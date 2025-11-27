格紋長版大衣 價格店洽 / 丹寧褲 價格店洽 / 雕花娃娃鞋 價格店洽 all by Chloé

隨著氣溫咻咻下降，空氣像被迅速冷凝成透明的霧，正好給了我們一個，換上帥氣大衣的理由，一掃炙熱難耐的夏季餘溫。

這一季有哪幾款大衣，是衣櫃不可或缺的好夥伴，請跟著我們的腳步，揚起衣角，走出自己的氣場軌跡。

俐落不忘柔美

曳地的超長版大衣以凌人的分量感先聲奪人，而羊腿肩袖的柔美弧線與腰線的俐落收束，則像柔與剛之間的呼吸節奏，微妙卻精準地在這冬日讓人一眼難忘。

強悍但有溫度

像是把深夜的燈光縫進衣襬裡，直線輪廓讓每一步都更篤定，皮革獨有的微光與紋理則在近距離時悄悄洩漏質感細節，既強悍，又保留了溫度。

黑色皮革大衣 NT$265,000 / UNIVERSITE黑色皮革長靴 NT$59,000 all by CELINE

柔軟照樣大氣

厚實卻不臃腫，柔軟卻帶著足以擋風的底氣，就像一個能陪妳走過整個冬季的溫暖夥伴，彷彿披著一層溫柔的護甲，不必張揚，氣場已悄悄擴散。

泰迪熊經典大衣 NT$131,500 by Max Mara / 駱駝毛網格長裙（作洋裝） NT$30,800 by Max Mara / 流蘇長項鍊 價格店洽 by Chloé

強烈引人回頭

毛呢的厚度、格紋的節奏交織出老電影般的秩序感，紅色的溫度點亮整體氣息，像在灰色冬日裡的一道暖陽，不是張揚到挑釁，而是恰好強烈到令人回頭。

棕色毛呢外套 價格店洽 by Loro Piana / 紅色高領上衣 NT$30,000 by CELINE / 棕色毛呢長褲 價格店洽 by Loro Piana / 棕色皮鞋 價格店洽 by Loro Piana / 金色項鍊 價格店洽 by Chloé

低調卻又存在

寬鬆大氣的版型給了身體呼吸空間，也給人一種若有似無的叛逆姿態，隨著步伐擺動，像是無聲的宣言，低調卻極具存在感，讓冬季的街道成為我的伸展台。

黑色曳地長大衣 價格店洽 by BALENCIAGA / UNIVERSITE黑色皮革長靴 NT$59,000 by CELINE

安靜深藏魅力

經典駝色大衣總有一種安靜的魅力，不急不躁、擁有屬於自己的節奏。溫潤的棕色在冬季光線下顯得格外柔和，像是一杯剛沖好的熱可可，安定且帶著淡淡沉香。

駝色經典大衣 NT$49,900 by TORY BURCH / 藍色襯衫 NT$53,200 by FENDI / 麂皮長褲 NT$38,500 by TORY BURCH / 棕色皮鞋 價格店洽 by Loro Piana / 金色寬版手環 NT$16,900 by TORY BURCH / 金色戒指 價格店洽 by Chloé

魔幻挾帶童趣

這是一件讓人忍不住靠近的單品。緹花上的撲克牌國王活潑又帶點魔幻，像是從故事書裡跳出的角色，為冬季增添一絲輕快童趣，就像是帶著一個祕密宇宙與自己同行。

撲克牌緹花大衣 NT$151,800 by EMPORIO ARMANI / UNIVERSITE黑色皮革長靴 NT$59,000 by CELINE / 綠色Wave耳環 NT$12,900 by TORY BURCH / 銀色戒指 NT$5,600 by All Saints

