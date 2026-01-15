黃色緞面襯衫 價格店洽 by MAX&Co.；灰色彈性針織背心 價格店洽 by PRADA；深藍色及膝褲 價格店洽 by PRADA；緞帶蝴蝶結芭蕾訓練鞋 價格店洽 by Simone Rocha；自然流線雙圈耳環 NT$5,280 by PANDORA；吊飾造型項鍊 NT$43,600 by GUCCI；流星開圈戒指 NT$2,880 by PANDORA；自然波紋戒指 NT$2,480 by PANDORA。

新的一年，並不一定需要改變得太用力。

色彩不是張揚，是一種詩意的媒介，也是心理層次的甦醒；那些被穿上的顏色，像是心情提前替未來留下了位置，而服裝只是陪伴的身分；無關流行的宣示，2026年的初始應該嘗試著往內心探索，在橙色、火紅與藍色那樣的色彩流轉裡，這些情緒的顯影，都是一種重新開始的方式。

開心是自找的

或是，先讓身體停在這裡。

笑聲被光線接住

空氣鬆開了時間

地板成為暫時的依靠

不必總是穿得像要去作戰

這是一種沒有方向的快樂

沒有壓力

也不需要證明

更不需要對誰交代

新的一年，可以從這樣的片刻展開。

放空是允許的

芥末黃花卉刺繡上衣 NT$16,700 by MAX&Co. ；淺藍色真絲塔夫綢襯衫 NT$53,200 by FENDI；草綠色絨布彈性窄管褲 NT$44,500 by GUCCI；咖啡色皮鞋 NT$38,000 by MIU MIU；紅色包款 價格店洽 by PRADA；海馬造型耳環 NT$62,300 by GUCCI；（右）自然流線心形戒指 NT$4,080 by PANDORA；（左）自然流線疊戴戒指 NT$5,280 by PANDORA。

或是，把視線暫時放低。

思緒不必急著抵達

不打算回應外界的喧囂

就停在尚未命名的瞬間也好

落入一場關於自我的冥想

色彩的堆疊帶著一點張力

也是內心斑斕情感的護甲

有些話無需急著說出口

那不叫冷淡

只是選擇保留

新的一年，也可以從如此的靜止開始。

未來是盼望的

oversize羊毛針織毛衣 價格店洽 by Chloé；粉色棉混華達呢鉛筆裙 價格店洽 by Chloé；（左）寶石配琺瑯戒指（兩個白色） 各NT$1,580 by PANDORA；（右）巴洛克淡水珍珠戒指 NT$4,680 by PANDORA；（右）自然流線無限戒指 NT$4,080 by PANDORA。

或是，讓風先抵達。

在那樣暖暖的橘色裡

情緒在呼吸間慢慢累積

可以嗅到關於期待的體溫

寬大的毛衣像是要把整個春天提前擁入懷中

覆蓋住那點微微起伏的忐忑

新的一年，正悄悄往這裡走來。

挑戰是必須的

橙色羊絨毛衣 NT$61,200 by FENDI；紅色羊毛開襟衫 NT$17,000 by MAX&Co.；印花絲質襯衫 NT$67,500 by GUCCI；粉色緞面鉛筆裙 價格店洽 by Chloé；Shift粉紫色異材質拼接運動鞋 NT$33,300 by GUCCI；圓珠飾邊珍珠項鍊（兩條） 各NT$7,980 by PANDORA；毛絨兔子造型手拿包 價格店洽 by Simone Rocha。

或是，把答案交給遠方。

粉彩交疊出熱烈層次

視線所及似乎都染上輕盈暖意

內心最稚氣的投射

雖然沒有具體的形狀

卻有著一絲久違的純真吧

世界尚未揭曉

也已給足了厚實的勇氣

去迎接一場蓄勢待發的相遇

新的一年，正準備向你眨眼。

心靈是鬆弛的

格紋羊毛與皮革外套 價格店洽 by MIU MIU；紅色棉質平口上衣 價格店洽 by MIU MIU；LOEWE x Louis Wain黑色棉質長褲 NT$74,000 by LOEWE；皮革短靴 NT$48,500 by PRADA；可開啟大鏈圈項鍊 NT$6,680 by PANDORA；可篆刻特大心型吊飾 NT$4,380 by PANDORA。

或是，讓自己沉澱後才能得到清醒。

不理會外套的束縛

就能剛好容納那些還沒想完的事

把複雜的思緒簡化

告訴自己不要急

冷靜後方能尋得安穩

讓心慢慢落回自己的位置

一個可以安靜棲息的角落

新的一年，先從把自己放好開始。

眼神是清澈的

深藍色上衣 價格店洽 by MIU MIU；灰色羊毛上衣 價格店洽 by MIU MIU；嬰兒藍單側特殊剪裁絲質裙 價格店洽 by Simone Rocha；銀色芭蕾舞鞋 NT$21,200 by Simone Rocha；密鑲蝴蝶結耳墜 NT$5,980 by PANDORA；串珠鑲飾袖鎖頭鏈條腰帶 NT$36,800 by Simone Rocha。

或是，讓光先落下來。

呼吸調整得輕一些時

就能讀到光線的重量

不妨把答案暫時放在遠處

只要腳步夠穩

學著以最輕盈的姿態

承接那些還未抵達的風景

新的一年，試著帶上這樣的餘裕往前。

情緒是寧靜的

紅色針織短版外套 NT$117,000 by GUCCI；白色彈性嫘縈Anagram無袖上衣 NT$31,000 by LOEWE；勃根地酒紅色塔夫綢長褲 NT$78,000 by FENDI；花朵造型耳環 價格店洽 by Simone Rocha；（上）人工淡水養殖珍珠手鍊 NT$5,880 by PANDORA；（下）特大鏈圈手鍊 NT$4,380 by PANDORA。

或是，什麼都不再追問。

沒有期待一定要被滿足

也沒有目標立刻需要確認

總是剛好能讓人停留的片刻

讓自己終於可以在這樣的狀態裡慢慢展開

找回最舒適的體感

在一種自得其樂的頻率中

感受無人打擾的溫柔

新的一年，享受與自己和解的安寧。

Model：潘星妤／朵兒 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

