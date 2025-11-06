白色蕾絲刺繡上衣 NT$58,700／紅色荷葉邊長裙 NT$149,400／CHÂTEAU TREASURES墜飾手鍊 NT$17,900／All by Chloé

紅，不只是顏色

它是季節在呼吸

也是心在轉折時的溫度。

在秋天的邊緣

光變得緩慢

風開始低語

那些沉默卻滿滿的思念

未說的愛與重新綻放的自己

都被染上一層柔軟的光暈。

7種紅顏色

7段心思的輾轉

此時的秋日不再是告別

而是一齣由內而外的呢喃劇本。

優雅酒紅，對摺記憶

我把秋日摺進靜默的裙襬

白色的呼吸在酒紅之上微顫

像一場未醒的夢

當空氣都學會了安靜

等待自有深處的節奏

讓這一抹紅

輕輕摺疊成夢。

柔嫩杏紅，籠罩身影

粉紅色羊毛外套 NT$117,800 by FENDI／紅色高領上衣 NT$30,000 by CELINE／黑色皮裙 NT$129,000 by GUCCI／（左）FUSION系列黑色高精密陶瓷單圈戒指 約NT$45,500 by GEORG JENSEN／（右）FUSION系列18K黃金鑽石單圈戒指 約NT$71,000 by GEORG JENSEN／（右）FUSION系列18K黃金HYCERAM暖白色高精密陶瓷單圈戒指 約NT$45,500 by GEORG JENSEN

我把秋日披疊在身

蜜桃的氣息滲入風裡

包裹著未說出的盼望

當目光越過遠方

時間也變得溫柔

讓這一抹紅

靜靜化開成光。

聚攏粉紅，收納視線

粉色洋裝 約NT$90,000 by BALENCIAGA／裸色高跟鞋 NT$35,000 by BALENCIAGA／MOONLIGHT GRAPES系列純銀手鍊 NT$44,800 by GEORG JENSEN／（上）OFFSPRING系列純銀鑽石戒指（鑽石總重0.14克拉） NT$25,500 by GEORG JENSEN／（下）FUSION系列18K白金鑽石單圈戒指 約NT$142,000 by GEORG JENSEN

我把秋日畫作俐落的線

粉色在空氣裡閃爍

是柔軟也是武裝

當沉默成為回答

世界只剩目光的重量

讓這一抹紅

輕輕收成鋒。

閃爍火紅，燃盡眷戀

抽皺裙襬襯衫式洋裝 NT$94,900 by FERRAGAMO／黑金Marina Chain耳環 NT$35,200 by GUCCI

我把秋日停在掌心

火焰在衣裳間閃動

像一念將起又止的思緒

當心被細微牽扯

語言失去方向

讓這一抹紅

慢慢墜成嘆。

輕巧淡紅，爬過冊頁

粉色棉質夾克 NT$79,000 by PRADA／撞色羊毛背心 NT$38,500 by PRADA／粉紅色羊絨混真絲半身裙 NT$86,000 by FENDI／MERCY系列18K玫瑰金耳環 NT$34,900 by GEORG JENSEN／（上）MERCY系列18K黃金開口手鐲 NT$185,000 by GEORG JENSEN／（下）REFLECT系列18K黃金手鍊 NT$227,000 by GEORG JENSEN

我把秋日落在心口

粉色緩緩浮起

像一場重新開始的呼吸。

當舊日的影子退開

光不再遲疑

讓這一抹紅

從容燃成我。

層疊楓紅，柔化一切

拼色馬海毛和羊毛開胸外套 NT$102,500 by FENDI／深灰色羊毛平口上衣 NT$73,000 by PRADA／綠色羊毛抓縐不修邊剪裁及膝裙 NT$88,000 by PRADA／Misty鏤空芭蕾平底鞋 NT$29,900 by Chloé／Triomphe羊絨桑蠶絲混紡無擔帽 NT$24,000 by CELINE／金色貝殼耳環 NT$24,400 by GUCCI

我把秋日倚在身後

紅的層次被風揉散

像一場慢動作的夢

當空氣變得慵懶

時間也不再有急促

讓這一抹紅

靜靜化成閒。

滿溢緋紅，成為秋日

紅色羊絨桑蠶絲混紡開衫 NT$81,000 by CELINE／紫色圓領毛衣 NT$36,300 by CELINE／Sphera耳環 NT$17,800 by FENDI／MERCY系列18K玫瑰金戒指 NT$88,300 by GEORG JENSEN

我把秋日停在唇邊

紅色的飽和滲進光裡

像一個無須言語的回眸

當影子覆過臉頰

世界變得那麼輕

讓這一抹紅

悄悄化成詩。

Model：潘妹／朵兒 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

