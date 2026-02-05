棕色ANNA-BELLE夾克 NT$28,380 by agnès b.／棕色長裙 NT$19,130 by agnès b.／膚色彈性褲襪 價格店洽 by PRADA／紅棕色蝴蝶結瑪莉珍鞋 NT$31,500 by FERRAGAMO

穿越時空的復古主義，沉靜地以低飽和色調與經典剪裁邁開步伐，70年代柔軟的線條、80年代的結構輪廓與90年代的冷靜比例在此交疊，保留年代的靈魂，融入今日，不顯懷舊而是現代的穿衣語言。

復古從頭到腳

沉穩的輪廓與低調的色彩，不張揚地訴說著懷舊的優雅，來自過往的碎片，堆砌成裙襬間光陰的故事，而腳踩的瑪莉珍鞋，則是為這復古氛圍劃上完美的句號。

信念從一而終

黑色雙排釦外套 NT$230,000／白色高領上衣 NT$29,000／黑色DOCKS寬版褲 NT$54,000／黑色短靴 價格店洽 All by CELINE

堅定的眼神是來自舊時代的光輝，挺拔的身段則是現代女子的不服輸，宛若時空交錯般地將一切美好同時實現，何時都能邁開步伐，大步向前進。

勇敢從心出發

黑白波點雙皺荷葉上衣 NT$62,700 by Chloé／黑色羊毛高腰修身褲 NT$54,300 by Chloé

廣告 廣告

恰似溫柔的荷葉邊，與黑色波點碰撞出嬌俏的性格，高腰的修身褲則收束出俐落的氛圍，就如同走在法租界的時髦女子，彼時的她，勇往直前無所畏懼。

流行從不盲從

米色絲質襯衫 NT$89,000 by GUCCI／榛果色亮面幾何裂紋皮革中長鉛筆裙 NT$112,000 by GUCCI／TRIOMPHE銀色飾面搭釦及雙面皮帶 NT$24,000 by CELINE

頸肩纏繞的飄逸繫帶展現出女性柔美的特質，緞面絲質在光線下流動，替復古輪廓增添安靜而細膩的存在感，當代女子率性地套上一件合身皮裙，在大街上走路有風。

俏麗從未改變

咖啡色羊毛上衣 價格店洽／白色棉質T-shirt 價格店洽／灰色羊毛短褲 價格店洽／膚色彈性褲襪 價格店洽／棕色麂皮高跟鞋 價格店洽 All by PRADA

俏皮的短褲與具有年代感的羊毛上衣，以溫潤的中性色帶出復古基調。加上白色棉T是屬於現代潮流的小巧思，宛如一抹雲朵讓傍晚的天空多些靈動的輕盈。

簡潔從容上陣

綠色不規則斑點低腰洋裝 NT$67,900 by FERRAGAMO／Medals復古金吊牌長鍊 NT$25,500 by Chloé

低腰的線條是專屬於20年代的繁華念想，而不同於以往的是化繁為簡的功力，捨棄過度的裝飾，輪廓不再張揚，將華麗內化為風格態度，不浮誇的復古應該如此。

傳奇從何說起

白黑色波點洋裝 NT$83,800 by Chloé

宛如畫中走出的女子，讓人分不清她來自哪個時空，白色波點為畫面增添了一絲活力，在靜謐與流動之間穿梭，恍若旅人一般不為誰停留，只是跟隨著她的步伐，活在當下。

化妝：Eddi／髮型：4X （Chic Shock）／模特兒：游存惠

更多鏡週刊報導

靚時尚／從此人生圓滿

靚時尚／智性美

靚時尚／擺明新年到