COLONNE外套 NT$110,000 by CELINE；白色襯衫 價格店洽 by LOEWE；棕色皮革長褲 價格店洽 by MAX&Co.；印花桑蠶絲方巾 NT$19,000 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。

PANTONE 2026年度色「雲白色」，象徵一種具備呼吸感與修復力的純淨，它並非視覺的絕對，而是在異材質疊穿中產生的流動。不必追求整身的淨白，透過皮革的韌性或羊毛的厚實，雲白色在深藍、咖啡等色調間成為最優雅的過渡。

這是一種關於「留白」的穿衣態度，讓純粹與日常對話，在層次之間尋回靈魂的輕盈與包容。

沉穩收攏漂浮

在凝視鏡頭的瞬息

我收攏了所有漂浮的雜念

肩膀上披掛的

是不被定義的屏障

讓絲巾在頸間低語

纏繞著那些未曾說出的祕密

當雲朵的純粹遇見大地

呼吸在胸膛裡緩慢擴張

我雙手交握

守住這份不容侵犯的靜謐

雲白色 最沉穩的棲息。

輕盈等待轉身

藍色羊毛上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；白色棉質及膝百褶裙 價格店洽 by PRADA；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；BERLINGOT綠色吊飾 NT$15,500 by CELINE。

在微風吹拂的隙縫

我靜候著光影轉身的瞬間

任由淡淡的憂鬱覆蓋純真

在靜止中達成了溫柔的協議

髮絲在耳際擾動

像是風帶來的遠方訊息

我閉上雙眼

在思緒的浪潮裡坐成風景

環抱住這片柔軟的寂寞

雲白色 最輕盈的等待。

經緯辨認自我

咖啡色格紋西裝外套 價格店洽 by PRADA；白色棉質襯衫 價格店洽 by MIU MIU；深灰色羊毛腰帶長褲 NT$$49,000 by LOEWE；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；金色飾面心形掛鎖掛飾 NT$19,500 by CELINE；Enlacé可調節項鍊 NT$16,900 by APM MONACO。

在指尖撥弄髮絲的迴圈

我辨認著靈魂深處的秩序

深沉的格紋

是理智構築的經緯

我的呼吸在一片深邃下顯得格外真切

壓住耳鬢的微風

在厚實與輕盈的邊際

尋找一種名為自我的定力

雲白色 最堅實的辨認。

沉默抵抗平庸

深藍色棉質針織衫 NT$13,400 by MAX&Co.；白色高領 NT$29,000 by CELINE；白色長裙 價格店洽 by CELINE；TRIOMPHE涼鞋 價格店洽 by CELINE；CELINE CHARMS金色飾面安全扣針胸針 NT$11,500 by CELINE；CELINE TRIOMPHE金色飾面吊飾NT$14,000 by CELINE；Enlacé圈形耳環NT$12,400 by APM MONACO。

在視線向下俯瞰的片刻

我收斂了所有向外張望的欲望

深藍色的沉默

以無聲的姿態吸收周遭的躁動

讓高領的純粹

成為抵抗平庸的唯一理由

我將雙手隱藏於背後

不再試圖向世界索求

讓影子在留白處

勾勒出最為真實的輪廓

雲白色 最內斂的留白。

靈魂舒適傾斜

羊毛混紡夾克襯衫 NT$111,000 by LOEWE；深藍色polo衫 價格店洽 by MIU MIU；白色針織上衣 價格店洽 by MIU MIU；白色長褲 價格店洽 by MIU MIU；樂福鞋 NT$38,000 by MIU MIU；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE CHARMS MODERN金色飾面粗飾鍊 NT$48,500 by CELINE；MAISON CELINE銀色飾面徽章吊飾 NT$11,500 by CELINE；個性Enlacé戒指 NT$7,100 by APM MONACO。

在身體重心偏離的剎那

我找到了靈魂最舒適的傾斜

肩膀處頹然滑落的外套

是對拘謹最優雅的叛逆

深深的藍色擋不住白色的純真

在層次間溢出了自由的氣息

我用手支著頭

撐著那些無關輕重的思考

企圖在半夢半醒的姿態裡

揮霍一場不被規範的午後

雲白色 最慵懶的叛逆。

凝視溫柔瞬間

咖啡色針織衫 價格店洽 by PRADA；白色長版襯衫洋裝 價格店洽 by PRADA；粉色圍巾 NT$6,500 by MAX&Co.；CELINE CHARMS MODERN銀色飾面飾鍊 NT$26,000 by CELINE；CELINE TRIUMPH金色飾面吊飾 NT$14,000 by CELINE。

在別過頭凝視的瞬間

我感受到感官最溫柔的重疊

咖啡色的濃郁

收束了白色長版襯衫的漫無邊際

而肩頭那粉色的毛絨如霧氣般升起

覆蓋住原本理性的稜角

我注視著那抹柔軟

像是潛入一段未曾褪色的記憶

只需在毛茸茸的依偎中

守住內心那一小片私密的繁花盛景

雲白色 最感性的眷念。

漠然回應喧囂

白色長大衣 價格店洽 by MAX&Co.；撞色洋裝 NT$51,900 by FERRAGAMO。

在長髮隱匿的終點

我讀懂了化繁為簡的真義。

任由雙手在口袋的深處

握住那份不為人知的孤傲

大衣的輪廓

撐起了一座疏離而完整的城

我以漠然回應喧囂

卸下所有取悅世界的偽裝

只留下最直觀的靈魂

站立成永恆的句點

雲白色 最純粹的本質。

Model：陳芊妤／丹藍 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

