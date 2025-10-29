南瓜燈香氛汽泡彈 NT$750。（嵐舒提供）

10月的空氣裡，多了點調皮的氣味。萬聖節不只是糖果派對，更是一場風格遊戲：黑貓、幽靈、小惡魔成了髮飾的靈感，珍珠化作蝙蝠與蜘蛛的閃光，還有骷髏、外星人、小鬼造型的沐浴用品，以及南瓜香氛蠟燭點亮夜色。從嗅覺延伸到視覺，關於萬聖節的每個細節，都是那麼讓人期待帶著一點神祕與趣味的夜晚啊！

洗澡時搞鬼

小鬼魔法眼膜 NT$150。（嵐舒提供）

提到沐浴時光，市面主打的都是放鬆享受，而「身首分離」的沐浴用品？聽起來有點抖吧？LUSH的2025年萬聖節系列就是要鬼魅得讓你毛骨悚然，怪物混搭組合可以將繽紛的經典角色「頭部」造型汽泡彈搭配包括女巫、骷髏頭、科學怪人、吸血鬼等的「身體」泡泡浴芭，創造出獨一無二的浸浴作品；首度推出既可做居家香氛，也可用於泡澡的南瓜燈香氛汽泡彈，則讓你在神不知鬼不覺的私密時光中，舒緩滋潤肌膚。

外星訪客泡泡浴芭 NT$380。（嵐舒提供）

神祕黑貓泡泡浴芭 NT$420。（嵐舒提供）

骷髏頭汽泡彈 NT$190、骷髏頭泡泡浴芭 NT$380。（嵐舒提供）

外星蛋寶沐浴果凍 NT$640。（嵐舒提供）

LUSH科學怪人汽泡彈NT$190（頭部）、科學怪人泡泡浴芭NT$380（身體）。（嵐舒提供）

聞起來像鬼

Diptyque限量南瓜香氛蠟燭 NT$2,300／190g。（10/10 APOTHECARY提供）

為頌揚萬聖節與感恩節的暖色秋日，Diptyque以最代表這時令風味的南瓜氣息，再次推出限時限量香氛蠟燭。靈感源自南瓜餡餅及栗子的細膩清香，南瓜果肉的清爽綠植氣息與令人垂涎的辛辣香調混合在一起，呈現出靈動辛香融合美味香草香調的氛圍，打造一種熱情又撫慰人心的溫馨體驗。

附身的是鬼

萬聖節系列珍珠胸針 NT$21,000。（MIKIMOTO提供）

最貴氣的蜘蛛與蝙蝠在這，MIKIMOTO！品牌將象徵迷幻與神祕的蜘蛛打造為節慶主角，以黑銠加工出黝黑金屬質感，襯托珍珠的柔潤光澤，彷若蜘蛛織網般靈動滑行的鍊條設計，結合多彩寶石與鑽石的光影，渲染出趣味與魅惑並存的節慶氛圍；黑南洋珍珠耳環與胸針搭配細膩雕琢的蝙蝠翅膀造型，展現神祕氣息，讓萬聖節系列充滿時尚又優雅的奇幻魅力。

萬聖節系列鑽石墜鍊 NT$116,000。（MIKIMOTO提供）

萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊 NT$141,000。（MIKIMOTO提供）

萬聖節系列珍珠鑽石單耳針式耳環 NT$55,000。（MIKIMOTO提供）

萬聖節系列黑南洋珍珠單耳針式耳環 NT$52,000。（MIKIMOTO提供）

細節裡有鬼

靈動俏皮的小精靈豆扣夾以品牌標誌性「A」字金屬標飾點綴。NT$3,300。（台灣八木通商提供）

100％法國手工製造的Alexandre de Paris法國亞歷山卓髮飾認為，真正的優雅不需張揚，反而藏在細節的幽默與風格之中，因此在今年的萬聖節加入了一絲俏皮魔法，將具有節慶代表性的標誌如黑貓、幽靈、小惡魔與巫婆帽化作趣味圖騰，以「髮上珠寶Jewels for the Hair」為靈感，運用紫、黑、橘與金色為主調，讓女孩們的秋冬造型，增添一抹令人莞爾的法式幽默與趣味精緻。

萬聖節仕女夾 NT$3,600。（台灣八木通商提供）

小惡魔豆扣夾 NT$3,300。（台灣八木通商提供）

小怪物豆扣夾NT$2,700（上起）、小黑貓抓夾NT$3,800、小怪物仕女夾NT$3,600。（台灣八木通商提供）

萬聖節髮箍 NT$3,500。（台灣八木通商提供）

