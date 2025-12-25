白色蕾絲刺繡上衣NT$58,700 by Chloé；紅色荷葉邊長裙NT$149,400 by Chloé；酒紅色踝靴 NT$55,000by Louis Vuitton。

這是一場關於告別與迎新的儀式，也是一場風格的盛典。

每一幀畫面都是一種態度的凝結，不只是穿著的選擇，更是對過去的回望與對未來的邀請。

在這場年終的狂歡裡，風格成為語言，身體成為宣言。

星火獨放閃

年終的夜晚不只是慶祝，更是釋放。這件層層堆疊的紅褐色洋裝如火焰般燃燒，在光影中留下餘韻。她不為誰而跳，只為自己而閃耀。

藏鋒悄修練

在派對的喧囂中，她選擇沉默，卻無比耀眼。這不是退場，而是內在的聚光燈。她的存在提醒我們：真正的風格，不在聲量，而在深度。

黑色絲絨西裝外套，價格店洽by Dior；黑色蕾絲襯衫NT$135,000 by Dior；黑色九分褲，價格店洽by Celine。

留意被偷心

這不是刻意的性感，而是對身體的自在擁抱。年終的派對不必高調，只需誠實。她的姿態像一首低吟的詩，在人群中靜靜流動，留下餘韻。

豹紋洋裝，價格店洽by Balenciaga；黑色尖頭高跟鞋，價格店洽by Balenciaga。

睜眼尋神韻

雙眼藏匿在蕾絲眼罩中若隱若現。這不是遮掩，而是邀請——邀請你看見她的神祕、她的選擇、她的界線。在夜光盛宴裡，她是那道不被解釋的光。

黑色蕾絲眼罩NT$23,000 by Dior；星形耳環NT$17,000 by Dior。

曼妙結知音

她身著黑色洋裝，如夜幕般靜靜垂落。她不需要閃亮的飾品，因為她本身就是光的容器。她的風格是一種祕密的語言，只有懂的人聽得見。

黑色洋裝，價格店洽 by Loewe；Silene緞面平底涼鞋 價格店洽by Loro Piana。

自信走花路

金色流蘇隨步伐搖曳，她像一場流動的煙火。這不是炫耀，而是慶祝——慶祝她走過的路、她選擇的樣子。在閃爍光影中綻放自我的瞬間。

金色斗篷NT$190,000；金色洋裝，價格店洽；金色胸衣，價格店洽。All by Dior。

曲散難忘懷

她不需要回頭，因為她知道自己走向哪裡。這場派對是她的告別，也是她的開始。她的風格不在於被看見，而在於被記得。

黑色連身背心，價格店洽 by Louis Vuitton；黑色紗裙，價格店洽 by Dior；黑色蕾絲眼罩NT$23,000 by Dior；寬腰帶NT$39,300 by Chloé；戒指NT$17,000 by Dior。

化妝：MENG SHU LEE @KC_mgmt 髮型：Chian 模特兒：Any

