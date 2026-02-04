情侶檔Grace Van Patten與Jackson White為「Our Calvins」演繹限量版情人節內衣及居家服系列，示範身穿Calvins時在家中度過的二人世界。（Calvin Klein提供）

情人節不只是為對方準備的節日，而是一場關於親密與感官的提案。從溫熱水氣中甦醒的肌膚、在空氣裡緩慢擴散的香氣、到貼近身體的細膩材質與微光閃爍的裝飾，每一件單品都指向同一件事：被溫柔對待的時刻。今年的浪漫，拋棄一成不變的巧克力與鮮花吧，我們需要的是一場不張揚卻足夠私密的共處。

有一份愛的禮物

情人節在即，Calvin Klein為限量版情人節內衣及居家服系列帶來柔和的新色調與限量版印花，其中還引用最初用於丹寧服裝及外套的經典標誌圖案；演出美劇《愛入歧途》（Tell Me Lies）的影星Grace Van Patten與Jackson White這對情侶檔，則為品牌的「Our Calvins」活動示範了最真實的親暱時光，無論是共浴、或是一起躺在床上，他們以平凡的生活感，演繹身穿Calvins時在家中度過的寧靜舒適二人世界。

情人節系列運動內衣有柔和的粉色調。價格店洽（Calvin Klein提供）

情人節系列條紋居家短褲。價格店洽（Calvin Klein提供）

Icon Cotton Modal愛心圖騰比基尼內褲。價格店洽（Calvin Klein提供）

我要把它送給你

為迎接2026年情人節，Diptyque以限量版設計妝點玫瑰香氛蠟燭與橢圓陶瓷托盤，將香氛美學延伸至日常生活之中：插畫家兼陶藝師Constantin Riant運用深藍色與紅色彩帶相互搭配的精美圖案、突顯愛情的象徵元素如展翅飛翔的燕子、開滿心形花朵的樹枝、「Amour」及「Flamme」躍動字母，以細膩而優雅的風貌迎接節慶。

Diptyque推出2026年情人節限量系列，由藝術家Constantin Riant設計。經典玫瑰香氛蠟燭 NT$2,300／190g（10/10提供）

2026情人節限量橢圓托盤（旗艦店獨家販售） NT$3,600（10/10提供）

陶瓷胸針是只送不賣的滿額贈禮。 NT$3,600（10/10提供）

2026情人節限量大型玫瑰香氛蠟燭 NT$7,300／600g（10/10提供）

那是我的一顆心

在充滿自動化、AI和機器生產的時代，大量無靈魂的禮物最終逃不了被丟棄的結果，今年不妨進入浴室，沉浸在LUSH打造的放鬆時光裡吧！埃及豔后曾以驢奶浸浴，打造尊貴柔嫩的皇室肌膚，「心心相印浴鹽」則以椰奶、豆奶與燕麥奶調配而成，讓泡澡後肌膚柔嫩更有吸引力；趣味可愛的「與你蕉心泡泡馬卡龍」使兩人的泡澡時光是你懂我也懂的會心一笑，還有什麼情緒比這樣的沉浸更有重量與價值？

心心相印浴鹽 NT$750（嵐舒提供）

與你蕉心泡泡馬卡龍 NT$550（嵐舒提供）

愛你情深永不移

在西洋情人節的傳說中，每一顆心都是一座靜待開啟的密室。而「鑰匙」，自古以來便被賦予了守護與賦予權力的浪漫意涵，戀人們將姓名刻在鎖上扣住永恆，再將鑰匙投入深水，象徵此生不再游移。因此，在愛情的語言裡，交出一把鑰匙，不僅是分享空間，更是交出了通往心靈深處的唯一通行證。PANDORA今年以「Unlock Love」為靈感，將這份古老的信物化作現代設計，以鑰匙與鎖，成為情人節時彼此的確認。

PANDORA 2026情人節系列新品，以鑰匙與鎖貫穿這個浪漫日子。（PANDORA提供）

可鐫刻心形黑繩滑扣手鍊 NT$3,280（PANDORA提供）

三角心形手鍊 NT$5,580（PANDORA提供）

幻彩心形鑰匙吊飾 NT$2,880（PANDORA提供）

霧黑陶瓷心形掛鎖吊飾 NT$3,680（PANDORA提供）

手寫Amore字樣串飾 NT$1,380（PANDORA提供）

