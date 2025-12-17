靚鑑賞／小可愛報佳音

FENDI 愛犬吊飾不僅是包上亮點，搭配鑰匙圈或其他配件也格外添趣。（FENDI提供）

時髦人都懂，大動作留給大場面，

日常品味，就藏在微小細節裡。

畫龍點睛的配件，如名廚手裡的醍醐味，

分量輕盈卻擲地有聲。

今年耶誕節，

就讓這些小可愛來傳遞時尚佳音吧！

汪星人求收編

毛茸茸的小玩意兒，在寒冬裡最是令人招架不住。FENDI將品牌精湛的皮草工藝，結合童趣玩心，濃縮成迷你尺寸的愛犬吊飾系列，成為歲末最討喜的吸睛亮點。這場可愛攻勢，靈感源自創意總監Silvia Venturini Fendi 的愛犬 ITO，並延伸出一個龐大家族，每位成員都有著截然不同的穿搭巧思。走柔美路線的 Itina，身著經典FF緹花配上粉色裙襬；散發神祕感的 Igloo，蒙著黑色面紗是她的招牌Look；戴著迷你墨鏡、絲巾的Gina，街頭女孩態度一覽無遺。無論是哪一隻，都讓人好想收編帶回家！

滿臉毛的Penny，看來是隻㹴犬無誤。NT$32,000（FENDI提供）

頭戴絲巾的Gina， 推薦GD也來一隻！ NT$26,800 （FENDI提供）

貓狗派找同萌

在歲末年終的贈禮旺季，品牌之間展開一場頂尖對決，BOTTEGA VENETA獻上經典皮革工藝，以柔韌身段寫下決勝篇章。品牌將 Intrecciato編織技法應用至難度更高的小包上，推出多款節慶限定的迷你肩背包、手機包，以輕巧機能與細膩手感，成為遊走於通勤與派對間的百搭單品。最令人心癢難耐的，是用納帕皮革編織而成的小貓小狗掛飾，活靈活現的模樣，挑戰工匠高超技藝，在萌感之下輕鬆彰顯個人獨到品味。

連鼻子、耳朵和身上都能精準呈現黑白配，這隻乳牛色小狗狗必須收！價格店洽（BOTTEGA VENETA提供）

餐桌為你寫詩

耶誕節的主戰場，從來就不是耶誕樹下擺滿禮盒的那一隅，而是團聚一家人的餐桌。廚藝不精又如何？今年就耍點小心機，靠Tiffany & Co. 這些絕美餐瓷逆轉勝吧！品牌家飾藝術總監Lauren Santo Domingo再度攜手Fondation César，重新演繹藝術家的破盤作品，將藝術帶入日常生活。另一邊，主打詩意浪漫的櫻花、野花系列餐瓷，在精緻花卉圖騰中，點綴一抹Tiffany Blue，成就餐桌上的最美風景。

Wildflower野花系列展現小家碧玉的優雅，與任何餐瓷都百搭。（Tiffany & Co. 提供）

Tiffany & Co. X Fondation César聯名系列，破碎美感反倒更吸睛。（Tiffany & Co. 提供）

毛茸茸討歡心

Louis Vuitton人氣爆棚的吉祥物Vivienne，逢年過節當然少不了它坐鎮。一推出即掀起話題的「Vivienne Winter Holiday」節慶限定系列，讓這位最佳女主角再次躍升人氣焦點，或以手繪圖騰樣式現身、或以毛茸茸立體造型示人，不僅出現在各式經典包款、大小皮件，就連奢華珠寶也都能見其身影，展現百看不膩的多變姿態。系列周邊的萌友們，也個個都是狠角色，小兔子、哈士奇、松鼠、小熊，讓人心甘情願為它們的可愛買單。

Noé-Where Vivienne包款成為冬日節慶形象廣告的主打款。NT$79,500 （Louis Vuitton提供）

超實用的護照封套，很適合耶誕節出國相伴。NT$16,900 （翻攝自Louis Vuitton官網）

胖呼呼的My Vivienne 包包吊飾，更招人喜歡了！NT$32,800 （翻攝自Louis Vuitton官網）

Cute Husky手袋吊飾，目前官網已缺貨，想入手得看緣分。（翻攝自Louis Vuitton官網）

