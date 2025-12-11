灰色西裝外套 NT$135,000 by Ferragamo；黑色Pier帽子 價格店洽 by Lora Piana；金框墨鏡 價格店洽 by Gentle Monster x Masion Margiela。

黛安基頓（Diane Keaton）的離世讓我們回望的不僅是銀幕上的角色，更是她所代表的一種風格哲學：中性、智慧與不羈的獨特魅力。時尚不在於追逐潮流，而在於忠於自我。這次，我們以她為靈感，向這份獨樹一格的美學致敬。

躍上舞台 自成節奏

這是屬於她的舞台，不需要掌聲，只需一件西裝外套與一頂帽子。她的存在像一首低吟的爵士樂，在城市的喧囂中自成節奏。

理性感性 自有張力

酒紅色西裝背心 NT$9,190 by Maje；條紋襯衫 NT$11,090 by Maje；領帶 價格店洽 by Brooks Brothers；卡其色長褲 NT$11,490 by Sandro；黑色貝蕾帽 NT$26,500 by Dior；磚紅色高跟鞋 NT$38,900 by Chloé。

寬鬆剪裁的襯衫與西裝背心交織出理性與感性的張力，彷彿《Annie Hall》中的那句話：「我不想成為誰的理想型，我只想做我自己。」

靜謐成熟 自在篤定

黑色皮革外套 NT$141,300 by Chloé。

這一刻的靜謐，讓人想起《愛你在心眼難開》中那份成熟的魅力。她的穿著不張揚，卻有種「我知道我是誰」的篤定，讓人不禁想靠近。

簡潔有力 自我最大

格紋羊毛外套 價格店洽 by Prada；咖啡色針織衫 價格店洽 by Prada；棉質撞色襯衫 價格店洽 by Prada；灰色長褲 價格店洽 by Loewe；十字架項鍊 價格店洽 by Tiffany & Co.。

她倚在牆邊，雙手插袋，像在說：「我不需要裝飾，我就是風格本身。」這種中性美學不是為了取悅誰，而是為了忠於自己。她的穿著像一種語言，簡潔卻有力。

都會麗人 自信撐場

棉質府綢襯衫 價格店洽 by CELINE；印花桑蠶絲方巾 NT$19,000 by CELINE；男友型丹寧褲001 NT$39,500 by CELINE；黑色By Row墨鏡 NT$9,000 by Gentle Monster；MAISON CELINE金色飾面徽章皮帶 價格店洽 by CELINE。

這是屬於《Manhattan》的城市節奏—在理性與浪漫之間，她選擇用風格說話。她不需要高跟鞋來撐場，只需一件白襯衫與一抹自信。

凝視經典 自由瀟灑

黑色長大衣 價格店洽；印花桑蠶絲方巾 NT$19,000；高領上衣 NT$29,000；男友型丹寧褲001 NT$39,500 ；MAISON CELINE金色飾面徽章皮帶 價格店洽。（ all by CELINE）

在光影斑駁的牆前，她抬頭望向遠方，像在思索某個未完成的句子。這不是懷舊，而是對時間的溫柔凝視。她的風格不追趕潮流，而是與歲月共舞。

靜默力量 自然淡定

刺繡西裝外套含背心 NT$280,000 by Dior；黑色絲絨裙 NT$100,000 by Dior；黑色Pier帽子 價格店洽 by Lora Piana 。

她坐在窗邊，陽光灑在臉上，眼神柔和卻不失銳利。這是屬於靜默的力量—不喧譁、不妥協。她的風格像一本未完的日記，每一頁都寫著「我選擇我自己」。

化妝：MENG SHU LEE @KC_mgmt 髮型：Chian 模特兒：Joan

