COLONNE深藍西裝外套 NT$112,000 by CELINE／淺藍色襯衫 價格價格店洽by CELINE／MONTAUK天空藍打褶長褲 NT$49,500 by CELINE／印花桑蠶絲方巾 NT$19,000 by CELINE／WESTERN腰帶 NT$20,500 by CELINE／Medals復古金駿馬戒指 NT$15,600 by CHLOÉ

克制的線條、

中性的色調、

經典的輪廓，

真正的美，

往往誕生於靜默之中。

它不外放、尖銳、喧囂，

捨棄多餘的修辭，

讓理性的材質、

結構與感性的眼神、

肢體，在此交會。

「智性美」的內在是知識分子的書卷氣，

而外在的優雅簡約，

展現出無需多言的沉穩風格。

空氣感 容許思考

不刻意展現身形的oversized西裝外套，勾勒出清晰的理性輪廓，線條中的空氣感，讓風格留下思考的空間；如同偏移的理性，利用絲巾為造型增添一絲有趣的對比，在細節中顯露自信。

理性中 暗藏層次

灰色毛呢西裝外套 NT$19,000／灰無袖高領毛衣 NT$5,700 all by BOSS

高領背心為造型建立理性的基底，而毛呢外套則是如同雲霧般溫柔包裹，屬於智性美的張力，輪廓安定而自持，由內而外透露出不同層次的灰階，則是精心設計後的冷靜與優雅。

裝可愛 保有銳利

造型外套 價格店洽／休閒背心 價格店洽／休閒上衣 價格店洽／休閒內搭褲 價格店洽／造型及膝裙 價格店洽／鐵灰色水鑽長襪 價格店洽／咖啡色皮革瑪莉珍鞋 NT$38,000 all by MIU MIU

貼近肌膚的碎花上衣，帶出若有似無的純欲氣質，外層剪裁克制的夾克與過膝裙則收斂了情緒，讓造型保持距離與節制，而猛一低頭襪上的閃耀，則像不小心洩漏的心事，可愛也可以很銳利。

冷靜中 硬要越界

咖啡色格紋西裝外套 價格店洽／白色長版襯衫洋裝 價格店洽／咖啡色針織衫 價格店洽／金色皮帶 價格店洽／黑色短靴 NT$48,500 all by PRADA

上半身堆疊出理性的層次，保持秩序與距離，而下身則毫不掩飾存在感，打破預期的比例，是明知界線卻要越界的清醒掌控，是身體與風格的高度自覺，冷靜之中，仍讓人想靠近。

精準化 想像空間

咖啡灰毛呢外套 NT$113,200 by CHLOÉ／斜紋GG真絲緹花洋裝 NT$176,000 by GUCCI

刻意貼近的上半身，給人無限的想像空間。自脖頸垂下的繫帶，宛如瀑布般地流動，引人入勝地隨之流瀉，與分量感十足的毛呢大衣，構成了剛柔並濟的關係，是調和也是對比的精準掌控。

社畜風 努力鮮活

灰色條紋西裝外套 NT$89,900 by FERRAGAMO／藍色襯衫 NT$53,200 by FENDI

灰色條紋西裝外套是經典的上班族語境，克制內斂的內在，卻搭配了色彩鮮明的亮藍襯衫，瞬間打破既定印象，讓風格在穩定之中，保有鮮活的呼吸，為整體注入了明確的焦點。

大女主 掌控敘事

紫藕色西裝外套 NT$160,000 by GUCCI／淺紫色花邊襯衫 NT$54,000 by GUCCI／卡其色長褲 NT$49,500 by GUCCI／CELINE CHARMS金色飾面胸針 NT$11,500 by CELINE

看似大男主的浪蕩不羈，實則大女主的理性復仇，浪漫不再是感性的投射，而是經過計算的選擇，女人不再是被動的裝飾，而是成為掌控敘事反轉的主導者。

化妝：Eddi／髮型：4X （Chic Shock）／模特兒：余星誼 @ LoWen Studio

