靚鑑賞／美包長風掀浪
小廢包、鍊帶包、手拿包、
流浪包…麻煩先讓讓，
2026年時尚舞台C位，
非長柄手袋莫屬！
從延燒多季的East-West bag，
到捲土重來的復古腋下包，
刻意拉長的提把線條，
儼然已是IT Bag的共同語言。
以下5款長柄手袋，
先筆記下來。
Louis Vuitton Squire East West
Louis Vuitton全新推出的Squire East West，火速引爆時尚圈熱議。這款人氣包的靈感，源於1934年經典包款Alma的歷史原型，將其貝殼輪廓結合當紅的East-West橫長包型，再配上標誌性Monogram帆布，新舊融合得剛剛好。小巧討喜的設計，不只迅速虜獲女性目光，連韓國男團Stray Kids成員、「仙氣王子」Felix拎它上街，也毫無違和感。
Alaïa Le Teckel
說起這波愈長愈時髦的風潮，絕對不能忘了Alaïa的Le Teckel！取名自法文的「臘腸狗」，對照其修長橫向的包身，超有記憶點。Le Teckel 紅了好幾季，當然不能只靠賣萌取勝，從皮革質感到線條結構，無一不講究，才能在時尚幽默與高級精品之間，拿捏得恰到好處，也難怪Margot Robbie、Rosie Huntington-Whiteley、Amelia Gray等女星名模都愛不釋手。
Chanel Preppy Coco
少了招牌菱格紋，Chanel 還能穩坐新一代包界霸主？答案或許就在這只被暱稱為「Preppy Coco」的小型口蓋包。新任設計總監Matthieu Blazy延續他在Bottega Veneta的玩皮功力，首款主打包回歸簡潔本質，保留經典Flap翻蓋結構，換上長柄設計，打造可甜可鹽的復古學院風格，一咖就能包辦日與夜；加上Jennie一次次親身示範，點點星火迅速燒成燎原之勢。
Longchamp Looong
跟上這波East-West bag風潮，Longchamp新登場的主打包款Looong，名字已幫你畫好重點，這個夏天非「長」不可。微弧包身帶著幾分馬鞍輪廓，向品牌標誌性的馬術皮具工藝致意；兩側向內收束的設計，替包身撐出俐落結構與實用空間；加上可調式雙肩帶，背法更靈活，可肩背、可手拎，舉手投足間自帶巴黎街頭的時髦鬆弛感。
Miu Miu New Beau Bowling
說到長柄手袋，Miu Miu早就是這條賽道上的熟面孔，以長柄走跳時尚圈好幾季的Beau系列，早已延伸出不同包型與尺寸。其中超人氣的Beau Bowling，到了2026春夏再進化，從原先方正的包身，變成柔和親民的半月形，整體氣質彷彿從冷感優等生，搖身一變成討喜小可愛。「帶貨王」張員瑛搶先曝光，讓這款新包未啟動宣傳便已掀起詢問熱度。
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