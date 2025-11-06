靚時尚／一抹紅知秋
紅，不只是顏色
它是季節在呼吸
也是心在轉折時的溫度。
在秋天的邊緣
光變得緩慢
風開始低語
那些沉默卻滿滿的思念
未說的愛與重新綻放的自己
都被染上一層柔軟的光暈。
7種紅顏色
7段心思的輾轉
此時的秋日不再是告別
而是一齣由內而外的呢喃劇本。
優雅酒紅，對摺記憶
我把秋日摺進靜默的裙襬
白色的呼吸在酒紅之上微顫
像一場未醒的夢
當空氣都學會了安靜
等待自有深處的節奏
讓這一抹紅
輕輕摺疊成夢。
柔嫩杏紅，籠罩身影
我把秋日披疊在身
蜜桃的氣息滲入風裡
包裹著未說出的盼望
當目光越過遠方
時間也變得溫柔
讓這一抹紅
靜靜化開成光。
聚攏粉紅，收納視線
我把秋日畫作俐落的線
粉色在空氣裡閃爍
是柔軟也是武裝
當沉默成為回答
世界只剩目光的重量
讓這一抹紅
輕輕收成鋒。
閃爍火紅，燃盡眷戀
我把秋日停在掌心
火焰在衣裳間閃動
像一念將起又止的思緒
當心被細微牽扯
語言失去方向
讓這一抹紅
慢慢墜成嘆。
輕巧淡紅，爬過冊頁
我把秋日落在心口
粉色緩緩浮起
像一場重新開始的呼吸。
當舊日的影子退開
光不再遲疑
讓這一抹紅
從容燃成我。
層疊楓紅，柔化一切
我把秋日倚在身後
紅的層次被風揉散
像一場慢動作的夢
當空氣變得慵懶
時間也不再有急促
讓這一抹紅
靜靜化成閒。
滿溢緋紅，成為秋日
我把秋日停在唇邊
紅色的飽和滲進光裡
像一個無須言語的回眸
當影子覆過臉頰
世界變得那麼輕
讓這一抹紅
悄悄化成詩。
Model：潘妹／朵兒 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB
