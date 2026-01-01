鏡週刊Mirror Media

靚時尚／漫步白雲間

陳慧明
COLONNE外套 NT$110,000 by CELINE；白色襯衫 價格店洽 by LOEWE；棕色皮革長褲 價格店洽 by MAX&amp;Co.；印花桑蠶絲方巾 NT$19,000 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。
COLONNE外套 NT$110,000 by CELINE；白色襯衫 價格店洽 by LOEWE；棕色皮革長褲 價格店洽 by MAX&Co.；印花桑蠶絲方巾 NT$19,000 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。

PANTONE 2026年度色「雲白色」，象徵一種具備呼吸感與修復力的純淨，它並非視覺的絕對，而是在異材質疊穿中產生的流動。不必追求整身的淨白，透過皮革的韌性或羊毛的厚實，雲白色在深藍、咖啡等色調間成為最優雅的過渡。

這是一種關於「留白」的穿衣態度，讓純粹與日常對話，在層次之間尋回靈魂的輕盈與包容。

沉穩收攏漂浮

在凝視鏡頭的瞬息

我收攏了所有漂浮的雜念

肩膀上披掛的

是不被定義的屏障

讓絲巾在頸間低語

纏繞著那些未曾說出的祕密

廣告

當雲朵的純粹遇見大地

呼吸在胸膛裡緩慢擴張

我雙手交握

守住這份不容侵犯的靜謐

雲白色 最沉穩的棲息。

輕盈等待轉身

藍色羊毛上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質及膝百褶裙 價格店洽 by PRADA；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；BERLINGOT綠色吊飾 NT$15,500 by CELINE。
藍色羊毛上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質及膝百褶裙 價格店洽 by PRADA；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；BERLINGOT綠色吊飾 NT$15,500 by CELINE。

在微風吹拂的隙縫

我靜候著光影轉身的瞬間

任由淡淡的憂鬱覆蓋純真

在靜止中達成了溫柔的協議

髮絲在耳際擾動

像是風帶來的遠方訊息

我閉上雙眼

在思緒的浪潮裡坐成風景

環抱住這片柔軟的寂寞

雲白色 最輕盈的等待。

經緯辨認自我

咖啡色格紋西裝外套 價格店洽 by PRADA；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；深灰色羊毛腰帶長褲 NT$$49,000 by LOEWE；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；金色飾面心形掛鎖掛飾 NT$19,500 by CELINE；Enlacé可調節項鍊 NT$16,900 by APM MONACO。
咖啡色格紋西裝外套 價格店洽 by PRADA；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；深灰色羊毛腰帶長褲 NT$$49,000 by LOEWE；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；金色飾面心形掛鎖掛飾 NT$19,500 by CELINE；Enlacé可調節項鍊 NT$16,900 by APM MONACO。

在指尖撥弄髮絲的迴圈

我辨認著靈魂深處的秩序

深沉的格紋

是理智構築的經緯

我的呼吸在一片深邃下顯得格外真切

壓住耳鬢的微風

在厚實與輕盈的邊際

尋找一種名為自我的定力

雲白色 最堅實的辨認。

沉默抵抗平庸

深藍色棉質針織衫 NT$13,400 by MAX&amp;Co.；白色高領 NT$29,000 by CELINE；白色長裙 價格店洽 by CELINE；TRIOMPHE涼鞋 價格店洽 by CELINE；CELINE CHARMS金色飾面安全扣針胸針 NT$11,500 by CELINE；CELINE TRIOMPHE金色飾面吊飾NT$14,000 by CELINE；Enlacé圈形耳環NT$12,400 by APM MONACO。
深藍色棉質針織衫 NT$13,400 by MAX&Co.；白色高領 NT$29,000 by CELINE；白色長裙 價格店洽 by CELINE；TRIOMPHE涼鞋 價格店洽 by CELINE；CELINE CHARMS金色飾面安全扣針胸針 NT$11,500 by CELINE；CELINE TRIOMPHE金色飾面吊飾NT$14,000 by CELINE；Enlacé圈形耳環NT$12,400 by APM MONACO。

