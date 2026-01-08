靚時尚／一日金剛芭比 Wide Shoulder Fit

COLONNE外套 NT$112,000 by CELINE，雙層T恤 NT$34,000 by CELINE，黑色T恤 NT$19,500 by CELINE，緊身牛仔褲 NT$35,000 by CELINE，黑色尖頭高跟鞋價格店洽 by Balenciaga。

寬肩象徵延伸、擴張與突破，代表女性在當代所展現的自信姿態。透過俐落線條、結構剪裁與分量感上身，營造強而不失柔性的時尚語彙。重新詮釋女性力量：不是取悅，而是宣告；不是誇張，而是回到自身的主體性。

職場堡壘強者

寬肩西裝外套以銳利線條劃出明確邊界，象徵自我主權的擴張。如堡壘般守護內在，在柔和中展現堅定。這不只是職場語彙，更是「我在」的無聲宣告。

街頭假性硬漢

深藍西裝外套價格店洽，黑色V領襯衫價格店洽，黑色短靴價格店洽。all by Loewe。

極簡設計中，寬肩成為唯一的張力來源。整體造型如雕塑般存在，無需多餘裝飾，便能傳遞堅定訊息，不喧譁、不退縮，只是穩穩地佇立於場域之中。

都市敘事遊俠

這是一場風格實驗，肩線如同風格的起點，搭配層次感的內搭，整體造型如同一場風格上的遠征，每一步都踏實而有力。在穩定與冒險之間找到平衡。

格紋羊毛與皮革外套價格店洽。紅色棉質平口上衣價格店洽。深藍色上衣價格店洽。灰色羊毛上衣價格店洽。格紋羊毛短裙價格店洽。白色棉質內搭褲價格店洽。all by miu miu

時代洪流砥柱

棕色麂皮夾克 價格店洽 by Sandro；針織喇叭褲 價格店洽 by Loro Piana。黑色鉚釘高跟鞋 NT$39,900 by Chloe；Medals復古金吊牌頸鍊 NT$27,500 by Chloe。黑色腰帶 NT$31,500 by Chloe。

80年代的權力穿著語彙，卻以現代剪裁重新定義強勢。肩部的誇張不再是炫耀，搭配簡約下身，讓視覺焦點集中於肩線，形成一種沉穩的張力。

空間魔術玩家

雙色拼接洋裝 價格店洽 by Louis Vuitton。

極具雕塑感的寬肩輪廓為核心，彷彿建築結構般穩固而富有層次。肩線向外延展，形成一種視覺上的空間占據，不只是穿著者的身體，更是她的意志在場。

國家柔性棟梁

寬肩設計搭配柔軟布料，形成剛柔並濟的視覺對話。肩部的延展不再是防禦，更是對自我定義的探索，像是打開的翅膀，準備迎接未知。

深灰人字紋羊毛外套價格店洽，白色翻領襯衫價格店洽；藍色牛仔七分褲NT$33,300；Anita皮革鉚釘寬版腰帶 NT$31,500 all by Chloe。

情感理性論者

黑白圓點絲質洋裝 NT$83,800 by Chloe；黑色連身背心 價格店洽 by Louis Vuitton。

絲質洋裝輔以寬肩設計，交織出一種溫柔的堅定。像是內在力量的外顯，不需高聲喧譁，卻足以讓人感受到存在的重量。這是一種不妥協的優雅，是情感與理性並存的姿態。

化妝：Hungyi Lu 髮型：Chian 模特兒：Karin

