靚鑑賞／美包長風掀浪

Squire East West人氣爆棚，官網已須預購等待。NT$77,000（Louis Vuitton提供）

小廢包、鍊帶包、手拿包、

流浪包…麻煩先讓讓，

2026年時尚舞台C位，

非長柄手袋莫屬！

從延燒多季的East-West bag，

到捲土重來的復古腋下包，

刻意拉長的提把線條，

儼然已是IT Bag的共同語言。

以下5款長柄手袋，

先筆記下來。

Louis Vuitton Squire East West

Louis Vuitton全新推出的Squire East West，火速引爆時尚圈熱議。這款人氣包的靈感，源於1934年經典包款Alma的歷史原型，將其貝殼輪廓結合當紅的East-West橫長包型，再配上標誌性Monogram帆布，新舊融合得剛剛好。小巧討喜的設計，不只迅速虜獲女性目光，連韓國男團Stray Kids成員、「仙氣王子」Felix拎它上街，也毫無違和感。

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想解饞？同家族的Squire PM手袋是救急好選擇。NT$89,000 。（翻攝自Louis Vuitton官網）

細長手柄從不分性別，韓國男星Felix輕鬆駕馭它的中性時髦。（翻攝自Felix IG）

Alaïa Le Teckel

說起這波愈長愈時髦的風潮，絕對不能忘了Alaïa的Le Teckel！取名自法文的「臘腸狗」，對照其修長橫向的包身，超有記憶點。Le Teckel 紅了好幾季，當然不能只靠賣萌取勝，從皮革質感到線條結構，無一不講究，才能在時尚幽默與高級精品之間，拿捏得恰到好處，也難怪Margot Robbie、Rosie Huntington-Whiteley、Amelia Gray等女星名模都愛不釋手。

狗派看過來！有趣又時髦的臘腸狗包，能不買嗎？（翻攝自Alaïa官網）

Le Teckel 家族擁有各種皮革、顏色。價格店洽。（翻攝自Alaïa IG）

Chanel Preppy Coco

少了招牌菱格紋，Chanel 還能穩坐新一代包界霸主？答案或許就在這只被暱稱為「Preppy Coco」的小型口蓋包。新任設計總監Matthieu Blazy延續他在Bottega Veneta的玩皮功力，首款主打包回歸簡潔本質，保留經典Flap翻蓋結構，換上長柄設計，打造可甜可鹽的復古學院風格，一咖就能包辦日與夜；加上Jennie一次次親身示範，點點星火迅速燒成燎原之勢。

Jennie兩度帶著Preppy Coco伴遊，螢光黃或經典黑都好看。（翻攝自Jennie IG）

Chanel 小型口蓋包，想入手也得排隊等。NT$168,600。（翻攝自Chanel 官網）

Longchamp Looong

跟上這波East-West bag風潮，Longchamp新登場的主打包款Looong，名字已幫你畫好重點，這個夏天非「長」不可。微弧包身帶著幾分馬鞍輪廓，向品牌標誌性的馬術皮具工藝致意；兩側向內收束的設計，替包身撐出俐落結構與實用空間；加上可調式雙肩帶，背法更靈活，可肩背、可手拎，舉手投足間自帶巴黎街頭的時髦鬆弛感。

韓國女星金世正背起Looong顯得愜意隨興。（翻攝自金世正IG）

Looong顏色選擇豐富，從百搭的深黑、摩卡棕，到春意盎然的天藍、開心果綠皆有。NT$23,500。（Longchamp提供）

Miu Miu New Beau Bowling

說到長柄手袋，Miu Miu早就是這條賽道上的熟面孔，以長柄走跳時尚圈好幾季的Beau系列，早已延伸出不同包型與尺寸。其中超人氣的Beau Bowling，到了2026春夏再進化，從原先方正的包身，變成柔和親民的半月形，整體氣質彷彿從冷感優等生，搖身一變成討喜小可愛。「帶貨王」張員瑛搶先曝光，讓這款新包未啟動宣傳便已掀起詢問熱度。

Miu Miu小公主張員瑛在IG曬包，帶來不小話題聲量。 （翻攝自張員瑛IG）

New Beau Bowling提供小型、中型2種尺寸。NT$79,000～NT$105,000（翻攝自Miu Miu官網）

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