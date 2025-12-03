靚鑑賞／曾幾何時更動人

Perlée系列在圓弧間延伸出不同表情，猶如一位風情百變的優雅女伶。（梵克雅寶提供）

在幾何的方正與圓弧之間，珠寶成為邏輯與美感的交叉點。

線條俐落、弧面溫潤，不必繁花生獸也能亮眼搶戲。

簡簡單單，堆疊出中性又時髦的當代語彙。

圓滿工藝新境

提起梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），Alhambra四葉幸運草蔚為經典，若說它是品牌的幸運符碼，Perlée系列中那一顆顆的細緻圓珠便如同低聲脈搏，不靠繁飾博取關注，以圓潤結構與秩序感，從1920年代起支持著品牌細水長流，至今不歇。

看似平凡的金質圓珠，每一顆都是經過層層工序與反覆打磨，才能替戒環、墜鍊與錶殼築起立體層次，結合寶石、鐫刻、幸運草等不同元素，化作豐富多變的時尚面貌。今年推出的Perlée系列新作，以繽紛色彩開啟新篇章，風格更明亮討喜，令人一見傾心。

Perlée Sweet Clovers玫瑰金鑽石戒指，結合最受歡迎的四葉幸運草，NT$265,000。（梵克雅寶提供）

Perlée Toi & Moi Secret腕錶，點綴彼得石、紅玉髓等彩寶，可作為手鐲、腕錶兩用，NT$1,160,000起。（梵克雅寶提供）

Perlée Signature 18K黃金手鐲，以阿拉伯捲曲花紋字體鐫刻，更添浪漫，NT$246,000。（梵克雅寶提供）

交織古典浪漫

巴黎蒙田大道30號沙龍裡，午後陽光輕柔灑落，一張籐椅的交錯紋理靜靜映現；這分細節，被Dior封存為經典Cannage籐格紋，成為逾半甲子以來不朽的美學DNA。如今它被轉譯為My Dior珠寶，工匠模擬籐編紋理，將貴金屬化為柔韌線條，每一道角度與交織皆考驗著手藝與耐心。

今年My Dior系列加入11款新成員，包含鑲鑽頸鍊、單邊耳環、雙指戒等作品，陪襯出更自由的配戴語言。珠寶創意總監Victoire de Castellane亦不忘展現其擅長的彩漆技法，在多款戒指、手鐲融入綠松石色調，使經典籐格紋展現更鮮活的表情。

My Dior以現代工藝詮釋古典浪漫，每一處細節都值得放大慢慢欣賞。（Dior提供）

My Dior綠松石亮漆裝飾手環，跳色設計令人眼睛一亮。（Dior提供）

工匠透過精緻扭結重現籐格紋的精髓。My Dior戒指，價格店洽。（Dior提供）

別具特色的My Dior雙指戒，讓人難以忽視它的美，價格店洽。（Dior提供）

框出時代影格

義大利珠寶品牌DAMIANI釋出2025歲末節慶廣告，旗下兩大代表作Belle Époque與Belle Époque Reel成為注目焦點。兩者皆以幾何結構排列呈現，一個向電影藝術起源致敬，一個則承接短影音世代的新潮文化，讓古典與現代在同一時間軸上齊發光。

Belle Époque系列以「電影膠卷」為靈感，圓形與方形如畫格般連續跳動，搭配鑽石、藍寶石、紅寶石與祖母綠，重現電影誕生時代最純粹的優雅與浪漫。Belle Époque Reel則象徵新世代的創造力，以「0與1」重新詮釋膠卷原型；中央可旋轉的金屬環設計，既是呼應短影音滑動節奏，也寓意時間與靈感的循環不息。

由韓國男團STRAY KIDS成員I.N，演繹新世代潮流能量的Belle Époque Reel，格外合拍。（DAMIANI提供）

Belle Époque美好年代系列十字架藍寶石鑲鑽項鍊，NT$399,000。（DAMIANI提供）

Belle Époque Reel系列18K黃金手環，0與1交錯，俐落有型，NT$219,900。（DAMIANI提供）

