

跳躍了目光

當深邃的暗紅遇上低調灰褐，波卡圓點脫離了甜美教條，

轉而散發一種隨興卻內斂的街頭感。

這款連帽外套利用色彩的明度落差，

廣告 廣告

讓圓點在視覺上產生跳躍動能，打破了單色外衣的沉悶感。

小建議是：試試看將帽緣拉起吧，在濃郁的色調中展現不羈的性格，

讓這份帶著點點微妙律動的設計，

成為妳在都市水泥叢林中穿梭的潮流圖騰。

晃動了心緒

黑白波點絲質提花長袖連身裙 價格店洽by Chloé／高領上衣NT$29,000 by CELINE／Lola黑色皮革過膝靴 價格店洽 by Chloé／Medals復古金吊飾長鍊 價格店洽by Chloé／金色戒指 價格店洽 by Chloé

將白色高領作為內搭，

是一種巧妙技巧，

構築出層次的高級感；

絲質提花賦予波點飽滿的立體光澤，

隨著步伐輕微晃動，

帶出細緻層次。

鋒利的黑色皮革過膝靴，

為柔美的絲綢注入了強悍韌性，

這種剛柔並濟的視覺張力，

在簡潔的輪廓中，

成功捕捉自信女性

冷靜且神祕的獨特風情。

解構了念想

高領上衣 NT$29,000 by CELINE／Baguette Soft Trunk印花包款 NT$77,500 by FENDI／金色戒指 價格店洽by Chloé／紅色短版無領皮夾 價格店洽 by Chloé

試試看一場

關於視覺重心的極簡冒險吧？

身上熱烈的鮮紅皮革外套與

純淨白色高領形成強烈對比，

為印花包款騰出了

完美的展演舞台：

這是一次

由配件主導的搭配方式，

Baguette Soft Trunk上

的幾何紋路，

以一種介於秩序與

自由之間的抽象筆觸，

重新解構圓點的既定輪廓；

不被定義的印花藝術跳脫了

傳統服飾的範疇，

更能將焦點精準收攏，

展現成熟而自信的風格判斷。

碰撞了沉悶

Reed Mac咖啡色羊皮風衣 NT$36,100 by ALLSAINTS／丹寧襯衫 NT$38,000 by CELINE／黑色高領上衣 價格店洽by Loro Piana／MAISON CELINE皮革腰帶 NT$37,500 by CELINE／粉紅色印花短褲 NT$49,200 by FENDI／黑色漆皮綁帶短靴 NT$30,300 by MOSCHINO

多重材質的碰撞，

在此刻達成和諧的共鳴。

當質樸的丹寧

嵌入溫潤的咖啡色羊皮，

粉膚紅色的圓點短褲

成為整體色彩的發光點，

柔化了外衣的硬朗線條。

腰際閃爍的金色圓牌與

足部亮澤的漆皮綁帶靴相呼應，

呈現層次分明

且活力十足的風景。

交疊了俏皮

紅色短版無領皮夾克 價格店洽by Chloé／粉色洞洞層次上衣 NT$37,800 by MOSCHINO／Ally Tulle黑色紗裙 NT$7,200 by ALLSAINTS／復古金吊飾短頸鍊 價格店洽by Chloé

視覺的深度隱藏在布料的孔隙之間。

透過淺粉色上衣的細緻鏤空，

內層的桃粉色澤交織出

層次豐富的擬態圓點，

彷彿在玩一場俏皮的視覺遊戲。

下半身輕盈的黑色長紗裙平衡了

整體的分量感，

而外披的磚紅色皮革外套

則以厚實的質地注入溫潤力量；

色彩深淺的交疊，

巧妙地在甜美與洗練之間，

找到了一個最迷人的交會點。

醒目了幹練

COLONNE焦糖色外套 NT$112,000 by CELINE／黑色蝴蝶結綁帶襯衫 NT$34,800 by MOSCHINO／黑色圓點蛋糕裙 NT$42,800 by MOSCHINO／Elora Drop耳針 NT$5,900 by ALLSAINTS／VIVIENNE皮帶 NT$19,500 by Chloé／Elora造型戒指 NT$4,500 by ALLSAINTS

黑色襯衫以領口蝴蝶結

作為視線起點，

細節集中卻不繁複；

分布於裙襬的黃褐色圓點

如同跳躍的音符，

成為一種醒目的記號。

腰間那一抹金屬方扣的冷冽光澤，

為比例劃出清楚界線，

最後由幹練的淺咖啡色西裝外套

使造型語境轉向理性，

在知性氛圍中透出

自信且俏皮的時尚手筆。

冷靜了言語

COLONNE海軍藍外套 NT$112,000 by CELINE／藍色襯衫 價格店洽by CELINE／黑色高領上衣 價格店洽by Loro Piana／黑色印花半身裙 NT$61,200 by FENDI／尖頭鉚釘跟鞋 價格店洽by Chloé／Dual Lockers造型耳針 NT$3,000 by ALLSAINTS

藍色超長袖子的襯衫延伸了手部線條，

搭配同色系西裝外套，

形成一致而冷靜的色塊關係；

規律分布的圓點印花

落在黑色半身裙上，

像是在理性的基調中注入感性語彙。

足部那雙鑲嵌鉚釘的尖頭跟鞋，

以尖銳的金屬質感劃破藍色系的內斂，

為整套職場所需的武裝

換上最具侵略性的時髦態度。

化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB Model：賴孟諭／LoWen

更多鏡週刊報導

靚時尚／一日金剛芭比 Wide Shoulder Fit

靚時尚／漫步白雲間

靚時尚／舞極限