在視線向下俯瞰的片刻

我收斂了所有向外張望的欲望

深藍色的沉默

以無聲的姿態吸收周遭的躁動

讓高領的純粹

成為抵抗平庸的唯一理由

我將雙手隱藏於背後

不再試圖向世界索求

讓影子在留白處

勾勒出最為真實的輪廓

雲白色 最內斂的留白。

靈魂舒適傾斜

羊毛混紡夾克襯衫 NT$111,000 by LOEWE；深藍色polo衫 價格店洽 by MIU MIU；白色針織上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色長褲 價格店洽 by MIU MIU；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE CHARMS MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；MAISON CELINE銀色飾面徽章吊飾 NT$11,500 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。
羊毛混紡夾克襯衫 NT$111,000 by LOEWE；深藍色polo衫 價格店洽 by MIU MIU；白色針織上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色長褲 價格店洽 by MIU MIU；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE CHARMS MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；MAISON CELINE銀色飾面徽章吊飾 NT$11,500 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。

在身體重心偏離的剎那

我找到了靈魂最舒適的傾斜

肩膀處頹然滑落的外套

是對拘謹最優雅的叛逆

深深的藍色擋不住白色的純真

在層次間溢出了自由的氣息

我用手支著頭

撐著那些無關輕重的思考

企圖在半夢半醒的姿態裡

揮霍一場不被規範的午後

雲白色 最慵懶的叛逆。

凝視溫柔瞬間

咖啡色針織衫 價格店洽 by PRADA；白色長版襯衫洋裝 價格店洽 by PRADA；粉色圍巾 NT$6,500 by MAX&amp;Co.；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE TRIUMPH金色飾面吊飾 NT$14,000 by CELINE。
咖啡色針織衫 價格店洽 by PRADA；白色長版襯衫洋裝 價格店洽 by PRADA；粉色圍巾 NT$6,500 by MAX&Co.；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE TRIUMPH金色飾面吊飾 NT$14,000 by CELINE。

在別過頭凝視的瞬間

我感受到感官最溫柔的重疊

咖啡色的濃郁

收束了白色長版襯衫的漫無邊際

而肩頭那粉色的毛絨如霧氣般升起

覆蓋住原本理性的稜角

我注視著那抹柔軟

像是潛入一段未曾褪色的記憶

只需在毛茸茸的依偎中

守住內心那一小片私密的繁花盛景

雲白色 最感性的眷念。

漠然回應喧囂

白色長大衣 價格店洽 by MAX&amp;Co.；撞色洋裝 NT$51,900 by FERRAGAMO。
白色長大衣 價格店洽 by MAX&Co.；撞色洋裝 NT$51,900 by FERRAGAMO。

在長髮隱匿的終點

我讀懂了化繁為簡的真義。

任由雙手在口袋的深處

握住那份不為人知的孤傲

大衣的輪廓

撐起了一座疏離而完整的城

我以漠然回應喧囂

卸下所有取悅世界的偽裝

只留下最直觀的靈魂

站立成永恆的句點

雲白色 最純粹的本質。

Model：陳芊妤／丹藍 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

更多鏡週刊報導
靚時尚／舞極限
靚時尚／下半身最頂
靚時尚／紳士女郎

其他人也在看

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 2 天前74
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前39
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前29
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前8
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相　轟「這制度」太僵化！

曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相　轟「這制度」太僵化！

「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前8
賴清德元旦大發飆　怒嗆彈劾浪費時間

賴清德元旦大發飆　怒嗆彈劾浪費時間

國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。

中天新聞網 ・ 19 小時前860
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了

喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了

「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家

常春月刊 ・ 20 小時前20
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號

中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號

中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號

EBC東森新聞 ・ 1 天前223
曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。

中天新聞網 ・ 2 天前11
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光　國際智庫：老共根本不敢打

台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光　國際智庫：老共根本不敢打

中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前86
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前78
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。

天氣多一典 ・ 1 天前5
影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎

影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎

總統賴清德近日受訪稱解放軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即解放軍宣布圍台演習，連許多網友認為責任在賴清德身上。前立委郭正亮直指賴清德是有史以來最危險的總統，且以賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。

中天新聞網 ・ 14 小時前138
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。

中天新聞網 ・ 14 小時前4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」　下週這天恐首波寒流

強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」　下週這天恐首波寒流

中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前2
專欄／史上最強陣容？　經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級

專欄／史上最強陣容？　經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級

2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...

夠棒網 ・ 1 天前25
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷　甜喊：這裡像我的家鄉

新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷　甜喊：這裡像我的家鄉

「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前26
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」　麻油雞也上榜

曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」　麻油雞也上榜

66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝

張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝

2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前52