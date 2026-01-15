靚時尚／擺明新年到
新的一年，並不一定需要改變得太用力。
色彩不是張揚，是一種詩意的媒介，也是心理層次的甦醒；那些被穿上的顏色，像是心情提前替未來留下了位置，而服裝只是陪伴的身分；無關流行的宣示，2026年的初始應該嘗試著往內心探索，在橙色、火紅與藍色那樣的色彩流轉裡，這些情緒的顯影，都是一種重新開始的方式。
開心是自找的
或是，先讓身體停在這裡。
笑聲被光線接住
空氣鬆開了時間
地板成為暫時的依靠
不必總是穿得像要去作戰
這是一種沒有方向的快樂
沒有壓力
也不需要證明
更不需要對誰交代
新的一年，可以從這樣的片刻展開。
放空是允許的
或是，把視線暫時放低。
思緒不必急著抵達
不打算回應外界的喧囂
就停在尚未命名的瞬間也好
落入一場關於自我的冥想
色彩的堆疊帶著一點張力
也是內心斑斕情感的護甲
有些話無需急著說出口
那不叫冷淡
只是選擇保留
新的一年，也可以從如此的靜止開始。
未來是盼望的
或是，讓風先抵達。
在那樣暖暖的橘色裡
情緒在呼吸間慢慢累積
可以嗅到關於期待的體溫
寬大的毛衣像是要把整個春天提前擁入懷中
覆蓋住那點微微起伏的忐忑
新的一年，正悄悄往這裡走來。
挑戰是必須的
或是，把答案交給遠方。
粉彩交疊出熱烈層次
視線所及似乎都染上輕盈暖意
內心最稚氣的投射
雖然沒有具體的形狀
卻有著一絲久違的純真吧
世界尚未揭曉
也已給足了厚實的勇氣
去迎接一場蓄勢待發的相遇
新的一年，正準備向你眨眼。
心靈是鬆弛的
或是，讓自己沉澱後才能得到清醒。
不理會外套的束縛
就能剛好容納那些還沒想完的事
把複雜的思緒簡化
告訴自己不要急
冷靜後方能尋得安穩
讓心慢慢落回自己的位置
一個可以安靜棲息的角落
新的一年，先從把自己放好開始。
眼神是清澈的
或是，讓光先落下來。
呼吸調整得輕一些時
就能讀到光線的重量
不妨把答案暫時放在遠處
只要腳步夠穩
學著以最輕盈的姿態
承接那些還未抵達的風景
新的一年，試著帶上這樣的餘裕往前。
情緒是寧靜的
或是，什麼都不再追問。
沒有期待一定要被滿足
也沒有目標立刻需要確認
總是剛好能讓人停留的片刻
讓自己終於可以在這樣的狀態裡慢慢展開
找回最舒適的體感
在一種自得其樂的頻率中
感受無人打擾的溫柔
新的一年，享受與自己和解的安寧。
Model：潘星妤／朵兒 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB
