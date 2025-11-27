靚時尚／披上帥氣
隨著氣溫咻咻下降，空氣像被迅速冷凝成透明的霧，正好給了我們一個，換上帥氣大衣的理由，一掃炙熱難耐的夏季餘溫。
這一季有哪幾款大衣，是衣櫃不可或缺的好夥伴，請跟著我們的腳步，揚起衣角，走出自己的氣場軌跡。
俐落不忘柔美
曳地的超長版大衣以凌人的分量感先聲奪人，而羊腿肩袖的柔美弧線與腰線的俐落收束，則像柔與剛之間的呼吸節奏，微妙卻精準地在這冬日讓人一眼難忘。
強悍但有溫度
像是把深夜的燈光縫進衣襬裡，直線輪廓讓每一步都更篤定，皮革獨有的微光與紋理則在近距離時悄悄洩漏質感細節，既強悍，又保留了溫度。
柔軟照樣大氣
厚實卻不臃腫，柔軟卻帶著足以擋風的底氣，就像一個能陪妳走過整個冬季的溫暖夥伴，彷彿披著一層溫柔的護甲，不必張揚，氣場已悄悄擴散。
強烈引人回頭
毛呢的厚度、格紋的節奏交織出老電影般的秩序感，紅色的溫度點亮整體氣息，像在灰色冬日裡的一道暖陽，不是張揚到挑釁，而是恰好強烈到令人回頭。
低調卻又存在
寬鬆大氣的版型給了身體呼吸空間，也給人一種若有似無的叛逆姿態，隨著步伐擺動，像是無聲的宣言，低調卻極具存在感，讓冬季的街道成為我的伸展台。
安靜深藏魅力
經典駝色大衣總有一種安靜的魅力，不急不躁、擁有屬於自己的節奏。溫潤的棕色在冬季光線下顯得格外柔和，像是一杯剛沖好的熱可可，安定且帶著淡淡沉香。
魔幻挾帶童趣
這是一件讓人忍不住靠近的單品。緹花上的撲克牌國王活潑又帶點魔幻，像是從故事書裡跳出的角色，為冬季增添一絲輕快童趣，就像是帶著一個祕密宇宙與自己同行。
